DAHON et IDEAL Bike s'associent pour ouvrir une nouvelle ère de mobilité verte

SHENZHEN, Chine, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le début du mois de janvier a été marqué par une collaboration historique entre DAHON TECH (code boursier HKEX : 02543.HK), premier fabricant mondial de bicyclettes pliantes, et Ideal Bike Corp (code boursier TPEx : 8933), qui ont signé un accord de coopération stratégique au siège de DAHON, axé sur la mobilité verte et surveillé de près par l'ensemble du secteur du vélo.

Dr. David Hon, founder and CEO of DAHON (left) and Mr. Ching-Wang Chen, General Manager of Ideal Bike (right), shaking hands after signing the strategic cooperation agreement Management of DAHON and Ideal Bike kicked-off the global partnership

Dans un contexte d'intensification de la concurrence sur le marché mondial, l'alliance se concentre sur le développement des activités à l'étranger, en exploitant les forces complémentaires des deux parties.

Ideal Bike apporte des installations de production avancées, des flux de travail efficaces et des décennies d'expertise en matière de gestion de la fabrication, DAHON apportant une technologie propriétaire de vélo pliant et des idées de conception innovantes. Cette synergie permettra d'optimiser les coûts, d'élargir les portefeuilles de produits pour répondre aux divers besoins des clients et de faciliter les échanges en matière de R&D et les projets communs, ce qui accélérera le lancement de nouveaux produits, améliorera le contenu technique et la qualité et renforcera la compétitivité sur les marchés internationaux.

Fondée en 1980, Ideal Bike Corp. dispose de solides atouts :

Réseau de production mondial :

Trois bases coordonnées (Pologne, région de Taïwan et Dongguan en Chine continentale) optimisant les chaînes d'approvisionnement pour des livraisons efficaces et réactives sur le plan tarifaire.



ESG et vision de l'excellence de la qualité :

Aligné sur les objectifs en matière de réduction des émissions de carbone et en matière d'énergie verte, en donnant la priorité à une qualité stable, à un service professionnel et à l'innovation.



Capacités diversifiées :

Couvrant les OEM/ODM, l'analyse technique assistée par ordinateur, la conception personnalisée et l'adaptation des composants.



Contrôle rigoureux de la qualité :

Supervision de bout en bout, de l'inspection de l'échantillonnage des pièces à la validation de l'assemblage de la première unité



Fabrication avancée :

Lignes de production flexibles et robotisation de l'enrobage et de l'étiquetage s'adaptant à des échelles de produits variées



De solides compétences en matière de R&D:

Des équipes professionnelles, des équipements d'essai de pointe et l'impression 3D pour un développement et une mise en conformité rapides.

Pourquoi ce partenariat sort-il du lot ?

Synergie des points forts : Fusion du leadership de DAHON en matière de vélos pliants et de l'excellence d'Ideal Bike en matière de fabrication.



Ambition mondiale : Cibler la croissance à l'étranger avec des solutions sur mesure pour les marchés internationaux.



Répercussions sur le secteur : Favoriser les avancées innovantes dans le secteur mondial de la mobilité verte.

