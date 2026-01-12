DAHON und IDEAL Bike schließen sich zusammen, um eine neue Ära der grünen Mobilität einzuläuten

SHENZHEN, China, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Anfang Januar kam es zu einer wegweisenden Zusammenarbeit, als DAHON TECH (HKEX-Aktiencode: 02543.HK), der weltweit führende Hersteller von Klapprädern, DAHON, und Ideal Bike Corp (TPEx-Aktiencode: 8933), in der DAHON-Zentrale eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichneten, deren Schwerpunkt auf umweltfreundlicher Mobilität liegt – was in der gesamten Fahrradbranche große Aufmerksamkeit erregt hat.

Angesichts des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs konzentriert sich die Allianz auf die Expansion des Auslandsgeschäfts und nutzt dabei die komplementären Stärken beider Parteien.

Ideal Bike steuert moderne Produktionsanlagen, effiziente Arbeitsabläufe und jahrzehntelange Erfahrung im Fertigungsmanagement bei, während DAHON über eine firmeneigene Faltradtechnologie und innovative Designideen verfügt. Diese Synergie wird die Kostenoptimierung vorantreiben, das Produktportfolio erweitern, um den vielfältigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, und den Austausch im Bereich Forschung und Entwicklung sowie gemeinsame Projekte erleichtern – wodurch die Einführung neuer Produkte beschleunigt, der technische Inhalt und die Qualität verbessert und die Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten gestärkt werden.

Ideal Bike Corp wurde 1980 gegründet und verfügt über solide Kernvorteile:

Ein globales Produktionsnetzwerk:

Drei aufeinander abgestimmte Standorte (Polen, Taiwan und Dongguan in Festlandchina) optimieren die Lieferketten für zolloptimierte und reaktionsschnelle Lieferungen.



Vision für ESG & Qualitätsexzellenz:

Im Einklang mit den Zielen der CO2-Reduzierung und der Nutzung grüner Energie, wobei stabile Qualität, professioneller Service und Innovation im Vordergrund stehen



Diversifizierte Fähigkeiten:

Umfasst OEM/ODM, computergestützte technische Analysen, kundenspezifisches Design und Komponentenanpassung



Strenge Qualitätskontrolle:

Durchgängige Überwachung von der Stichprobenprüfung der Teile bis zur Validierung der ersten Baugruppe



Fortschrittliche Fertigung:

Flexible Produktionslinien und robotergestützte Beschichtung/Etikettierung, die sich an unterschiedliche Produktgrößen anpassen lassen



Starke F&E-Kompetenz:

Professionelle Teams, modernste Testgeräte und 3D-Druck für schnelle Entwicklung und Konformität.

Was zeichnet diese Partnerschaft aus?

Synergistische Stärken: Zusammenführung der Führungsposition von DAHON im Bereich Falträder mit der Fertigungskompetenz von Ideal Bike.



Globale Ambitionen: Ausrichtung auf Wachstum im Ausland mit maßgeschneiderten Lösungen für internationale Märkte.



Auswirkungen auf die Branche: Förderung innovativer Fortschritte im globalen Bereich der grünen Mobilität.

