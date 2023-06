DAHON lança a mais recente linha de veículos elétricos na Eurobike

Líder em tecnologia de bicicletas dobráveis revela linha de sucesso com novas bicicletas elétricas e ciclomotores

FRANKFURT, Alemanha, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Pioneira no mercado de bicicletas dobráveis, a DAHON está sendo o centro das atenções na Eurobike, um dos eventos mais importantes do calendário de ciclismo. Este ano, a DAHON ampliou sua linha de produtos com novos ciclomotores, motocicletas e bicicletas elétricos e ecológicos, incentivando ainda mais as pessoas a adotar a mobilidade sustentável. De 21 a 25 de junho, no Salão 9, A15 , Messe Frankfurt, os participantes da Eurobike podem descobrir às mais recentes inovações da DAHON e experimentar as bicicletas elétricas na Área de demonstração aberta F10, E.08.

Estande da DAHON @ Salão 9, A15 (PRNewsfoto/DAHON) E-mopeds da DAHON (PRNewsfoto/DAHON) Linha de produtos da DAHON (PRNewsfoto/DAHON)

Linha de sucesso da DAHON no estande e na pista de teste

A DAHON lança sua linha global de veículos elétricos não dobráveis com a E-F9 e a EG-1. A E-F9, uma superestrela da velocidade, atinge uma velocidade máxima de 80 km/h, com autonomia de 50 a 100 km em carga total. A EG-1, um modelo menor e mais compacto, garante máxima qualidade com uma autonomia máxima de 45 km e consome menos energia por carga, usando apenas 1,42 kw.

Juntamente com seu novo portfólio de ciclomotores elétricos, a DAHON está apresentando seus mais recentes acessórios e peças para suas bicicletas dobráveis elétricas e não elétricas. Entre os principais destaques estão a Cargoe T5, uma bicicleta elétrica de carga suave que pode suportar até 250 kg e reduzir seu volume em 35% uma vez dobrada, bem como a imbatível Archer Pro, equipada com o revolucionário cabo DELTEC.

As mais recentes evoluções de design apresentadas no estande incluem o CURL D9, uma edição especial de alto desempenho com mais de 10 tecnologias DAHON patenteadas e o D-Alpha de inspiração retrô que tem uma estrutura clássica e robusta em forma de diamante, com seu próprio suporte de rolo para facilitar o armazenamento.

Os fãs podem vir à Área de Demonstração F10 no Salão 10, E.08 para experimentar a Cargoe T5 e outras estrelas de dobragem eletrônica, como a veloz Unio E20, a CURL Ei4 ultracompacta, a poderoso K-ONE Hub Drive e a elegante scooter ES-2.

Tecnologia inovadora para os visitantes explorarem

Apresentado em um modelo Archer Pro em destaque, a equipe DAHON está entusiasmada em demonstrar o revolucionário cabo DELTEC, a tecnologia patenteada que melhora as bicicletas dobráveis de feixe único, transformando a estrutura em uma estrutura triangular estável. O DELTEC assume o peso máximo da estrutura, melhorando a rigidez da estrutura em até 35%, resultando em melhor eficiência de pedalagem e velocidades mais rápidas. A DAHON lançará uma série de artigos científicos explicando como essa tecnologia única melhora o desempenho das bicicletas mais tarde em 2023.

Reuniões para discutir os produtos, tecnologia e oportunidades de negócios da DAHON.

Os visitantes podem entrar no estande do Salão 9, A15 para conhecer as últimas inovações da DAHON ou, como alternativa, envie um e-mail para nossa equipe [email protected] com seu horário preferido para reservar uma reunião com antecedência.

Olhando para o futuro

A aparição da Eurobike da DAHON é a mais recente oportunidade para a marca destacar seu firme compromisso de continuar a criar veículos ecológicos para uma gama cada vez mais ampla de clientes em todo o mundo. Com sua recente iniciativa em novos mercados para reforçar a era da mobilidade eletrônica, a DAHON continuará a desenvolver sua conquista pioneira de mais de 40 anos, ajudando mais ciclistas a desfrutar de viagens ecológicas para um planeta mais sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2108781/DAHON_Booth___Hall_9_A15.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2108782/DAHON_E_mopeds.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2108783/DAHON_Product_Line.jpg

