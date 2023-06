DAHON lance sa nouvelle gamme de véhicules électriques au salon Eurobike

Le précurseur du vélo pliant dévoile sa nouvelle gamme de vélos et cyclomoteurs électriques vedettes

FRANCFORT, Allemagne, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le précurseur du vélo pliant, DAHON, fait des vagues à Eurobike, l'un des salons les plus importants du calendrier du secteur du cyclisme. Cette année, DAHON élargit sa gamme de produits actuels et propose de nouveaux cyclomoteurs et vélos et nouvelles motocyclettes pour conduire plus de gens à se tourner vers les solutions de mobilité verte. Du 21 au 25 juin, les participants d'Eurobike pourront découvrir les plus récentes innovations de DAHON et faire l'essai des vélos électriques dans la zone de démonstration F10, E.08 au stand A15 du Hall 9 , Messe Frankfurt.

DAHON Booth @ Hall 9, A15 DAHON E-mopeds DAHON Product Line

Dahon présente sa gamme de produits vedettes au kiosque et offre une piste d'essai

DAHON présente sa gamme mondiale de cyclomoteurs électriques non pliants, notamment le E-F9 et le EG-1. Le produit vedette E-F9 atteint une vitesse maximale de 80 km/h, avec une autonomie de 50 à 100 km après une charge complète. Le EG-1 est un modèle de qualité plus petit et plus compact qui tient la route. Il offre une autonomie de 45 km et consomme moins d'énergie par charge (seulement 1,42 kW).

En plus de sa nouvelle gamme de cyclomoteurs électriques, DAHON présente ses nouvelles pièces et nouveaux accessoires avec ses vélos pliants électriques et non électriques. Parmi les points saillants, mentionnons le Cargoe T5 , un vélo cargo électrique qui peut supporter jusqu'à 250 kg et réduire son volume de 35 % une fois plié, ainsi que le Archer Pro non rechargeable équipé du câble révolutionnaire DELTEC.

Parmi les plus récentes évolutions de conception présentées au kiosque, mentionnons le CURL D9 édition spéciale, un vélo haute performance dotée de plus de 10 technologies brevetées DAHON, et le D-Alpha rétro qui a un cadre classique en forme de diamant robuste et son propre support pour un rangement facile.

Les amateurs sont invités à se rendre dans la zone de démonstration ouverte F10 au hall 10, E.08 pour essayer le Cargoe T5 et d'autres vélos vedettes pliants comme le Unio E20, le CURL Ei4 ultra-compact, le puissant K-ONE Hub Drive et la trottinette électrique ES-2.

Une technologie révolutionnaire présentée aux visiteurs

L'équipe DAHON est ravie d'utiliser un modèle Archer Pro pour faire la démonstration du câble révolutionnaire DELTEC, la technologie brevetée qui améliore les vélos pliants à faisceau simple en transformant le cadre en une structure triangulaire. Le câble DELTEC supporte le poids maximal du châssis, améliorant ainsi sa rigidité jusqu'à 35 %, ce qui renforce l'efficacité des pédales et favorise de plus grandes vitesses. DAHON publiera une série d'articles scientifiques expliquant comment cette technologie unique améliore la performance des vélos plus tard en 2023.

Rencontres pour discuter des produits, des technologies et des occasions d'affaires de DAHON

Les visiteurs sont invités à se rendre au kiosque A 15 du hall 9 pour découvrir les innovations de DAHON. Vous pouvez également envoyer un courriel à [email protected] en indiquant l'heure que vous préférez pour planifier une rencontre.

Regarder vers l'avenir

La présence de DAHON au salon Eurobike est la plus récente occasion pour la marque de souligner son engagement ferme à continuer de créer des véhicules écologiques pour un éventail de plus en plus large de clients dans le monde. Avec son récent projet de conquête de nouveaux marchés pour soutenir l'ère de la mobilité électronique, DAHON continuera de s'appuyer sur ses réalisations novatrices depuis plus de 40 ans, aidant ainsi un plus grand nombre de cyclistes à profiter de la mobilité verte pour une planète plus durable.

SOURCE DAHON