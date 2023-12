Dahua Technology lança câmera 5G com foco em mobilidade

Equipamentos dispensam o uso de cabos e se conectam à rede de telefonia celular de última geração

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, fornecedora global em soluções de AIoT inteligentes e segurança eletrônica, traz ao Brasil câmeras 5G - tecnologia a qual já chegou para 93 milhões de brasileiros com a recente implementação 5G pelo País. Dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) mostram que a cobertura se ampliou rapidamente, antecipando-se aos prazos estabelecidos, e está disponível a 46% da população. O sinal de 5G já foi disponibilizado a todas as capitais e também para cidades com população superior a 500 mil habitantes.

A implementação da tecnologia 5G no País abre um leque de oportunidades em vários setores. Nesse cenário, a Dahua inova e oferece dois modelos de uma série de câmeras com conexão 5G cujos módulos embarcados já foram certificados pela Anatel para funcionar com todas as frequências liberadas ao Brasil. Por ser o padrão mais moderno no que diz respeito à conectividade por sinal de celular, as empresas que utilizarem as câmeras poderão se beneficiar com as características robustas de latência muito baixa e maior velocidade da tecnologia para garantir uma boa experiência aos usuários.

Várias aplicações podem se beneficiar das câmeras 5G, como grandes eventos em estádios, áreas públicas em cidades inteligentes, segurança em áreas rurais, logística, mineração e qualquer localidade que não haja possibilidade de se fazer cabeamento. As câmeras da série 5 nos modelos (DH-IPC-HFW5842DK1-Z-5G) e (DH-IPC-HFW5842DK1-Z4-5G) são capazes de detectar intrusão, ocupação inadequada de áreas, fazer contagem de pessoas e ainda prover detecção facial com diversos atributos, já que são embarcadas com analíticos de inteligência artificial.

Apesar de concebida para a rede 5G, nos locais onde ainda não funciona ou o sinal é fraco, automaticamente, converte para o sinal 4G, já que utiliza um módulo para conexão de um chip de um aparelho celular com essa tecnologia. Tanto que um dos modelos de negócios é vender a solução como serviço, ou seja, as operadoras vendem a solução para empresas que precisam das câmeras para determinados eventos pontuais sem a necessidade de aquisição do equipamento.

"Uma das maiores vantagens é evitar o cabeamento, já que as câmeras utilizam a rede de telefonia celular. Desta forma, dispensa o custo de infraestrutura" diz Leonardo Saes, gerente de produto da Dahua Technology." Para locais onde não há fibra óptica, o custo é apenas o pacote de dados contratado pela operadora de telefonia", acrescenta.

Sobre a Dahua Technology

A Dahua Technology é líder mundial em soluções e serviços de AIoT inteligentes baseados em vídeo e análise de imagens. Por meio de inovações tecnológicas dispõe de soluções completas para criar valor às operações em cidades, organizações empresariais e consumidores com soluções de alta tecnologia que visam criar uma vida inteligente e segura. Também fornece soluções em Sinalização Digital para grandes projetos no mundo desde 2007. No Brasil, as soluções e produtos Dahua foram instaladas em grandes projetos, como o Aeroporto Internacional de São Paulo, Allianz Parque, Metrô de Salvador, Metrô de Recife e Prefeitura de São Paulo. Como uma empresa de alta tecnologia, a Dahua Technology tornou-se com sucesso uma empresa publicamente listada na Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE: 002236) em maio de 2008.

A empresa conta com mais de 23 mil colaboradores, no qual mais de 50% são técnicos dedicados a pesquisa e desenvolvimento. Comprometida com inovação tecnológica, investe aproximadamente 10% de seu capital em pesquisa anualmente. Atualmente, a Dahua conta com um Instituto de Tecnologia Avançada, AIoT, Central de Pesquisa, Cibersegurança e Smart City. Com insights aprofundados e layout AIoT, a empresa continua a explorar novas oportunidades para ampliar negócios inovadores, incluindo Imou, iRAYPLE, Pixfra, Waytchan, Wisualarm, Dahua Memory, dentre outras subsidiárias.

Com uma rede global de marketing e serviços, a Dahua Technology conta com mais de 200 escritórios na China, bem como 67 subsidiárias, filiais e escritórios de representação no exterior nos continentes da Ásia, América do Norte e do Sul, Europa, África e Oceania, garantindo aos seus clientes um serviço ágil e de alta qualidade.

Com a missão de "trazer mais segurança a sociedade e uma vida mais inteligente", a Dahua Technology adota uma postura de ser centrada nas demandas de seus clientes, a fim de fornecer ao mercado soluções completas para diferentes verticais de negócio, como safe & smart city, educação, varejo, tráfego, energia, finanças, entre outros

A Dahua Technology é reconhecida (2019) pelo órgão americano National Institute of Standards and Technology como um dos 10 melhores sistemas de reconhecimento facial do mundo. A Tecnologia de Segmentação de Imagens da Dahua Technology, utilizada na coleta de metadados, também é apontada como a nº 1 em todo o mundo pelo MIT (2020). A companhia, é referência em cibersegurança, conquistando a certificação ISO/IEC 27701 da British Standards Institution (BSI), certificação internacional referência em segurança da informação. A empresa também tem mais de 8.000 patentes solicitadas, e é o segundo maior fornecedor de equipamentos de vigilância por vídeo do mundo, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Omdia (anteriormente conhecida como IHS).

