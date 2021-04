Dahua Technology traz ao Brasil solução líder mundial de monitoramento inteligente do tráfego de veículos

SÃO PAULO, 30 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Dahua Technology, a maior empresa global de segurança eletrônica de capital privado, traz ao Brasil solução inovadora de Monitoramento de Tráfego que já é utilizada amplamente em diversas capitais e em cidades com alto tráfego de veículos em países como (China, Polônia, Mongólia, Sérvia, Laos entre outros). Trata-se da Plataforma Intelligent Transportation System (ITS) que faz a gestão inteligente do tráfego de veículos por meio de tecnologias como Inteligência Artificial, além do uso de equipamentos e softwares que controlam semáforos para evitar congestionamentos, promovem identificação de veículos (pelo reconhecimento da placa, modelo, cor e marca), identificam veículos com motoristas transgressores das leis de trânsito e ajudam a segurança pública na localização de veículos roubados ou procurados.

Parte da plataforma ITS Solutions da Dahua Technology, que está sendo ofertada de maneira inédita pela Dahua Technology no Brasil, é o DSS-C9500, um sistema que inclui a câmera inteligente, uma solução de big data embarcada e ainda, um software de gestão para análise de tráfego que oferece ferramentas de reconhecimento avançado, análise de vídeo estruturada e mineração de dados, com alertas em tempo real, indicados no mapa de monitoramento oferecido pelos dashboards da solução.

A novidade possui um software customizado para as empresas e tecnologias utilizadas no Brasil, traz informações na língua portuguesa e permite a integração com sistemas diversos, como por exemplo sistemas que apontem o limite de peso por eixo, no caso de caminhões que realizam o transporte de cargas.

Dentre outras funcionalidades da nova solução está o reconhecimento de placas em tempo real, registro de entrada/saída de veículos, avaliação da trajetória, configuração de armazenamento e pesquisa de registro para táticas de investigação de veículos atuais e futuras, avaliação de atividades noturnas, entre muitas outras possibilidades.

Ainda, outro destaque é a solução de LPR (License Plate Recognition) que permite capturar com extrema precisão as informações da placa dos veículos tanto em alta como em baixa velocidade – mesmo em condições meteorológicas adversas, sem a necessidade de uso de sensores externos como laço indutivo ou sensor doppler. Essa tecnologia, por meio de inúmeros testes feitos em situações reais pela própria Dahua, apresentou um índice de captura de imagens superior a 95% e um índice de assertividade de leitura de placas superior a 98%, incluindo motocicletas e veículos comerciais, com placas no padrão nacional e Mercosul. A solução pode monitorar até 03 faixas de rolamento com a utilização de uma única câmera, e gerar imagens em resolução 4K.

O sistema pode funcionar por meio de um banco de dados previamente cadastrado com objetivo de reconhecer automaticamente placas de veículos em microssegundos. Suas aplicações são diversas, pois podem ser utilizadas em rodovias para identificação de veículos infratores; em gestão de estacionamento onde ele gerencia entrada e saída de veículos; em estradas com pedágio; na gestão do tráfego do aeroporto com objetivo de assegurar que apenas veículos autorizados possam acessar as áreas restritas; para controle de acesso cujo portão é aberto apenas para veículos autorizados e todos os veículos visitantes são cadastrados de forma automática, entre muitas outras.

"A solução inteligente voltada para Smart Traffic da Dahua Technology oferece segurança e monitoramento para metrópoles e grandes cidades onde existe intenso fluxo de veículos, sendo que a solução é parte de uma ampla plataforma voltada a promover cidades mais seguras com maior proteção aos cidadãos, facilidade de gerenciamento aos órgãos gestores das cidades e segurança às empresas", explica Fábio Lopes, diretor de Verticais da Dahua Technology.

A Dahua é referência mundial em Monitoramento de Tráfego e de Veículos e a companhia já investiu mais de 460 milhões de dólares em Pesquisa e Desenvolvimento para recursos de Inteligência Artificial e para a customização e localização dessas soluções.

FONTE Dahua Technology

