DAN FRANZESE ANUNCIA CANDIDATURA PARA EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL DISTRITO 25 DE FLORIDA

El líder empresarial conservador se compromete a luchar por menores costos, fronteras seguras y la agenda de Trump en la recién rediseñada FL-25

CONDADO DE PALM BEACH, Florida, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dan Franzese anunció hoy su candidatura para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el recién rediseñado Distrito 25 del Congreso de Florida (FL-25). Franzese, quien fue el candidato republicano en el 22º Distrito Congresional de Florida (FL-22) en 2024, ingresa a la carrera con la promesa de poner a Estados Unidos primero, hacer que la vida sea asequible y responsabilizar a los políticos de carrera por los acuerdos secretos que destruyen el estilo de vida de Florida.

"Las familias de Florida han sido traicionadas por políticos de carrera demasiadas veces", dijo Franzese. "Como político ajeno al mundo de los negocios, el presidente Trump ha estado drenando el pantano, ofreciendo fronteras seguras y una agenda de Estados Unidos Primero. En el Congreso, usaré esa misma experiencia para respaldarlo, volver a hacer la vida más asequible y responsabilizar a los políticos de carrera. La gente de FL-25 merece un luchador que se presente, diga la verdad y cumpla, no otro escalador que haga tratos a puerta cerrada ".

Dan luchará para:

Ponga a Estados Unidos en primer lugar : apoye la agenda del presidente Trump, asegure nuestras elecciones y detenga a los extranjeros ilegales criminales.

: apoye la agenda del presidente Trump, asegure nuestras elecciones y detenga a los extranjeros ilegales criminales. Haga que la vida sea asequible de nuevo : reduzca los impuestos, reduzca los costos de energía y reduzca la inflación.

: reduzca los impuestos, reduzca los costos de energía y reduzca la inflación. Responsabilice a los políticos de carrera: Detenga el desperdicio, el fraude y las ofertas incompletas que destruyen nuestro estilo de vida en Florida.

El nuevo FL-25 se superpone al antiguo FL-22, donde Franzese fue anteriormente el candidato republicano y recibió el respaldo del presidente Donald Trump en 2024. Desde una educación de cuello azul hasta un MBA de Wharton, Franzese ha establecido un récord como líder conservador incansable y voz de confianza para el movimiento America First en el sur de Florida. Ha pasado años construyendo relaciones profundas en la comunidad, trabajando junto a líderes locales, propietarios de pequeñas empresas, comunidades religiosas y conservadores de base. Esas raíces lo posicionan para competir y ganar en la nueva FL-25, que abarca partes del condado de Palm Beach, el condado de Broward y el condado de Miami-Dade, luego de la redistribución de distritos de la legislatura el mes pasado.

Informes recientes en Florida Politics han confirmado que la carrera de FL-25 está abierta de par en par, sin ningún candidato que consolide el apoyo temprano y la mayoría de los votantes de las primarias indecisos.

La campaña también está publicando un memorando de encuesta interna que muestra que Franzese ingresa a la carrera con una fuerte favorabilidad entre los votantes que lo conocen y un camino despejado para presentar su visión de America First a los votantes de todo el distrito.

Acerca de Dan Franzese

Dan Franzese es un líder empresarial conservador, esposo, padre y residente del sur de la Florida desde hace mucho tiempo. Ha sido una voz activa en la comunidad conservadora del condado de Palm Beach y se postula para el Congreso para poner a Estados Unidos en primer lugar, hacer que la vida sea asequible nuevamente y responsabilizar a los políticos de carrera en nombre de las familias de FL-25. Más información disponible en www.DanForUSA.com.

Contacto: Cally Barry

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Correo electrónico: [email protected]

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FUENTE Dan Franzese For Congress 2026