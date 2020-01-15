丹泽尔-华盛顿将在国际领导力峰会上发表演讲

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The Potter's House

Jan 15, 2020, 22:34 ET

顶级领袖将齐聚夏洛特，参加TD Jakes的会议

北卡罗莱纳州夏洛特2020年1月15日 /美通社/ -- 两届奥斯卡金像奖®得主丹泽尔-华盛顿(Denzel Washington)将于今年春天出席T.D. Jakes的国际领导力峰会，并带来其才华和专业知识，该峰会是面向世界各地，希望扩大个人影响力和提高技能的远见者、企业家、内部创业者、牧师和领导人举办的会议。

华盛顿预计将在该峰会上发表主题演讲，聚焦好莱坞、信仰，以及如何应对媒体和公众的关注。作为一名演员、制片人和导演，华盛顿被认为是当代最伟大的演员之一，因主演《光荣》、《训练日》、《马尔科姆-X》、《飓风》、《光辉岁月》和《美国黑帮》等影片而备受好评。他在2016年金球奖上荣获Cecil B. DeMille电影类终身成就奖，该奖由好莱坞外国记者协会颁发，旨在表彰获奖者"对娱乐界做出的杰出贡献"。华盛顿最近还获得AFI终身成就奖，这也是电影人的最高荣誉之一。2002年，华盛顿首次执导电影《冲出逆境》，随后执导并主演了《伟大的辩论家》，并凭借此片提名2017年奥斯卡金像奖最佳影片奖。

The Potter's House高级牧师Jakes表示："丹泽尔-华盛顿不仅在事业上取得了无与伦比的成就，也对社会产生了深远的影响。在买下奥古斯特-威尔逊(August Wilson)的舞台剧并将其改编为电影后，丹泽尔的智慧、商业造诣，以及除优秀演技之外的卓越才能也真正为他人所注目。他不仅拥有坚守信仰的承诺和强大的职业道德，还在回馈社会方面做出了榜样，因此，我们非常高兴并欢迎他出席今年的国际领导人峰会，以便其他全球领导人能够向这位名人学习。"

《哈佛商业评论》的研究表明，求知欲对企业业绩至关重要。今年，Jakes将国际牧师与领导会议更名为国际领导力峰会，旨在为更多元化的商业、宗教和娱乐群体提供卓越的领导力经验。

该会议目前已向公众开放注册，现可通过ThisIsILS.org进行注册。

活动：
国际领导力峰会

出席嘉宾：
The Potter's House高级牧师T.D. Jakes
丹泽尔-华盛顿，演员、导演、制片人和慈善家
泰勒-派瑞(Tyler Perry)，制片人、导演、演员、编剧、剧作家、作家、作曲家、企业家和慈善家
高地教会(Elevation Church)牧师史蒂文-弗蒂克(Steven Furtick)
The Henderson Management Group首席执行官Keion Henderson
东南新生命盟约教会(New Life Covenant Church Southeast)牧师约翰-汉纳(John F. Hannah)

更多演讲嘉宾将确认出席，请访问网站了解最新动态。

地点：
夏洛特会议中心
501 South College Street
Charlotte, NC 28202

时间：
4月30日至5月2日

媒体通行证：
记者、摄影师、摄像师和工作人员等所有媒体人员必须携带并出示通行证，以便在会场内进行活动报道。媒体人员可填写此表，申请国际领导力峰会媒体通行证。无论是获批，还是被拒，申请人都将收到电子邮件通知。在哪里领取媒体通行证，以及停车场、设施通道、采访等详细信息将在通行证获批后发送。

The Potter's House简介
The Potter's House位于达拉斯，是由主教T. D. Jakes领导的跨教派、多元文化教会和人道主义组织，旗下拥有3万名成员。T. D. Jakes两次荣登《时代》杂志封面，分别被评为美国最佳传教士，以及美国25位最具影响力的福音派教徒之一。The Potter's House旗下拥有The Potter's House of Dallas、The Potter's House of Fort Worth、The Potter's House of North Dallas、The Potter's House of Denver和The Potter's House OneLA。 

丹泽尔-华盛顿简介
丹泽尔-华盛顿是一位演员、导演兼制片人。丹泽尔凭借历史战争剧《光荣》（1987年）首次荣获奥斯卡奖，并凭借在犯罪惊悚片《训练日》（2001年）中饰演腐败警察一角再次斩获奥斯卡奖。丹泽尔2010年重返百老汇舞台，凭借在《围栏》中的出色表演获得托尼奖。他凭借在《为自由呐喊》（1987）中饰演南非反种族隔离活动家史蒂夫-比科首次提名奥斯卡。他最近还荣获AFI终身成就奖，这也是电影人的最高荣誉之一。丹泽尔将在网飞新片《Ma Rainey's Black Bottom》中担任制片人，该片将由乔治-乌尔夫(George C. Wolfe)执导，维奥拉-戴维斯、查德维克-博斯曼和科尔曼-多明戈主演。他还将与弗兰西斯-麦克多蒙德(Frances McDormand)一同主演乔尔-科恩执导的《麦克白》。此外，丹泽尔将执导《乔丹日志》(Journal for Jordan)，该片将由迈克尔-乔丹本人出演。接下来他还将和拉米-马雷克(Rami Malek)共同出演华纳兄弟的惊悚片《小细节》(Little Things)。   

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