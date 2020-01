丹佐華盛頓將在國際領導力峰會上發表演講

頂級領袖將齊聚夏洛特,參加TD Jakes的會議

北卡羅萊納州夏洛特2020年1月15日 /美通社/ -- 兩屆奧斯卡金像獎®得主丹佐華盛頓(Denzel Washington)將於今年春天出席T.D. Jakes的國際領導力峰會,並帶來其才華和專業知識,該峰會是面向世界各地,希望擴大個人影響力和提高技能的遠見者、企業家、內部創業者、牧師和領導人舉辦的會議。

華盛頓預計將在該峰會上發表主題演講,聚焦好萊塢、信仰,以及如何應對傳媒和公眾。作為一名演員、製片人和導演,華盛頓被認為是當代最偉大的演員之一,因主演《光榮》、《訓練日》、《麦尔坎X》、《颶風》、《光輝歲月》和《美國黑幫》等影片而備受好評。他在2016年金球獎上榮獲Cecil B. DeMille電影類終身成就獎,該獎由好萊塢外國記者協會頒發,旨在表彰獲獎者「對娛樂界做出的傑出貢獻」。華盛頓最近還獲得AFI終身成就獎,這也是電影人的最高榮譽之一。2002年,華盛頓首次執導電影《安東尼·菲舍爾》,隨後執導並主演了《激辯風雲》,並憑藉此片提名2017年奧斯卡金像獎最佳影片獎。

The Potter's House高級牧師Jakes表示:「丹佐華盛頓不僅在事業上取得了無與倫比的成就,也對社會產生了深遠的影響。在買下August Wilson的舞臺劇並將其改編為電影后,丹佐的智慧、商業造詣,以及除優秀演技之外的卓越才能也真正為外人所注目。他不僅擁有堅守信仰的承諾和強大的職業道德,還在回饋社會方面做出了榜樣,因此,我們非常高興並歡迎他出席今年的國際領導人峰會,以便其他全球領導人能夠向這位名人學習。"

《哈佛商業評論》的研究表明,求知欲對企業業績至關重要。今年,Jakes將國際牧師與領導會議更名為國際領導力峰會,旨在為更多元化的商業、宗教和娛樂群體提供卓越的領導力經驗。

該會議目前已向公眾開放註冊,現可透過 ThisIsILS. org進行註冊。

活動:

國際領導力峰會

出席嘉賓:

The Potter's House高級牧師T.D. Jakes

丹佐華盛頓,演員、導演、製片人和慈善家

Tyler Perry,製片人、導演、演員、編劇、劇作家、作家、作曲家、企業家和慈善家

高地教會(Elevation Church)牧師Steven Furtick

The Henderson Management Group行政總裁Keion Henderson

東南新生命盟約教會(New Life Covenant Church Southeast)牧師John F. Hannah

更多演講嘉賓將確認出席,請瀏覽網站瞭解最新動態。

地點:

夏洛特會議中心

501 South College Street

Charlotte, NC 28202

時間:

4月30日至5月2日

傳媒通行證:

記者、攝影師、攝像師和工作人員等所有傳媒人員必須攜帶並出示通行證,以便在會場內進行活動報導。傳媒人員可填寫此表,申請國際領導力峰會傳媒通行證。無論是獲批,還是被拒,申請人都將收到電子郵件通知。在哪裡領取傳媒通行證,以及停車場、設施通道、採訪等詳細信息將在通行證獲批後發送。

The Potter's House簡介

The Potter's House 位於達拉斯,是由主教T. D. Jakes領導的跨教派、多元文化教會和人道主義組織,旗下擁有3萬名成員。T. D. Jakes兩次榮登《時代》雜誌封面,分別被評為美國最佳傳教士,以及美國25位最具影響力的福音派教徒之一。The Potter's House旗下擁有The Potter's House of Dallas、The Potter's House of Fort Worth、The Potter's House of North Dallas、The Potter's House of Denver和The Potter's House OneLA。

丹佐華盛頓簡介

丹佐華盛頓是一位演員、導演兼製片人。丹佐憑藉歷史戰爭劇《光榮》(1987年)首次榮獲奧斯卡獎,並憑藉在犯罪驚悚片《訓練日》(2001年)中飾演腐敗警員一角再次斬獲奧斯卡獎。丹佐2010年重返百老匯舞臺,憑藉在《圍欄》中的出色表演獲得托尼獎。他憑藉在《為自由呐喊》(1987年)中飾演南非反種族隔離活動家史蒂夫-比科首次提名奧斯卡。他最近還榮獲AFI終身成就獎,這也是電影人的最高榮譽之一。丹佐將在網飛新片《Ma Rainey's Black Bottom》中擔任製片人,該片將由George C. Wolfe執導,Viola Davis、Chadwick Boseman和Colman Domingo主演。他還將與Frances McDormand一同主演Joel Cohen執導的《馬克白》(Macbeth)。此外,丹佐將執導《喬丹日誌》(Journal for Jordan),該片將由麥可B喬丹本人出演。接下來他還將和Rami Malek共同出演華納兄弟的驚悚片《小細節》(Little Things)。

The Potter's House

Related Links

http://www.thepottershouse.org



SOURCE The Potter's House