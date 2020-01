Denzel Washington hablará en la Cumbre Internacional de Liderazgo

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 15 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ganador de dos Academy Award® Denzel Washington prestará su talento y experiencia esta primavera a la Cumbre Internacional de Liderazgo de T.D. Jakes, una conferencia para visionarios, emprendedores, "intrapreneurs", pastores y líderes de todo el mundo que buscan ampliar su esfera de influencia personal y afilar sus capacidades.

Se espera que Washington dé una charla destacada con foco en Hollywood, la fe y cómo manejar la atención pública. En su carácter de actor, productor y director, a Washington se lo considera uno de los mayores actores de su generación, y ha recibido grandes elogios de la crítica por películas como Tiempos de gloria, Día de entrenamiento, Malcolm X, El huracán, Duelo de titanes y Gángster americano. Recibió el Premio Cecil B. DeMille a la Trayectoria en los premios Golden Globe 2016, que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por sus "contribuciones destacadas al mundo del espectáculo". Más recientemente, Washington fue honrado con el premio AFI a la trayectoria, uno de los máximos honores para una carrera en el cine. Washington hizo su debut como director en 2002 con la película Antwone Fisher, y dirigió Grandes debates y Fences, en la que actuó y recibió una nominación como Mejor Película en los premios Oscar de 2017.

"La carrera de Denzel Washington no tiene rivales, y ha influido al mundo en forma indeleble como ninguna otra. Hablando con Denzel después de que adquiriera el catálogo de August Wilson, su sabiduría, su habilidad comercial y su capacidad para movilizar su pasión más allá de su increíble habilidad actoral eran realmente destacables y evidentes" dijo Jakes, pastor sénior de The Potter's House. "Su compromiso con la fe, su ejemplo excepcional de retribuir y su potente ética de trabajo me hacen emocionar por darle la bienvenida en la Cumbre Internacional de Liderazgo de este año, para que otros líderes mundiales puedan aprender de uno de los grandes de la historia".

Investigaciones de Harvard Business Review han mostrado que la curiosidad es vital para el desempeño de una organización. Este año, Jakes ha ampliado la antes llamada Conferencia Internacional de Pastores y Liderazgo para convertirse en la Cumbre Internacional de Liderazgo, diseñada para ofrecer una experiencia de liderazgo de primer nivel a un grupo más diverso de hombres y mujeres en el sector de los negocios, la fe y el entretenimiento.

La inscripción para la conferencia está abierta al público, y ya está disponible en ThisIsILS.org.

Qué:

Cumbre Internacional de Liderazgo

Quién:

T.D. Jakes, pastor sénior de The Potter's House

Denzel Washington, actor, director, productor y filántropo

Tyler Perry, productor, director, actor, guionista, dramaturgo, autor, creador de canciones, emprendedor y filántropo

Steven Furtick, pastor de Elevation Church

Keion Henderson, CEO de The Henderson Management Group

John F. Hannah, pastor de New Life Covenant Church Southeast

Visite el sitio web por información actualizada a medida que se confirma la presencia de más oradores.

Dónde:

Charlotte Convention Center

501 South College Street

Charlotte, NC 28202

Cuándo:

30 de abril –2 de mayo

Credenciales para medios:

Todos los miembros de medios de comunicación—reporteros, fotógrafos, camarógrafos y equipos—deberán contar con credenciales a la vista para poder cubrir eventos en la conferencia. La prensa puede solicitar credenciales para medios para la Cumbre Internacional de Liderazgo completando este formulario. A los solicitantes se les informará por email si sus credenciales han sido aprobadas o rechazadas. La información sobre el lugar para recoger las credenciales, aparcamiento, acceso a las instalaciones, entrevistas y otros detalles se enviará una vez que las credenciales hayan sido aprobadas.

Acerca de The Potter's House

Situada en Dallas, The Potter's House es una iglesia y organización humanitaria multicultural y no confesional con 30,000 miembros, conducida por el obispo T. D. Jakes, quien ha aparecido dos veces en la portada de la revista Time como Mejor Predicador de Estados Unidos y como uno de los 25 evangélicos más influyentes. The Potter's House tiene cinco sedes: The Potter's House de Dallas, The Potter's House de Fort Worth, The Potter's House de North Dallas, The Potter's House de Denver y The Potter's House OneLA.

Acerca de Denzel Washington

Denzel Washington es actor, director y productor. Denzel recibió su primer Academy Award® por el drama histórico de guerra Tiempos de gloria (1987), y el segundo por su actuación como policía corrupto en el thriller policial Día de entrenamiento (2001). Denzel ganó un premio Tony por su actuación en Fences durante su regreso a Broadway en 2010. Obtuvo su primera nominación a un Oscar por Grito de libertad (1987), en el papel del activista sudafricano anti-apartheid Steve Biko. Más recientemente fue honrado con el premio AFI a la trayectoria, uno de los máximos honores para una carrera en el cine. Lo próximo para Denzel será la producción de Ma Rainey's Black Bottom para Netflix, que será dirigida por George C. Wolfe, con la actuación de Viola Davis, Chadwick Boseman y Colman Domingo. También estará al frente del Macbeth dirigido por Joel Cohen, junto a Frances McDormand. También en marcha, Denzel dirigirá Journal for Jordan, con la actuación de Michael B. Jordan. A continuación actuará en el thriller de Warner Bros. Little Things, junto a Rami Malek.

FUENTE The Potter's House

