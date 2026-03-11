dancemoon JustHang Squeegee - Finaliste GIA pour The Inspired Home Show 2026

CHICAGO, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- dancemoon a annoncé que sa raclette JustHang est présentée à The Inspired Home Show 2026, organisé par l'International Housewares Association à Chicago. Le produit a également été nommé finaliste des Global Innovation Awards de l'IHA, qui récompensent l'excellence en matière d'innovation et de design dans le domaine des articles ménagers.

Après avoir été récompensée par l'American Good Design Award, la raclette JustHang a également reçu l'iF Design Award, soulignant ainsi l'équilibre entre l'esthétique minimaliste et la fonctionnalité au quotidien.

Conçue pour simplifier les routines de nettoyage quotidiennes, la raclette JustHang est dotée d'une lame en silicone haute performance pour un essuyage sans traces et d'un crochet intégré pour un rangement pratique. Le design répond aux frustrations communes des raclettes traditionnelles, qui sont souvent encombrantes, difficiles à ranger ou visuellement intrusives dans les salles de bains. Le résultat est une forme nette et géométrique qui concilie la précision industrielle avec l'esthétique subtile d'une salle de bains moderne.

Au cœur du produit se trouve la philosophie de dancemoon, qui consiste à repenser les outils ménagers de tous les jours grâce à un design réfléchi. En mettant l'accent sur la simplicité, la convivialité et l'harmonie visuelle, la marque vise à rendre les tâches de nettoyage de routine plus intuitives. La conception reflète une conviction plus large selon laquelle les petits rituels quotidiens à la maison, tels que la réinitialisation de l'espace douche après utilisation, peuvent constituer un moment de détente et de transition entre le rythme de la journée et celui, plus détendu, de la soirée.

Le salon Inspired Home Show 2026 se tiendra du 10 au 12 mars à McCormick Place à Chicago, où les visiteurs pourront découvrir la raclette JustHang et en apprendre davantage sur l'approche design de dancemoon en matière d'articles ménagers essentiels. Le produit est également disponible à l'achat sur Amazon.

À propos de dancemoon

Animé par une passion pour le design innovant, dancemoon insuffle la beauté et l'émotion de la lune dans chaque produit. Au-delà des outils ménagers, dancemoon associe l'innovation à un design minimaliste pour créer des produits qui simplifient les tâches ménagères et en font une partie agréable de la vie, et non plus un fardeau. Avec l'ambition de devenir la marque leader du style de vie minimaliste, dancemoon s'engage à combiner le minimalisme avec les outils ménagers, en apportant le bonheur dans votre vie quotidienne.

