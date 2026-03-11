dancemoon JustHang Squeegee - GIA-Finalist für die Inspired Home Show 2026

CHICAGO, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- dancemoon gab bekannt, dass sein JustHang Squeegee auf der The Inspired Home Show 2026, die von der International Housewares Association in Chicago veranstaltet wird, ausgestellt wird. Das Produkt wurde außerdem als Finalist für die IHA Global Innovation Awards nominiert, mit denen herausragende Leistungen im Bereich Haushaltswareninnovation und -design gewürdigt werden.

JustHang Squeegee at IHA 2026

Nach der Auszeichnung mit dem American Good Design Award wurde der JustHang Squeegee auch mit dem iF Design Award geehrt, was seine Ausgewogenheit zwischen minimalistischer Ästhetik und alltäglicher Funktionalität noch weiter unterstreicht.

Der JustHang Squeegee wurde entwickelt, um die tägliche Reinigungsroutine zu vereinfachen. Er verfügt über eine Hochleistungssilikonklinge für streifenfreies Wischen und einen integrierten Haken zur praktischen Aufbewahrung. Das Design behebt häufige Frustrationen mit herkömmlichen Wischern, die oft sperrig, schwer zu verstauen oder optisch störend im Badezimmer sind. Das Ergebnis ist eine klare, geometrische Form, die industrielle Präzision mit der subtilen Ästhetik eines modernen Badezimmers in Einklang bringt.

Im Mittelpunkt des Produkts steht die Philosophie von dancemoon, alltägliche Haushaltsgeräte durch durchdachtes Design neu zu überdenken. Durch die Konzentration auf Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und visuelle Harmonie will die Marke routinemäßige Reinigungsaufgaben intuitiver gestalten. Das Design spiegelt die Überzeugung wider, dass kleine, alltägliche Rituale zu Hause, wie z. B. das Zurücksetzen der Dusche nach der Benutzung, einen Moment der Entspannung und des Übergangs vom Tagesrhythmus zu einem entspannten Abendrhythmus bieten können.

Die Inspired Home Show 2026 findet vom 10. bis 12. März im McCormick Place in Chicago statt, wo die Besucher den JustHang Squeegee erkunden und mehr über den designorientierten Ansatz von dancemoon für Haushaltswaren erfahren können. Das Produkt ist derzeit auch auf Amazon erhältlich.

Über dancemoon

Angetrieben von der Leidenschaft für innovatives Design, lässt dancemoon die Schönheit und Emotion des Mondes in jedes Produkt einfließen. dancemoon bietet nicht nur Haushaltsgeräte an, sondern verbindet Innovation mit minimalistischem Design, um Produkte zu schaffen, die die Hausarbeit vereinfachen und nicht länger eine Last, sondern einen angenehmen Teil des Lebens darstellen. Mit der Vision, die führende Marke für minimalistischen Lebensstil zu werden, hat sich dancemoon der Verbindung von Minimalismus und Haushaltsgeräten verschrieben, um Glück in Ihr tägliches Leben zu bringen.

