Limpiacristales dancemoon JustHang: finalista del GIA para The Inspired Home Show 2026

CHICAGO, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- dancemoon anunció que su limpiacristales JustHang se presentará en The Inspired Home Show 2026, organizado por la Asociación Internacional de Artículos para el Hogar en Chicago. El producto también fue finalista en los Premios a la Innovación Global de la IHA, que reconocen la excelencia en la innovación y el diseño de artículos para el hogar.

JustHang Squeegee at IHA 2026

Tras su reconocimiento con el American Good Design Award, el limpiacristales JustHang también ha sido galardonado con el iF Design Award, lo que destaca aún más su equilibrio entre estética minimalista y funcionalidad para el día a día.

Diseñado para simplificar las rutinas de limpieza diarias, el limpiacristales JustHang cuenta con una hoja de silicona de alto rendimiento para una limpieza sin marcas y un gancho integrado para un almacenamiento práctico. Su diseño resuelve las frustraciones habituales con los limpiacristales tradicionales, que suelen ser voluminosos, difíciles de guardar o visualmente intrusivos en los baños. El resultado es una forma limpia y geométrica que equilibra la precisión industrial con la sutil estética de un baño moderno.

La filosofía de dancemoon, centrada en reinventar los utensilios domésticos cotidianos mediante un diseño cuidado. Al priorizar la simplicidad, la facilidad de uso y la armonía visual, la marca busca que las tareas de limpieza rutinarias sean más intuitivas. El diseño refleja la convicción de que los pequeños rituales cotidianos en casa, como limpiar la ducha después de usarla, pueden proporcionar un momento para relajarse y pasar del ritmo del día a un ritmo nocturno más relajado.

La feria Inspired Home Show 2026 se celebra del 10 al 12 de marzo en McCormick Place, Chicago, donde los visitantes podrán explorar el limpiacristales JustHang y descubrir más sobre el enfoque de diseño de dancemoon para los artículos esenciales del hogar. El producto también está disponible en Amazon.

Siga a dancemoon en los medios sociales si desea estar al día con las últimas campañas:

Instagram: https://www.instagram.com/dancemoon.global/

TikTok: https://www.tiktok.com/@dancemoon.official

Facebook: https://www.facebook.com/dancemoonofficial

YouTube: https://www.youtube.com/@dancemoonofficial

Acerca de dancemoon

Impulsados por la pasión por el diseño innovador, dancemoon infunde la belleza y la emoción de la luna en cada producto. Además de ofrecer herramientas para el hogar, dancemoon combina la innovación con el diseño minimalista para crear productos que simplifican las tareas del hogar y las convierten en una parte gratificante de la vida. Con la visión de convertirse en la marca líder del estilo de vida minimalista, dancemoon se compromete a fusionar el minimalismo con las herramientas para el hogar, aportando felicidad a tu día a día.

CONTACTO: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931232/JustHang_Squeegee_at_IHA_2026.jpg