Daniel Roseberry, de Schiaparelli, a été nommé lauréat 2024 du Prix Neiman Marcus pour l'impact créatif dans le domaine de la mode

DALLAS, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Dans la foulée de la Semaine de la haute couture printemps-été 2024, Neiman Marcus a annoncé que Daniel Roseberry, directeur créatif de Schiaparelli, recevra le Prix Neiman Marcus 2024 pour l'impact créatif dans le domaine de la mode. M. Roseberry est ainsi récompensé pour la créativité inégalée et le savoir-faire qu'il a apportés à Schiaparelli. Il est connu pour avoir fait le lien entre l'art et la mode, afin d'incarner avec succès et à travers un prisme moderne les codes surréalistes et fantaisistes qui ont fait la réputation de la marque. Ce créateur originaire du Texas a attiré l'attention de l'industrie de la mode et des célébrités les plus influentes du monde, perpétuant l'héritage de la fondatrice Elsa Schiaparelli, également reconnue en 1940 par Stanley Marcus.

« En tant que plus grand partenaire de Schiaparelli au monde, NMG est fier d'avoir bâti une relation enracinée dans un désir commun de défendre le talent artistique extraordinaire de la Maison pour la clientèle américaine de luxe », a déclaré Geoffroy van Raemdonck, directeur général de Neiman Marcus Group. « La vision unique de Daniel a déclenché un élan sans précédent et ouvert un nouveau chapitre pour cette marque légendaire, faisant de lui le choix idéal pour recevoir le prix 2024 de l'impact créatif. »

Depuis leur création en 1938, les Neiman Marcus Awards ont cherché à connecter les designers les plus influents du monde de la mode avec une clientèle américaine de luxe. En 2023, le détaillant de luxe intégré a annoncé le retour et l'expansion du programme « Revolutionizing Luxury Experiences » (en français, « révolutionner les expériences de luxe ») pour soutenir sa stratégie de croissance. S'appuyant sur l'héritage de la plateforme qui reconnaît l'avenir de la mode, le prix de l'impact créatif met en lumière des personnes ayant influencé l'industrie et la culture par leur vision singulière et leur capacité d'inspiration.

« Au travail comme dans la vie quotidienne, l'impact créatif est mon objectif numéro un, ma valeur fondamentale, mon étoile du Nord. Être reconnu pour cela par Neiman Marcus, un nom avec lequel j'ai grandi et une institution dont je rêvais de faire partie, est un honneur au-delà de toute mesure », a déclaré Daniel Roseberry, directeur créatif de Schiaparelli. « Le fait qu'Elsa Schiaparelli ait également reçu un prix similaire en 1940 ne fait qu'ajouter une dimension plus profonde à ma gratitude. Mes plus sincères remerciements à Neiman Marcus pour leur soutien et leur fidélité sans fin, et à la Maison Schiaparelli pour m'avoir suivi dans l'inconnu lors de cette saison créative. Je suis à jamais reconnaissant pour cette opportunité et pour toute la beauté que nous avons créée ensemble. »

Neiman Marcus continue de tirer parti de son modèle d'affaires différencié en offrant un assortiment de produits savamment sélectionnés, associé à des expériences sur mesure et à un service inégalé afin d'établir des relations avec sa clientèle fidèle. La distribution exclusive de Schiaparelli a permis la création d'une base dévouée de passionnés parmi ses clients. Depuis l'ouverture des boutiques Neiman Marcus à Downtown Dallas et Beverly Hills en 2022 et 2023 respectivement, la clientèle de Schiaparelli est très engagée.

« Nous sommes profondément touchés et immensément heureux de l'honneur que nous a accordé Neiman Marcus. Récompenser Daniel Roseberry pour son impact créatif et son talent sans limite, c'est aussi rendre un merveilleux hommage aux membres de notre équipe et à toutes les personnes qui contribuent chaque jour aux réalisations et au succès de notre Maison », a déclaré Delphine Bellini, présidente-directrice générale de Schiaparelli.

« Cela fait quatre ans et demi que Daniel révèle peu à peu la poésie de son imagination et la puissance de ses concepts. C'est un perfectionniste et un travailleur acharné. Je ne le vois pas vraiment comme un créateur de mode, mais plutôt comme un artiste aux multiples talents. Créateur de génie, il apporte la constance et la cohérence d'une vision mêlant culture pop, art et avant-gardisme. Ce qu'il dévoile aujourd'hui n'est qu'une infime fraction de ce dont il est capable. Les liens présents et passés qui nous unissent à Neiman Marcus, la signification de ce prix, mais aussi et surtout la force de la relation que nous entretenons avec le groupe Neiman Marcus confèrent une valeur inestimable à cette distinction. »

En tant qu'entreprise relationnelle, la plateforme de récompenses renforce l'influence de Neiman Marcus en matière de mode et incarne son approche innovante de la vente au détail, qui connecte les partenaires de la marque à une clientèle de luxe de manière entièrement nouvelle. Le détaillant collaborera avec M. Roseberry pour mettre en place une expression exclusive de la marque Schiaparelli dans le courant de l'année.

« Daniel est une force créative dont la compréhension aiguë des beaux-arts, de l'histoire de la mode, de la culture pop et de la haute couture a captivé l'industrie », s'est réjouie Lana Todorovich, responsable du merchandising pour Neiman Marcus. « Les créations de Daniel mettent nos clients au défi d'élargir les limites de leur propre style personnel, et nous sommes ravis de nous associer à lui pour offrir un moment de « retail-tainment » exclusif imprégné de sa touche créative remarquable. »

Les Neiman Marcus Awards honorent depuis longtemps la tradition de la haute couture française, comptant Yves Saint Laurent, Coco Chanel et Pierre Balmain parmi leurs anciens lauréats. Pour perpétuer cet héritage, deux des lauréats de cette année sont des couturiers issus de la prochaine génération de leurs maisons respectives : Elsa Schiaparelli a gagné en 1940 et Christian Dior en 1947. Maria Grazia Chiuri, directrice créative des collections de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires pour femmes chez Dior, a récemment été nommée lauréate 2024 de l'iconique Prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode. Le détaillant annoncera bientôt le troisième et dernier lauréat de la promotion 2024, c'est-à-dire le gagnant du Prix Neiman Marcus pour l'innovation dans le domaine de la mode. Les trois lauréats seront honorés le 3 mars, au cours d'une réunion rassemblant leurs pairs et des personnalités de l'industrie à l'occasion de la Paris Fashion Week au Ritz Paris.

À PROPOS DE SCHIAPARELLI

Avec son imagination débordante et son approche révolutionnaire de la mode, Elsa Schiaparelli a insufflé un esprit créatif unique au design du XXe siècle. Transformant des objets ordinaires en certaines des créations les plus mémorables, Schiaparelli a exprimé ses talents créatifs à travers la mode, le parfum, et ce que nous appelons aujourd'hui le « merchandising », brouillant les frontières entre le génie créatif et le succès commercial et développant un modèle d'affaires innovant qui est encore utilisé par la plupart des grandes maisons de mode aujourd'hui.

Les collaborations emblématiques d'Elsa Schiaparelli avec des artistes comme Dali, Cocteau, Man Ray, Jean-Michel Franck et Giacometti, entre autres, sont devenues légendaires. Son héritage a constamment contribué à la culture dominante au fil des décennies, et il continue d'inspirer les gens à travers les industries créatives et les continents. Véritable artiste elle-même, Schiaparelli est la force créatrice derrière certaines des formes, techniques et couleurs les plus révolutionnaires de la mode, redéfinissant de nouveaux standards de style et ce que la beauté signifie. En 1940, elle a remporté le Prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode pour son influence significative sur l'industrie. En 2019, la maison Schiaparelli a nommé le designer d'origine américaine Daniel Roseberry au poste de directeur créatif, basé dans les emblématiques salons Schiaparelli au 21 place Vendôme, la maison et l'atelier d'Elsa.

