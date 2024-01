Daniel Roseberry von Schiaparelli erhält 2024 den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion

Roseberrys kulturprägende Vision hat die French Maison neu belebt und zu einer beispiellosen Nachfrage nach seinen Designs geführt

DALLAS, 29. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Frühjahrs-Couture-Woche 2024 gibt Neiman Marcus bekannt, dass Daniel Roseberry, Creative Director von Schiaparelli, den 2024 Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion erhalten wird. Roseberry erhält den Preis für seine unübertroffene Kreativität und sein handwerkliches Können, die er bei Schiaparelli eingebracht hat. Er wird dafür anerkannt, dass er eine Brücke zwischen Kunst und Mode schlägt, um die surrealistischen und skurrilen Codes des Hauses, für die die Marke bekannt ist, durch eine moderne Linse erfolgreich zu verkörpern. Der in Texas geborene Designer hat die Aufmerksamkeit der Modeindustrie und der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt auf sich gezogen und führt das Erbe der Gründerin Elsa Schiaparelli fort, die 1940 auch von Stanley Marcus ausgezeichnet wurde.

„Als weltgrößter Partner von Schiaparelli ist NMG stolz darauf, eine Beziehung aufgebaut zu haben, die auf dem gemeinsamen Wunsch beruht, die außergewöhnliche Kunstfertigkeit der Maison für den amerikanischen Luxuskunden zu fördern", sagte Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer der Neiman Marcus Group. „Daniels unverwechselbare Vision hat eine beispiellose Dynamik ausgelöst, die ein neues Kapitel für die traditionsreiche Marke eingeläutet hat. Das macht ihn zur perfekten Wahl für den Empfänger des 2024 Creative Impact."

Seit ihrer Gründung im Jahr 1938 haben die Neiman Marcus Awards versucht, die wichtigsten Modedesigner mit den amerikanischen Luxuskunden zu verbinden. Im Jahr 2023 kündigte der integrierte Luxuseinzelhändler die Rückkehr und Ausweitung des Programms an, um seine Wachstumsstrategie „Revolutionizing Luxury Experiences" zu unterstützen. Aufbauend auf dem Vermächtnis der Plattform, die Zukunft der Mode zu würdigen, hebt der Creative Impact Award Personen hervor, die die Branche und die Kultur mit ihrer einzigartigen Vision und ihrer Fähigkeit, zu inspirieren, beeinflusst haben.

„Bei der Arbeit und im Leben ist die kreative Wirkung mein wichtigstes Ziel, mein Grundwert, mein Nordstern. Dafür von Neiman Marcus anerkannt zu werden, einem Namen, mit dem ich aufgewachsen bin, und einer Institution, von der ich nur träumen konnte, ein Teil davon zu sein, ist eine unermessliche Ehre", sagte Daniel Roseberry, Creative Director, Schiaparelli. „Die Tatsache, dass Elsa Schiaparelli 1940 ebenfalls mit einem Preis geehrt wurde, verleiht meiner Dankbarkeit noch eine weitere Dimension. Ich möchte mich bei Neiman Marcus für ihre Unterstützung und ihre unendliche Treue aufrichtig bedanken, und bei Maison Schiaparelli dafür, dass sie mich Saison für Saison ins kreative Unbekannte begleitet haben. Ich bin für immer dankbar für diese Gelegenheit und für all die Schönheit, die wir gemeinsam geschaffen haben."

Neiman Marcus nutzt weiterhin sein differenziertes Geschäftsmodell, indem es ein fachmännisch kuratiertes Produktsortiment in Verbindung mit maßgeschneiderten Erlebnissen und einem unvergleichlichen Service anbietet, um die Beziehungen zu seinem treuen Kundenstamm zu fördern. Der Exklusivvertrieb des Einzelhändlers hat unter seinen Kunden eine treue Schiaparelli-Fangemeinde geschaffen. Seit der Eröffnung der Boutiquen in Neiman Marcus Downtown Dallas und Beverly Hills im Jahr 2022 bzw. 2023 ist die Schiaparelli-Kundschaft sehr engagiert.

„Wir sind zutiefst berührt und freuen uns sehr über die Auszeichnung, die uns von Neiman Marcus zuteil wurde. Die Auszeichnung von Daniel Roseberry für seinen kreativen Einfluss und sein grenzenloses Talent ist auch eine wunderbare Hommage an unsere Teammitglieder und an all die Menschen, die jeden Tag zu den Errungenschaften und dem Erfolg unseres Hauses beitragen", sagte Delphine Bellini, Chief Executive Officer von Schiaparelli.

„In den letzten viereinhalb Jahren hat Daniel nach und nach die Poesie seiner Phantasie und die Kraft seiner Konzepte enthüllt. Er ist ein Perfektionist und ein harter Arbeiter. Ich sehe ihn nicht als Modedesigner, sondern als einen Künstler mit einem vielseitigen Talent. Er ist ein genialer Schöpfer, der die Konsistenz und Kohärenz einer Vision mitbringt, die Popkultur, Kunst und Avantgardismus miteinander verbindet. Was er heute enthüllt, ist nur ein winziger Bruchteil dessen, wozu er fähig ist. Die gegenwärtigen und früheren Verbindungen, die uns mit Neiman Marcus verbinden, die Bedeutung dieses Preises, aber vor allem die Stärke unserer Beziehung zur Neiman Marcus Group, verleihen dieser Auszeichnung einen unschätzbaren Wert."

Als Relationship Business stärkt die Award-Plattform die Modekompetenz von Neiman Marcus und verkörpert den innovativen Ansatz des Unternehmens im Einzelhandel, indem sie Markenpartner auf völlig neue Weise mit Luxuskunden verbindet. Der Einzelhändler wird mit Roseberry zusammenarbeiten, um im Laufe des Jahres einen exklusiven Ausdruck der Marke Schiaparelli zu entwickeln.

„Daniel ist eine kreative Kraft, deren akutes Verständnis von Kunst, Modegeschichte, Popkultur und Couture-Ausführung die Branche in ihren Bann gezogen hat", sagte Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer bei Neiman Marcus. „Daniels Designs fordern unsere Kunden heraus, die Grenzen ihres persönlichen Stils zu erweitern, und wir freuen uns, mit ihm zusammenzuarbeiten, um einen exklusiven „Retail-Entertainment"-Moment mit seiner bemerkenswerten kreativen Note zu bieten."

Die Neiman Marcus Awards haben eine lange Tradition, die Tradition der französischen Couture zu ehren. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Yves Saint Laurent, Coco Chanel und Pierre Balmain. In Fortsetzung dieses Erbes sind zwei der diesjährigen Preisträger Couturiers der nächsten Generation aus ihren jeweiligen Häusern: Elsa Schiaparelli gewann 1940 und Christian Dior 1947. Maria Grazia Chiuri, Creative Director of Women's Haute Couture, Ready-To-Wear and Accessories Collections bei Dior, wurde kürzlich mit dem ikonischen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Das Einzelhandelsunternehmen wird in Kürze den dritten und letzten Empfänger des diesjährigen Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion für die Ausgabe 2024 bekannt geben. Alle drei Preisträger werden am 3. März im Rahmen der Pariser Modewoche im kultigen Ritz Paris von Branchenkollegen und Prominenten geehrt.



INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist eine in Dallas ansässige Luxuskaufhauskette, die ihren Kunden seit 1907 Zugang zu exklusiven und aufstrebenden Marken, zuvorkommendem Service und einzigartigen Erlebnissen bietet. Jeden Tag hält Neiman Marcus Kontakt zu seinen Kunden auf der ganzen Welt und erfreut sie mit einzigartigen Erlebnissen in 36 Filialen in den USA, einer der US-weit größten E-Commerce-Plattformen für Luxusgüter und einer branchenführenden Technologie für Fernabsatz und Personalisierung. Von exquisiten Speisen und luxuriösen Kosmetikdienstleistungen bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen und exklusiven Produkten – es ist für alle etwas dabei. Um die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen bei Neiman Marcus zu verfolgen, besuchen Sie neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, und YouTube.

INFORMATIONEN ZU DEN NEIMAN MARCUS AWARDS:

Die Neiman Marcus Awards werden vergeben, um herausragende Persönlichkeiten der weltweiten Modebranche zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst den prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, der vor 86 Jahren ins Leben gerufen wurde – ein Vermächtnis von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus –, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an mehr als 150 Persönlichkeiten der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Elsa Schiaparelli, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nur einige zu nennen.

Im Jahr 2023 holte Neiman Marcus die Auszeichnungen zurück und würdigte Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson von LOEWE und Amina Muaddi. Das ganze Jahr über kooperierte Neiman Marcus mit den Designern, um im Rahmen seiner „Retail-Entertainment"-Strategie ein sehr erfolgreiches, exklusives Kundenprogramm zu entwickeln. Um weitere Informationen über das Programm und die Erfolge des Awards 2023 zu erhalten, klicken Sie bitte hier.

Im zweiten Jahr der neu gestalteten Plattform wurde Maria Grazia Chiuri, Creative Director of Women's Haute Couture, Ready-To-Wear and Accessories Collections bei Dior, zur Empfängerin des Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion 2024 ernannt. Daniel Roseberry erhält 2024 den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion. Wer den diesjährigen Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion erhält, wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Alle drei Preisträger werden am 3. März im Rahmen der Pariser Modewoche im Beisein von Branchenkollegen und Prominenten geehrt.

INFORMATION ZU SCHIAPARELLI

Mit ihrer wilden Fantasie und ihrem revolutionären Ansatz in der Mode hat Elsa Schiaparelli dem Design des 20. Jahrhunderts einen einzigartigen kreativen Geist verliehen. Schiaparelli verwandelte gewöhnliche Gegenstände in einige der unvergesslichsten Kreationen und brachte ihr kreatives Talent durch Mode, Parfüm und das, was wir heute als „Merchandising" bezeichnen, zum Ausdruck. Dabei verwischte sie die Grenzen zwischen kreativer Brillanz und kommerziellem Erfolg und entwickelte ein innovatives Geschäftsmodell, das noch heute von den meisten großen Modehäusern verwendet wird.

Die ikonischen Kollaborationen von Elsa Schiaparelli mit Künstlern wie Dalí, Cocteau, Man Ray, Jean-Michel Franck und Giacometti, um nur einige zu nennen, sind legendär. Ihr Vermächtnis hat über Jahrzehnte hinweg immer wieder zur Mainstream-Kultur beigetragen und inspiriert weiterhin Menschen in allen kreativen Branchen und auf allen Kontinenten. Als wahre Künstlerin ist Schiaparelli die schöpferische Kraft hinter einigen der revolutionärsten Formen, Techniken und Farben der Mode, die neue Maßstäbe für Stil und Schönheit setzen. Im Jahr 1940 erhielt sie den Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion für ihren bedeutenden Einfluss auf die Branche. 2019 hat das Haus Schiaparelli den in Amerika geborenen Designer Daniel Roseberry zum Creative Director ernannt, der in den ikonischen Salons Schiaparelli am Place Vendome 21, Elsas Zuhause und Atelier, arbeitet.

