Daniel S. Duffy nommé nouveau PDG de Camargo Pharmaceutical Services, LLC

Camargo a grandement contribué à aider les sociétés pharmaceutiques mondiales à identifier, développer et obtenir de nombreuses approbations de dossiers d'AMM (NDA approvals) 505(b)(2). Les médicaments développés par le biais de ce mécanisme ont bénéficié à d'innombrables personnes aux États-Unis. Des personnes du monde entier bénéficient de médicaments qui ont été améliorés.

« Ce fut un honneur de diriger cette organisation pendant 15 ans et je suis impatient d'élargir l'impact de Camargo dans le monde entier. Je suis ravi que Dan nous rejoigne pour développer l'organisation afin de soutenir cette vision », a déclaré Phelps.

Dan apporte plus de 20 ans d'expérience en biopharmacie et en conseil en gestion stratégique. Plus récemment, Dan a occupé le poste de vice-président et directeur général chez McKesson Specialty Health. À ce poste, il a développé un modèle différencié de pharmacie spécialisée avec des Centres d'excellence en oncologie, neurologie et soins complexes, assistance aux patients et produits de recherche (essais cliniques). Dan est titulaire d'un MBA de l'Université de Caroline du Nord Kenan-Flagler School of Business et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université d'État de Kent.

« Je suis reconnaissant du vote de confiance et de la possibilité de faire partie de la famille Camargo. Camargo est composée de personnes exceptionnellement intelligentes et aptes, passionnées par l'amélioration de médicaments qui sont au service de notre communauté », a déclaré Duffy.

À PROPOS DE CAMARGO PHARMACEUTICAL SERVICES, LLC.

Camargo Pharmaceutical Services, LLC, dont le siège se trouve à Cincinnati, Ohio, a été fondée en 2003 par Kenneth V. Phelps (président et fondateur) et le Dr. Ruth Stevens (directrice scientifique et fondatrice). Camargo fournit des services de développement de médicaments complets et est spécialisée dans le mécanisme d'approbation 505(b)(2) et les procédés d'équivalents globaux. En évaluant la viabilité scientifique, médicale, réglementaire et commerciale des possibilités de développement de produits, Camargo élabore et met en œuvre des plans de développement robustes en phase avec les stratégies commerciales et garantit l'adhésion des agences réglementaires à toutes les étapes du processus. Organisant habituellement trois à six rencontres par mois avec la Food and Drug Administration (FDA), Camargo travaille avec des développeurs de produits à travers plus de 25 pays. Pour en savoir plus sur Camargo, veuillez visiter http://camargopharma.com.

