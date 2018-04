Daniel S. Duffy será o novo presidente-executivo da Camargo Pharmaceutical Services, LLC

A Camargo tem sido fundamental para ajudar as empresas farmacêuticas globais a identificar, desenvolver e obter inúmeras aprovações de requerimentos de novo medicamento (NDA) 505(b)(2). Medicamentos desenvolvidos através dessa via têm beneficiado inúmeras vidas nos EUA. Pessoas de todo o mundo se beneficiam de medicamentos que foram aperfeiçoados.

"Tem sido uma honra liderar essa organização por 15 anos e estou ansioso para expandir globalmente o impacto da Camargo. Estou feliz por Dan estar se juntando a nós para expandir a organização, a fim de sustentar essa visão", disse Phelps.

Dan traz mais de 20 anos de experiência na área biofarmacêutica e em consultoria de gestão estratégica. Dan foi, mais recentemente, vice-presidente e gerente geral da McKesson Specialty Health. Nessa empresa, ele desenvolveu um modelo diferenciado de farmácia de especialidades, com centros de excelência nas áreas de oncologia, neurologia, tratamento complexo, assistência a pacientes e produto investigacional (estudos clínicos). Dan tem mestrado em administração de empresas pela Escola de Negócios Kenan-Flagler da Universidade da Carolina do Norte e é formado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Kent.

"Sou grato pelo voto de confiança e pela oportunidade de me tornar parte da família Camargo. A Camargo está cheia de pessoas excepcionalmente inteligentes e capazes, que são apaixonadas pelo aperfeiçoamento de remédios, para servir nossa comunidade", disse Duffy.

A Camargo Pharmaceutical Services, LLC, sediada em Cincinnati, Ohio, foi fundada em 2003 por Kenneth V. Phelps (presidente e fundador) e pela Dra. Ruth Stevens (diretora científica e fundadora). A Camargo presta serviços completos de desenvolvimento de medicamentos e se especializa na via de aprovação 505(b)(2) e processos equivalentes globais. Ao avaliar a viabilidade científica, médica, regulamentar e comercial de oportunidades de desenvolvimento de produtos, a Camargo elabora e executa planos robustos de desenvolvimento, que se alinham com estratégias de negócios e assegura a adesão da agência regulatória em toda as etapas do trajeto. Realizando, rotineiramente, de três a seis reuniões por mês com a Food and Drug Administration (FDA), a Camargo trabalha com desenvolvedores de produtos em mais de 25 países. Para saber mais sobre a Camargo, visite http://camargopharma.com.

