Danone North America comparte información de uno de los estudios más grandes sobre los consumidores multiculturales y su relación con alimentos y bebidas de origen vegetal. Encuentra que más del 60 % está abierto a alternativas de origen vegetal

At the Table: The Multicultural Plant-Based Food Perspective , una encuesta a más de 4,000 adultos en los Estados Unidos, que incluyó comunidades estadounidenses de origen asiático, afroamericano e hispano/latino, descubrió que la alimentación de base vegetal está aumentando entre las audiencias multiculturales, en especial entre las poblaciones más jóvenes de los milenials y de la generación Z. Si bien la popularidad de los alimentos de origen vegetal ha explotado y el público multicultural es una fuerza impulsora que contribuye al movimiento, esta investigación también reveló brechas relacionadas con la medida en la que los consumidores multiculturales pueden realmente adoptar las dietas de base vegetal, ya que sienten que las ofertas de origen vegetal son menos alcanzables debido a los estigmas culturales y las barreras de accesibilidad.

"La alimentación a base de vegetales tiene el potencial de ser un verdadero faro de una vida saludable, especialmente para las comunidades diversas. Escuchar que las audiencias multiculturales están más dispuestas a agregar alimentos de origen vegetal a sus dietas fue personalmente inspirador y afirmativo para mí, ya que mi familia y muchos amigos han adoptado estilos de vida flexitarios durante los últimos años. Con esta investigación y la amplitud de nuestro portafolio de productos, la capacidad de ayudar al progreso de Danone North America y de la industria de base vegetal es una de las principales razones por las que me incorporé a la compañía", dijo John Starkey, presidente de Alimentos y Bebidas de Origen Vegetal para Danone North America. "Hemos realizado un esfuerzo consciente para ser más inclusivos y llegar a las comunidades subrepresentadas, particularmente a través de nuestras marcas Silk y So Delicious que tienen un largo legado en el ámbito del origen vegetal. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para entender cómo las diferentes comunidades están experimentando alimentos y bebidas a base de vegetales y cómo podemos hacer más para involucrar y atraer a los consumidores multiculturales, desde nuestras opciones de innovación y esfuerzos de marketing hasta nuestro trabajo con impacto en la comunidad y nuestras estrategias de sostenibilidad".

Principales hallazgos y estadísticas de At the Table: The Multicultural Plant-Based Food Perspective de Danone North America:

Los consumidores multiculturales juegan un papel importante en el impulso del movimiento de base vegetal

Las audiencias multiculturales están más dispuestas que la población total a incorporar alimentos de origen vegetal a sus dietas como sustitución de los productos animales, con los consumidores más jóvenes: milenials y la generación Z, liderando la carga.

El 71 % de los estadounidenses de origen asiático, el 55 % de los afroamericanos y el 61 % de los hispanos/latinos encuestados dicen que están "muy" o "algo de acuerdo" con estar abiertos a reemplazar los alimentos actuales que consumen con alternativas de origen vegetal, en comparación con menos de la mitad del total de la población encuestada (49 %).

Casi 9 de cada 10 (84 %) encuestados multiculturales dicen que la comida es una forma de autoexpresión, en comparación con el 79 % de la población total. (Desglose: 82 % hispano/latino, 80 % afroamericano y 91 % estadounidense de origen asiático).

Casi tres cuartas partes de los encuestados multiculturales (73 %) dicen estar "muy de acuerdo o algo de acuerdo" con que tratan de ser amigables con el medioambiente en lo que respecta a sus opciones alimentarias, pero a veces no tienen la información que necesitan.

Las audiencias multiculturales reportan múltiples barreras para la adopción de la base vegetal

Si bien las audiencias multiculturales representan una proporción cada vez mayor del mercado de origen vegetal, la investigación reveló que, en general, se sienten menos representadas y menos conectadas con las marcas de alimentos de base vegetal.

Más de la mitad de los encuestados (55 %) dice que su comunidad y su cultura están "no tan bien" o "en absoluto" representados por compañías y marcas de alimentos de origen vegetal, incluido el 58 % de los hispanos/latinos, el 52 % de los estadounidenses de origen asiático y el 60 % de los afroamericanos encuestados. Las cifras son aún más altas entre en las generaciones X y Baby Boomers dentro de estas comunidades.

Más de la mitad de los encuestados hispanos/latinos (56 %) y afroamericanos (51 %) están "fuertemente" o "algo de acuerdo" con que existe un estigma en su cultura en torno a las personas que consumen alimentos de origen vegetal.

Los encuestados multiculturales sienten que algunos alimentos más saludables o más nutritivos son menos alcanzables debido a las barreras de asequibilidad y accesibilidad. El 48 % de los estadounidenses de origen asiático, el 42 % de los hispanos/latinos y el 40 % de los afroamericanos también dicen que ven los alimentos de origen vegetal como más caros.

At the Table: The Multicultural Plant-Based Food Perspective destacó además que el público multicultural cree que la alimentación a base de vegetales es saludable y nutritiva, mejor para el medioambiente y más ética. Los consumidores multiculturales están buscando más compañías y marcas de base vegetal que se comprometan de una manera más profunda y significativa, no solo a través de esfuerzos de marketing, sino también a través de opciones de ingredientes, educación y trabajo de sostenibilidad.

Danone North America está comprometida a escuchar y aprender de los consumidores multiculturales y comparte esta investigación con la industria con la esperanza de impulsar una mayor inclusión para esta creciente audiencia dentro de la categoría de origen vegetal. Armada con esta investigación, Danone North America busca seguir comprendiendo los valores y los impulsores fundamentales de los consumidores multiculturales para inspirar relaciones más significativas. Para 2022, la compañía busca tomar más medidas, expandiendo sus esfuerzos en inclusión en marketing y clientes a través de nuevas alianzas internas y externas que van desde ventas y marketing hasta nutrición, innovación y más.

"En Danone North America creemos que avanzar hacia una cultura más inclusiva, justa y diversa es una parte esencial del uso de nuestra empresa como una fuerza para el bien. Nuestros compromisos con la diversidad inclusiva se ponen en práctica a través de una estrategia que se centra en cuatro áreas principales: nuestra gente, el mercado, la participación comunitaria y la promoción para una serie de temas que demuestran nuestro apoyo a la equidad racial y la justicia social", señaló Terrance Irizarry, directora de Diversidad Inclusiva para Danone North America. "Los esfuerzos de marketing para nuestro portafolio deben reflejar la diversidad de nuestros consumidores y de la sociedad, así como también llegar a esos consumidores de manera significativa. Llevar a cabo esta importante investigación a nombre de nuestro portafolio de base vegetal es un paso adelante enorme en la escucha, el aprendizaje y, en última instancia, en la adopción de medidas. También forma parte de nuestro proceso y trabajo más amplio para mejorar la diversidad general en nuestro contenido y nuestras alianzas con diversos proveedores de la industria".

Mientras la compañía sigue aprendiendo y perfeccionando sus esfuerzos de inclusión, Danone North America se enorgullece de las iniciativas que ha tomado para generar cambios de manera significativa al apoyar, reflejar e incluir mejor a las comunidades diversas. Por ejemplo, Silk y So Delicious se han enfocado en una representación diversa dentro de su grupo de talentos y sus trabajos de marketing con influenciadores, han brindado apoyo financiero a fundaciones afroamericanas y estadounidenses de origen asiático clave, y han defendido el empoderamiento social y económico de sus socios agrícolas en toda la cadena de suministro, liderando con agricultores de coco en el Sudeste Asiático.

Danone North America se compromete a hacer que las opciones de origen vegetal estén disponibles y sean accesibles para todos, en consonancia con su propósito de propiciar la salud a través de los alimentos a la mayor cantidad posible de personas. Para obtener más información sobre la compañía y sus productos de alimentos y bebidas de origen vegetal, visite www.danonenorthamerica.com.

Metodología de la encuesta

En asociación con Zeno Group, Danone North America llevó a cabo esta encuesta en línea a 4,027 adultos en los Estados Unidos entre el 27 de abril y el 19 de mayo de 2021. El margen de error es de +/- 3 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95 %.

Acerca de Danone North America

Danone North America es una compañía impulsada por propósito y líder de la industria en la categoría de alimentos y bebidas. Como B Corporation® certificada, Danone North America está comprometida con la creación de valor tanto económico como social, a la vez que nutre los ecosistemas naturales a través de la agricultura sostenible. Nuestro sólido portafolio de marcas incluye: Activia®, DanActive®, Danimals®, Dannon®, evian®, Happy Family® Organics, Honest to Goodness®, Horizon® Organic, International Delight®, Light + Fit®, Oikos®, Silk®, So Delicious® Dairy Free, STōK™, Two Good®, Wallaby® Organic y YoCrunch®. Con más de 6,000 empleados y 16 plantas de producción en los Estados Unidos y Canadá, la misión de Danone North America es propiciar la salud a través de la comida a la mayor cantidad de personas posible. Para obtener más información, visite www.danonenorthamerica.com. Para obtener más información sobre el estatus B Corp™ de Danone North America, visite: https://bcorporation.net/directory/danone-north-america.

FUENTE Danone North America

