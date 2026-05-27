Dans le cadre d'une collaboration inédite dans le secteur, Mews et Uber introduisent la réservation de courses dans le système de gestion hôtelière

Les hôtels pourront demander, suivre et facturer des courses Uber directement à partir de Mews, transformant ainsi une tâche gérée manuellement par la réception en un flux de travail connecté et une nouvelle source de recettes auxiliaires

AMSTERDAM et SAN FRANCISCO, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Mews, le système de gestion hôtelière, a annoncé un partenariat stratégique avec Uber pour introduire la réservation de courses, le suivi en temps réel et la facturation intégrée directement dans la plateforme Mews.

Le mois dernier, Uber a annoncé GO-GET 2026, organisant l'application autour de trois actions : aller, obtenir et voyager. Outre une série de partenariats du côté des utilisateurs, l'intégration dans Mews va dans le même sens, dans le système de gestion hôtelière (PMS), donnant aux hôteliers un moyen de proposer à leurs clients des courses Uber dans le cadre de leur séjour plutôt que sous la forme d'une transaction en dehors de leurs murs.

Lors de l'événement Mews Unfold le 27 mai à Amsterdam, Christophe Peymirat, directeur principal, directeur général d'Uber for Business EMEA, et Mike Coscetta, président de Mews, monteront sur scène ensemble pour discuter de la manière dont la collaboration entre les technologies de voyage, les hôtels et les entreprises en dehors du secteur traditionnel du voyage est en train de remodeler l'expérience des clients.

Les réservations de transport sont l'une des demandes les plus courantes des clients et l'un des processus les plus manuels dans les opérations hôtelières. Une étude réalisée par Mews en 2026 a révélé que les clients organisaient leur propre transport et y consacraient en moyenne 50 dollars par séjour, une somme qui échappe complètement aux hôtels1. Grâce à cette intégration, les hôteliers peuvent générer des recettes supplémentaires en offrant ce service à leurs clients.

Il s'agit là d'une opportunité significative : aujourd'hui, les clients veulent un séjour « sans friction », où l'hôtel résout tous les problèmes pour eux, et pas seulement la question de la chambre. En réunissant ces moments, cette intégration permet aux hôtels d'aller au-delà de l'hébergement et d'offrir aux clients l'expérience entièrement connectée qu'ils recherchent.

L'intégration permettra au personnel de l'hôtel de demander des courses pour les clients en quelques clics, de suivre les trajets en temps réel et de gérer les paiements de manière transparente, le tout au sein de Mews. Les ramassages à l'aéroport et les changements de dernière minute seront visibles et gérables depuis la plateforme Mews.

« Les hôtels consacrent énormément d'efforts à l'expérience des clients entre leurs quatre murs », a déclaré Christophe Peymirat, directeur principal, directeur général d'Uber for Business EMEA. « Le voyage vers et depuis l'hôtel fait tout autant partie de cette expérience. Connecter le réseau d'Uber directement à la plateforme Mews est une étape pratique pour donner aux hôtels une visibilité et un contrôle sur quelque chose qu'ils gèrent manuellement depuis des décennies. »

La même logique s'applique aux équipes hôtelières : le transport du personnel pour les équipes de nuit et de fin de journée offre aux hôtels un moyen simple d'organiser des retours à la maison fiables et sans stress pour les membres de l'équipe et d'améliorer la satisfaction du personnel.

L'intégration est conçue pour inclure :

la réservation de courses à l'initiative du personnel et des clients, disponible sur la plateforme Mews via les comptes et le portail des clients,





le suivi en direct des véhicules et la confirmation des courses, afin que le personnel et les clients sachent exactement où se trouve un véhicule,





la facturation automatique au folio du client via Mews Payments, ce qui permet d'éliminer les rapprochements manuels et de conserver chaque transaction au sein de la même plateforme,





une visibilité totale pour l'hôtel sur toutes les activités de transport et la transparence totale pour le client sur les coûts,





des informations sur les habitudes de transport des clients afin d'aider les hôtels à mieux planifier et gérer les services tout au long du séjour du client.

« L'intégration d'Uber dans le système de gestion Mews signifie que les hôtels peuvent offrir des services de transport dans le cadre du séjour et les ajouter à la facture unifiée du client, ce qui en fait un élément de la relation avec le client plutôt qu'une transaction distincte. Le transport est l'un des exemples les plus clairs d'un besoin régulier des clients que les hôtels sont les mieux placés pour satisfaire, mais qu'ils ne sont actuellement pas en mesure d'assurer de manière transparente », a déclaré Mike Coscetta, président de Mews.

L'intégration de Mews et d'Uber est en cours de développement et un projet pilote sera lancé cette année. De plus amples informations seront communiquées directement aux clients et aux partenaires avant le lancement.

L'ensemble du programme Unfold sera disponible en direct et gratuitement, avec la session « Vision pour l'industrie - Uber » qui se déroulera le mercredi 27 mai, de 11h50 à 12h05 CET. Inscrivez-vous ici.

1 Guide Mews « How to unlock revenue beyond the room » (Comment débloquer des recettes au-delà de la chambre)

À propos de Mews

Mews est le système de gestion hôtelière qui unifie les flux de travail à travers les recettes, les opérations et le séjour des clients afin que les équipes puissent automatiser les tâches banales et se concentrer sur des expériences mémorables pour les clients. La plateforme Mews couvre le PMS, le POS, le RMS, le service d'étage et les paiements, aidant les hôteliers à passer de la gestion des biens à la gestion des profits. L'entreprise, qui compte 15 000 clients dans 85 pays, a été nommée meilleur PMS (2024, 2025, 2026), meilleur POS (2026) et a été reprise sur la liste des meilleurs lieux de travail dans le secteur de la technologie hôtelière pendant six années consécutives par Hotel Tech Report.

Relations avec les médias : [email protected]

À propos d'Uber

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Informations supplémentaires : https://www.uber.com/nl/en/

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