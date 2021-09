Dapper Labs kündigt eine Finanzierung in Höhe von 250 Millionen Dollar von Coatue, a16z, GV, BOND, GIC und anderen an

Die jüngste Investition wird verwendet, um das Top Shot-Fan-Erlebnis zu verbessern und den Verbrauchern weiterhin transformative, auf Blockchain basierende Erfahrungen in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Musik zu bieten

VANCOUVER, British Columbia, 22. September 2021 /PRNewswire/ -- Dapper Labs, Inc., das Unternehmen hinter NBA Top Shot und der Flow-Blockchain, gab heute eine neue Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bekannt. Unter der Leitung von Coatue bringt die neue Runde die bestehenden Investoren a16z, GV (ehemals Google Ventures) und Version One Ventures mit neuen Investoren zusammen, darunter BOND und GIC, die an das langfristige Potenzial der Vision von Dapper Labs, seiner herausragenden Titel wie NBA Top Shot, einem der weltweit am schnellsten wachsenden Marktplätze, sowie der verbraucherorientierten Flow-Blockchain glauben.