Daqo демонстрирует энергетические решения для распределительных сетей заводской готовности без SF6 на выставке The Smarter E Europe 2026

МЮНХЕН, 2 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере того, как европейские рынки ускоряют интеграцию возобновляемых источников энергии, развертывание хранилищ и электрификацию, владельцы проектов сталкиваются с растущим давлением в отношении более быстрого подключения нового поколения оборудования и энергоемких нагрузок к сети при одновременном соблюдении более строгих требований к экологическим характеристикам, надежности и гарантии поставок.

Daqo booth at The smarter E Europe 2026 in Munich

Центральным продуктом, представленным на выставке компанией Daqo, стал главный блок кольцевой сети (RMU) DQS Air Series без элегазовой изоляции (SF6). Сочетая изоляцию сухим воздухом с вакуумным прерыванием, DQS Air представляет собой альтернативу традиционному элегазовому оборудованию (SF6) в электрических сетях среднего напряжения. Его компактная герметичная конструкция предназначена для сокращения необходимости в техническом обслуживании и обеспечения надежной работы городских распределительных сетей, подключений возобновляемых источников энергии, промышленных объектов и проектов по модернизации сети.

Daqo также представила свой новейший RMU без SF6 с воздушной изоляцией для вторичных распределительных сетей. Разработанное для гибкости конфигурации, интеллектуального мониторинга и удаленной работы, данное решение поддерживает клиентов, ищущих экологически чистую и более управляемую инфраструктуру распределения электроэнергии.

Для проектов в области возобновляемых источников энергии и хранения энергии Daqo сделала акцент на контейнерных решениях PV и BESS для подстанций. Интегрируя повышающие трансформаторы, распределительные устройства среднего напряжения, низковольтные распределительные устройства, системы мониторинга и вспомогательные системы в блок заводской готовности, данное решение помогает разработчикам и EPCs сократить интерфейсы на местах, упростить координацию и сократить путь от поставки до подключения к сети.

Для энергоемких секторов, таких как центры обработки данных, Daqo продемонстрировала DQMpower 2.0, модульное решение для питания, которое объединяет низковольтное распределение, функции, связанные с бесперебойным электроснабжением, управление качеством энергоснабжения и мониторинг. Данное решение повышает эффективность развертывания, оптимизирует пространство электрощитовой и улучшает операционную работу. Технология твердотельных трансформаторов Daqo также вызвала интерес как перспективная платформа для гибкого взаимодействия между сетями, нагрузками, накопителями и энергосистемами постоянного тока.

«На The SMARTER E Europe наши дискуссии с клиентами подтвердили четкий рыночный приоритет: проекты энергетической инфраструктуры нуждаются в более экологичном оборудовании, более быстром подключении к сети и большей уверенности в поставках», — сказал Кевин Лин (Kevin Lin), генеральный менеджер по европейскому региону Daqo. «Daqo укрепляет свою местную европейскую координационную и партнерскую сеть, чтобы клиенты могли получить доступ к интегрированным техническим пакетам с более четкими интерфейсами и более эффективной поддержкой поставок».

Европейская стратегия Daqo заключается в объединении масштабов производства с местной координацией и поддержкой партнеров. Промышленная база компании включает в себя 32 производственных предприятия с возможностями, охватывающими средне- и низковольтное оборудование, трансформаторы, автоматизацию и системную интеграцию. Для европейских клиентов это означает скоординированные технические пакеты, меньшее количество интерфейсов поставщиков и более контролируемую доставку. В перспективе Daqo продолжит работать с коммунальными службами, разработчиками, EPC и промышленными клиентами для поддержки более экологичной, надежной и быстрой в развертывании энергетической инфраструктуры по всей Европе.