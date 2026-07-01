Daqo prezentuje rozwiązania dystrybucyjne bez SF6 oraz prefabrykowane rozwiązania zasilania podczas targów The smarter E Europe 2026

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Daqo

Jul 01, 2026, 08:21 ET

MONACHIUM, 1 lipca 2026 r. /PRNewswire/ - W miarę jak rynki europejskie przyspieszają integrację odnawialnych źródeł energii, wdrażanie magazynów energii i elektryfikację, właściciele projektów znajdują się pod rosnącą presją, aby szybciej przyłączać nowe źródła wytwórcze i energochłonne odbiory do sieci, spełniając jednocześnie coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności środowiskowej, niezawodności i pewności dostaw.

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Daqo booth at The smarter E Europe 2026 in Munich
Daqo booth at The smarter E Europe 2026 in Munich

Jednym z najważniejszych punktów prezentacji była rozdzielnica pierścieniowa średniego napięcia (RMU) DQS Air Series firmy Daqo, niezawierająca SF6. Łącząc izolację suchym powietrzem z wyłączaniem próżniowym, DQS Air stanowi alternatywę dla konwencjonalnych urządzeń z SF6 w dystrybucji średniego napięcia. Jej kompaktowa, szczelna konstrukcja ma ograniczać potrzeby konserwacyjne i wspierać niezawodną pracę w miejskich sieciach dystrybucyjnych, przyłączach projektów OZE, zakładach przemysłowych oraz projektach modernizacji sieci.

Daqo zaprezentowało również najnowszą rozdzielnicę pierścieniową RMU w izolacji powietrznej, niezawierającą SF6, przeznaczoną do wtórnych sieci dystrybucyjnych. Rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o elastycznej konfiguracji, inteligentnym monitorowaniu i gotowości do pracy zdalnej, wspiera klientów poszukujących bardziej przyjaznej dla środowiska i łatwiejszej w zarządzaniu infrastruktury dystrybucji energii.

W obszarze projektów OZE i magazynowania energii Daqo zwróciło uwagę na kontenerowe rozwiązania stacji transformatorowych dla fotowoltaiki i systemów BESS. Dzięki integracji transformatorów podwyższających napięcie, rozdzielnic średniego napięcia, rozdzielnic niskiego napięcia, systemów monitoringu oraz systemów pomocniczych w jednostce przygotowanej fabrycznie rozwiązanie pomaga deweloperom i wykonawcom EPC ograniczyć liczbę interfejsów na miejscu instalacji, uprościć koordynację i skrócić drogę od dostawy do przyłączenia do sieci.

Dla sektorów o wysokim zapotrzebowaniu na energię, takich jak centra danych, Daqo zaprezentowało DQMpower 2.0 - modułowe rozwiązanie zasilania integrujące dystrybucję niskiego napięcia, funkcje związane z UPS, zarządzanie jakością energii oraz monitoring. Rozwiązanie zwiększa efektywność wdrożenia, optymalizuje przestrzeń w pomieszczeniach elektrycznych i poprawia widoczność operacyjną. Zainteresowanie wzbudziła również technologia transformatorów półprzewodnikowych Daqo jako przyszłościowa platforma do elastycznej współpracy między sieciami, obciążeniami, magazynami energii i systemami zasilania DC.

„Podczas targów The smarter E Europe nasze rozmowy z klientami potwierdziły wyraźny priorytet rynku: projekty infrastruktury energetycznej potrzebują czystszych urządzeń, szybszego przyłączenia do sieci i większej pewności dostaw - powiedział Kevin Lin, dyrektor generalny Daqo na region europejski. - Daqo wzmacnia lokalną koordynację oraz sieć partnerów w Europie, aby klienci mogli korzystać ze zintegrowanych pakietów technicznych z bardziej przejrzystymi interfejsami i silniejszym wsparciem realizacyjnym".

Europejska strategia Daqo polega na łączeniu skali produkcji z lokalną koordynacją i wsparciem partnerów. Baza przemysłowa firmy obejmuje 32 przedsiębiorstwa produkcyjne, których kompetencje obejmują urządzenia średniego i niskiego napięcia, transformatory, automatykę oraz integrację systemów. Dla klientów europejskich oznacza to skoordynowane pakiety techniczne, mniejszą liczbę interfejsów dostawców i większą kontrolę nad realizacją dostaw. W przyszłości Daqo będzie nadal współpracować z operatorami, deweloperami, wykonawcami EPC oraz klientami przemysłowymi, aby wspierać czystszą, bardziej niezawodną i szybszą we wdrażaniu infrastrukturę energetyczną w całej Europie.

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