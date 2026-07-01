Daqo présente ses solutions de distribution sans SF6 et ses solutions d'alimentation préfabriquées au salon « The smarter E Europe 2026 »

MUNICH, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les marchés européens accélèrent l'intégration des énergies renouvelables, le déploiement des systèmes de stockage d'énergie et l'électrification, les maîtres d'ouvrage sont soumis à une pression croissante pour raccorder plus rapidement au réseau les nouvelles sources de production et les charges à forte consommation d'énergie, tout en respectant des exigences plus rigoureuses en matière de performance environnementale, de fiabilité et de sécurité d'approvisionnement.

Daqo booth at The smarter E Europe 2026 in Munich

L'un des points forts de l'événement a été la cellule de distribution en boucle (RMU) sans SF6 de la gamme DQS Air de Daqo. Alliant l'isolation à l'air sec à l'interruption sous vide, la DQS Air est une alternative aux équipements conventionnels au SF6 pour la distribution moyenne tension. Sa conception compacte et étanche permet de réduire les besoins d'entretien et de garantir un fonctionnement fiable dans les réseaux de distribution urbains, les raccordements aux projets d'énergies renouvelables, les installations industrielles et les projets de modernisation du réseau.

Daqo a également présenté son tout dernier RMU isolé à l'air et sans SF6, destiné aux réseaux de distribution secondaires. Conçue pour offrir une configuration flexible, une surveillance intelligente et une exploitation compatible avec la gestion à distance, cette solution est destinée aux clients à la recherche d'une infrastructure de distribution électrique respectueuse de l'environnement et plus facile à gérer.

En ce qui concerne les projets liés aux énergies renouvelables et au stockage, Daqo a présenté ses solutions de sous-stations photovoltaïques et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en conteneurs. En intégrant les transformateurs élévateurs, les appareillages de moyenne et basse tension, les systèmes de surveillance et les systèmes auxiliaires au sein d'une unité pré-assemblée en usine, cette solution aide les promoteurs et les maîtres d'œuvre à réduire le nombre d'interfaces sur site, à simplifier la coordination et à raccourcir le délai entre la livraison et le raccordement au réseau.

Pour les secteurs à forte consommation d'énergie, tels que les centres de données, Daqo a présenté le DQMpower 2.0, une solution d'alimentation modulaire qui intègre la distribution basse tension, les fonctions liées aux onduleurs (UPS), la gestion de la qualité de l'alimentation et la surveillance. Cette solution améliore l'efficacité du déploiement, optimise l'espace des locaux techniques et renforce la visibilité opérationnelle. La technologie de transformateur à semi-conducteurs de Daqo a également suscité beaucoup d'intérêt en tant que plateforme d'avenir permettant une interaction flexible entre les réseaux, les charges, les systèmes de stockage et les systèmes d'alimentation en courant continu.

« Lors du salon The smarter E Europe, nos échanges avec les clients ont confirmé une priorité claire du marché : les projets d'infrastructures énergétiques nécessitent des équipements plus respectueux de l'environnement, un raccordement au réseau plus rapide et une plus grande fiabilité d'approvisionnement », a déclaré Kevin Lin, directeur général de Daqo pour la région Europe. « Daqo renforce sa coordination locale en Europe et son réseau de partenaires afin que ses clients puissent bénéficier d'offres techniques intégrées, dotées d'interfaces plus claires et d'un soutien à la livraison plus solide. »

La stratégie européenne de Daqo consiste à associer une production à grande échelle à une coordination locale et au soutien de ses partenaires. Le pôle industriel du groupe comprend 32 entreprises de fabrication, dont les compétences couvrent les équipements moyenne et basse tension, les transformateurs, l'automatisation et l'intégration de systèmes. Pour les clients européens, cela signifie des offres techniques coordonnées, un nombre réduit d'interfaces avec les fournisseurs et une meilleure maîtrise des délais de livraison. À l'avenir, Daqo continuera à collaborer avec les services publics, les promoteurs, les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction et les clients industriels afin de favoriser la mise en place, dans toute l'Europe, d'infrastructures énergétiques plus propres, plus fiables et plus rapides à déployer.