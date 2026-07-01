Společnost Daqo představuje na veletrhu Chytřejší energetická Evropa 2026 distribuční řešení bez SF6 a prefabrikované energetické systémy
News provided byDaqo
Jul 01, 2026, 12:39 ET
MNICHOV, 1. července 2026 /PRNewswire/ -- Vzhledem k tomu, že evropské trhy urychlují integraci obnovitelných zdrojů, zavádění systémů pro skladování energie a elektrifikaci, čelí zadavatelé projektů rostoucímu tlaku na rychlejší připojení nových zdrojů energie a energeticky náročných zátěží k síti, a to při splnění přísnějších požadavků na ekologickou výkonnost, spolehlivost a jistotu dodávek.
Hlavním tahákem byla kruhová rozvodná jednotka (RMU) bez SF6 (fluoridu sírového) řady DQS Air od společnosti Daqo. Díky kombinaci izolace suchým vzduchem a vakuového vypínání představuje řada DQS Air alternativu ke konvenčním zařízením s SF6 pro distribuci středního napětí. Její kompaktní, utěsněná konstrukce má za cíl snížit nároky na údržbu a zajistit spolehlivý provoz v městských distribučních sítích, při připojování projektů využívajících obnovitelné zdroje, v průmyslových zařízeních a při projektech modernizace rozvodné sítě.
Daqo rovněž představila svou nejnovější vzduchem izolovanou rozvodnou jednotku (RMU) bez SF6 pro sekundární distribuční sítě. Toto řešení, navržené s ohledem na flexibilní konfiguraci, inteligentní monitorování a provoz s podporou dálkového ovládání, je určeno zákazníkům, kteří hledají ekologickou a lépe spravovatelnou infrastrukturu pro distribuci elektřiny.
Pro projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie a akumulace energie představila Daqo svá kontejnerová řešení fotovoltaických stanic a rozvoden BESS (bateriových systémů pro ukládání energie). Díky integraci zvyšovacích transformátorů, rozvaděčů středního napětí, rozvaděčů nízkého napětí, monitorovacích a pomocných systémů do jednotky připravené ve výrobním závodě pomáhá toto řešení developerům a firmám typu EPC (energetických služeb se zárukou) snížit počet rozhraní na místě, zjednodušit koordinaci a zkrátit dobu od dodání po připojení k síti.
Pro energeticky náročná odvětví, jako jsou datová centra, představila Daqo DQMpower 2.0, modulární řešení napájení, které integruje nízkonapěťovou distribuci, funkce související s UPS (zdroji nepřetržitého napájení), správu kvality elektrické energie a monitorování. Toto řešení zvyšuje efektivitu nasazení, optimalizuje prostor v elektrických rozvaděčích a zlepšuje přehled o provozu. Zájem vzbudila také technologie polovodičových transformátorů společnosti Daqo jako perspektivní platforma pro flexibilní interakci mezi sítěmi, zátěžemi, úložišti energie a stejnosměrnými napájecími systémy.
„Na veletrhu Chytřejší energetická Evropa nám diskuse se zákazníky potvrdily jasnou prioritu trhu: projekty v oblasti energetické infrastruktury vyžadují ekologičtější zařízení, rychlejší připojení k síti a větší jistotu dodávek," uvedl Kevin Lin, generální ředitel společnosti Daqo pro evropský region. „Společnost Daqo posiluje svou místní koordinaci v Evropě a partnerskou síť, aby zákazníci měli přístup k integrovaným technickým balíčkům s přehlednějšími rozhraními a silnější podporou při dodávkách."
Evropská strategie společnosti Daqo spočívá v kombinaci výrobního rozsahu s lokální koordinací a podporou partnerů. Průmyslová základna společnosti zahrnuje 32 výrobních podniků, jejichž kapacity pokrývají zařízení středního a nízkého napětí, transformátory, automatizaci a systémovou integraci. Pro evropské zákazníky to znamená koordinované technické balíčky, méně rozhraní s dodavateli a lépe kontrolovatelné dodávky. Do budoucna bude společnost Daqo pokračovat ve spolupráci s energetickými společnostmi, developery, EPC firmami a průmyslovými zákazníky s cílem podporovat čistší, spolehlivější a rychleji nasaditelnou energetickou infrastrukturu po celé Evropě.
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