Spoločnosť Daqo predstavuje na veľtrhu The smarter E Europe 2026 distribúciu bez SF6 a prefabrikované energetické riešenia
News provided byDaqo
Jul 01, 2026, 20:08 ET
MNÍCHOV, 2. júla 2026 /PRNewswire/ -- Keďže európske trhy zrýchľujú integráciu obnoviteľných zdrojov energie, zavádzanie systémov skladovania energie a elektrifikáciu, majitelia projektov čelia rastúcemu tlaku na rýchlejšie pripojenie nových generátorov a energeticky náročných záťaží k sieti a zároveň splnenie prísnejších požiadaviek na environmentálnu výkonnosť, spoľahlivosť a istotu dodávok.
Ústredným bodom pozornosti bola prstencová hlavná jednotka (RMU) bez SF6 (fluorid sírový) od spoločnosti Daqo z radu DQS Air. Kombináciou izolácie suchým vzduchom s vákuovým prerušením poskytuje DQS Air alternatívu ku konvenčným zariadeniam využívajúcim SF6 pre distribúciu stredného napätia. Jej kompaktný, hermeticky uzatvorený dizajn má znížiť nároky na údržbu a podporiť spoľahlivú prevádzku v mestských distribučných sieťach, pripojeniach projektov obnoviteľných zdrojov energie, priemyselných zariadeniach a projektoch modernizácie siete.
Spoločnosť Daqo tiež predstavila svoju najnovšiu vzduchom izolovanú RMU bez SF6 pre sekundárne distribučné siete. Riešenie, navrhnuté pre flexibilnú konfiguráciu, inteligentné monitorovanie a prevádzku pripravenú na diaľkové ovládanie, podporuje zákazníkov, ktorí hľadajú ekologickejšiu a lepšie spravovateľnú infraštruktúru pre distribúciu energie.
V oblasti projektov obnoviteľných zdrojov energie a skladovania energie spoločnosť Daqo vyzdvihla svoje riešenia kontajnerových fotovoltických systémov a rozvodní batériových systémov skladovania energie (BESS). Integráciou zvyšovacích transformátorov, rozvádzačov stredného napätia, rozvádzačov nízkeho napätia, monitorovacích a pomocných systémov do jednotky zostavenej vo výrobe pomáha riešenie vývojárom a dodávateľom realizujúcim projekty na kľúč (EPC) znížiť počet rozhraní na mieste, zjednodušiť koordináciu a skrátiť cestu od dodávky až po pripojenie k sieti.
Pre energeticky náročné sektory, ako sú dátové centrá, spoločnosť Daqo predstavila DQMpower 2.0, modulárne riešenie napájania, ktoré integruje distribúciu nízkeho napätia, funkcie súvisiace s neprerušiteľným zdrojom napájania (UPS), správu a monitorovanie kvality energie. Riešenie zlepšuje efektivitu nasadenia, optimalizuje priestor v elektrickej rozvodni a zlepšuje prevádzkový prehľad. Technológia polovodičových transformátorov od spoločnosti Daqo vzbudila záujem aj ako perspektívna platforma pre flexibilnú interakciu medzi sieťami, záťažami, skladovaním a systémami jednosmerného napájania.
„Na veľtrhu The smarter E Europe naše diskusie so zákazníkmi potvrdili jasnú prioritu trhu: projekty energetickej infraštruktúry potrebujú čistejšie zariadenia, rýchlejšie pripojenie k sieti a väčšiu istotu dodávok," povedal Kevin Lin, generálny riaditeľ pre európsky región spoločnosti Daqo. „Spoločnosť Daqo posilňuje svoju lokálnu európsku koordináciu a partnerskú sieť, aby zákazníci mali prístup k integrovaným technickým balíkom s jasnejšími rozhraniami a silnejšou podporou dodávok."
Európska stratégia spoločnosti Daqo spočíva v kombinácii rozsahu výroby s lokálnou koordináciou a podporou partnerov. Priemyselná základňa spoločnosti zahŕňa 32 výrobných spoločností s kapacitami pokrývajúcimi zariadenia stredného a nízkeho napätia, transformátory, automatizáciu a systémovú integráciu. Pre európskych zákazníkov to znamená koordinované technické balíky, menej dodávateľských rozhraní a kontrolovateľnejšie dodávky. Spoločnosť Daqo bude do budúcnosti pokračovať v spolupráci s energetickými spoločnosťami, developermi, dodávateľmi projektov na kľúč a priemyselnými zákazníkmi s cieľom podporiť čistejšiu, spoľahlivejšiu a rýchlejšie nasaditeľnú energetickú infraštruktúru v celej Európe.
Share this article