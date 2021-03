Dar Al Arkan s'emploie activement à diffuser les marques saoudiennes à l'étranger et lance les travaux de Sidra, le premier projet de vacances et de résidences secondaires de ce type en Bosnie

Les travaux sur le site commenceront cet été avec l'infrastructure et le club-house, l'achèvement étant prévu dans les 36 mois. Les acheteurs potentiels seront invités à sélectionner leur site préféré et à choisir leur modèle de villa parmi une série d'options.

Baptisé Sidra, qui signifie « vie au milieu des forêts », ce projet de 500 000 m² sera entouré de 20 000 arbres indigènes. Il s'agit du plus grand projet immobilier de Bosnie. Il offrira une communauté fermée de villas haut de gamme conçues pour une vie moderne, dans une zone classée comme l'une des plus saines et des plus propres des Balkans.

M. Yousef Bin Abdullah Al Shalash, président de Dar Al Arkan, a déclaré : « Nous sommes fiers que les marques locales saoudiennes puissent aller à l'étranger, être compétitives et faire connaître le nom de l'Arabie saoudite. Après avoir lancé notre projet à Dubaï, nous nous étendons maintenant en Bosnie, ce qui représente une occasion en or d'acheter un bien immobilier de premier ordre dans une destination européenne très prisée et nous pensons que cela attirera des investisseurs bosniaques, saoudiens et internationaux. Nous sommes ravis de collaborer avec des architectes, des consultants et des entrepreneurs bosniaques locaux sur ce projet. Nous nous félicitons également de la rapidité avec laquelle le gouvernement a accordé les licences nécessaires au lancement du projet, ce qui démontre également la volonté de la Bosnie d'attirer les investisseurs étrangers. »

Emir Ferovic, directeur des opérations de la société Real Engineering & Consulting, qui gère la conception et l'exécution du projet, a ajouté : « La Bosnie est une destination culturelle qui combine l'histoire, un climat méditerranéen et un environnement naturel époustouflant avec d'excellentes liaisons avec le reste de l'Europe. Sa popularité augmente rapidement et ce développement constitue un investissement parfait pour ceux qui souhaitent faire partie du secteur du tourisme de luxe et de l'hôtellerie en plein développement dans le pays. »

Il a également déclaré : « Sidra sera un merveilleux sanctuaire pour ceux qui souhaitent se détendre dans une communauté privée et fermée, entourée d'installations et de services de luxe. »

Le projet comprendra des villas contemporaines inspirées de l'architecture locale, avec des intérieurs élégants qui s'intègreront harmonieusement aux vues spectaculaires. Les installations sur place comprendront un club-house, un café, un supermarché, une salle de sport, un spa, une aire de jeux pour enfants et un hôtel-boutique 5 étoiles.

