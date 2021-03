Dar Al Arkan se move ativamente para divulgar as marcas da Arábia Saudita no exterior e iniciar as obras em Sidra, o primeiro projeto de férias e segunda residência na Bósnia

Os trabalhos no local terão início neste verão, com a infraestrutura e o clube previstos para serem concluídos no prazo de 36 meses. Os potenciais compradores serão convidados a selecionar seu local preferido e escolher seu modelo de residência em uma variedade de opções.

Denominado Sidra, que significa a vida entre os bosques, o complexo de 500.000 metros quadrados será cercado por 20.000 árvores nativas e é o maior projeto imobiliário único na Bósnia. Ela oferecerá uma comunidade fechada de residências de alta especificação projetadas para uma vida moderna, em uma área classificada como uma das mais saudáveis e limpas dos Balcãs.

O Sr. Yousef Bin Abdullah Al Shalash, presidente da Dar Al Arkan declarou: "Estamos orgulhosos de que as marcas locais sauditas possam alcançar o mercado exterior e competir efetivamente e difundir o nome da Arábia Saudita. Agora, após lançarmos o nosso projeto em Dubai, estamos expandindo para a Bósnia, o que apresenta uma oportunidade de ouro para adquirir uma propriedade de primeira classe em um destino europeu altamente desejável e, que acreditamos atrairá investidores da Bósnia, Arábia Saudita e internacionais. Estamos muito satisfeitos em colaborar com arquitetos, consultores e empreiteiros Bósnios locais neste projeto. Também aplaudimos a rápida concessão por parte do governo de licenças para iniciar o projeto, o que também demonstra o desejo da Bósnia de atrair investidores estrangeiros."

Emir Ferovic, diretor de operações da empresa Real Engineering & Consulting, que está gerenciando o design e a execução do projeto, acrescentou: "A Bósnia é um destino cultural que combina história, um clima mediterrâneo e um ambiente natural impressionante com excelentes conexões com o restante da Europa. Está crescendo rapidamente em popularidade e este desenvolvimento oferece o investimento perfeito para aqueles que desejam fazer parte do setor de turismo e hospitalidade de luxo em desenvolvimento do país."

E acrescentou: "Sidra será um santuário maravilhoso para aqueles que desejam relaxar em uma comunidade privada e fechada cercada por instalações e serviços de luxo."

O empreendimento incorporará residências contemporâneas inspiradas pela arquitetura local e contará com interiores elegantes que se misturam harmoniosamente com as espetaculares vistas. As instalações incluirão um clube, cafeteria, supermercado, academia, spa, playground e um hotel butique de 5 estrelas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1457294/Dar_Al_Arkan_Bosnia.jpg

FONTE Dar Al Arkan

