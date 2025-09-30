DAR GLOBAL PLANT DIE ERÖFFNUNG DES TRUMP PLAZA JEDDAH IN ZWEITER ZUSAMMENARBEIT MIT DER TRUMP ORGANISZATION, NACH DEM ERFOLG DES TRUMP TOWER JEDDAH

JEDDAH, Saudi-Arabien, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global (LSE: DAR), der in London börsennotierte internationale Entwickler von Luxusimmobilien, hat seine zweite Zusammenarbeit mit der Trump Organization in Dschidda angekündigt und plant die Eröffnung des Trump Plaza Dschidda. Das Projekt ist nach dem Trump Tower Jeddah, der im Dezember 2024 eröffnet wird, das zweite Projekt unter der Marke Trump in Saudi-Arabien.

Das strategisch günstig an der King Abdulaziz Road im Herzen der Stadt gelegene Trump Plaza Jeddah hat einen Wert von über 1 Mrd. USD und wird die Skyline mit einer gemischten Wohnanlage von Weltklasse verändern. Das Projekt wird hochwertige Wohnungen, Apartments mit Service, erstklassige Büroflächen und exklusive Stadthäuser umfassen. Im Mittelpunkt des Masterplans steht ein vom Central Park inspiriertes grünes Rückgrat, ein Landschaftspark, der sich über die gesamte Länge der Anlage erstreckt, die Wohnungen und Serviced Apartments einbettet und das Wesen Manhattans nach Jeddah bringt.

Das Trump Plaza Jeddah wurde entwickelt, um das urbane Leben in Saudi-Arabien neu zu definieren. Es vereint Wohnen, Arbeiten und Freizeit nahtlos an einem einzigen Ort. Es wird Büros in unmittelbarer Nachbarschaft zu Serviced Apartments und erstklassigen Wohnungen umfassen, sodass eine Gemeinschaft entsteht, in der Menschen an einem Ort leben und arbeiten können. Durchdacht gestaltete Home-Offices werden als Erweiterung privater Wohnräume integriert. Ein erstklassiger Hof mit Geschäften und eine sorgfältig ausgewählte Mischung aus Gastronomiekonzepten werden das Lifestyle-Angebot bereichern.

Eric Trump, leitender Vizepräsident der Trump Organization, äußerte sich wie folgt: „Wir fühlen uns geehrt, mit dem Trump Plaza Jeddah unsere Präsenz in Saudi-Arabien auszubauen. Dieses Projekt verkörpert unsere Vision von Exzellenz, indem es Gastfreundschaft von Weltklasse, modernes Wohnen und dynamische Geschäftsumgebungen miteinander verbindet. Gemeinsam mit Dar Global schaffen wir ein Reiseziel, das einen neuen Maßstab für Prestige und Innovation im Königreich setzen wird."

Ziad El Chaar, Geschäftsführer von Dar Global, fügte hinzu: „Das Trump Plaza Jeddah ist ein bahnbrechendes Konzept in Saudi-Arabien und eine der ehrgeizigsten Entwicklungen, die Dar Global bisher durchgeführt hat. Durch die Kombination von Wohn-, Dienstleistungs- und Bürokomponenten mit einer vom Central Park inspirierten Landschaft schaffen wir ein einzigartiges Lifestyle-Ziel, das sowohl die Lebendigkeit Manhattans als auch die strategische Rolle Jeddahs als kulturelles und wirtschaftliches Zentrum widerspiegelt."

Das Trump Plaza Jeddah wird zu einem prägenden Ort in der sich wandelnden Immobilienlandschaft des Königreichs werden und die Rolle Jeddahs als Zentrum für gehobenes Wohnen und internationale Investitionen weiter stärken.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2784317/Dar_Global_Trump_Tower_Jeddah.jpg