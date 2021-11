Darling Ingredients blant de 100 beste selskapene for bærekraft i 2021, ifølge Investor's Business Daily

IRVING i Texas, 4. november 2021 /PRNewswire / -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er med blant de 100 beste selskapene for bærekraft på Investor's Business Dailys (IBD) liste for 2021. IBD satte sammen listen basert på sterk aksjekurs, selskapets vekst og robuste, dokumenterte programmer for miljø, sosialt ansvar og ledelse. Alle de utvalgte selskapene blander lønnsomhet med etisk og sosialt ansvar.

IBD analyserte først tall for bærekraft fra Dow Jones, som består av mer enn 6 000 selskaper. De 15 % beste ble plukket fra de 2 360 selskapene hvis aksjekurs var 10 dollar per aksje eller høyere og omsettelig i USA. Selskapene ble så filtrert for IBDs komposittvurderinger på 85 eller bedre, noe som speiler bred styrke i grunnleggende og tekniske områder knyttet til aksjekursutviklingen. Til slutt ble listen rangert etter Dow Jones' bærekraftvurderinger.

«Vi ser på oss selv som en del av løsningen med vår sirkulære forretningsmodell for å omdanne verdens matavfall til verdifulle, bærekraftige ingredienser. Samtidig bidrar vi til avkarbonisering av planeten,» sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients. «Vi har et ansvar for kommende generasjoner basert på klimatiltak som vil bidra til å sikre fremdrift og gi oss en kontinuerlig plattform å bygge på i mange år inn i fremtiden.»

Darlings globale strategi tilpasser målene for samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility – CSR) med spesifikke bærekraftsmål (Sustainable Development Goals – SDG) som er fastsatt av FNs «Global Compact». Bærekraftrapporten foreligger på selskapets nettsider: https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report. Den nye bærekraftrapporten beskriver initiativer for å nå de kortsiktige målene og legger opp et strategisk veikart for middels lang og lang sikt, med ambisiøse mål om netto null klimagassutslipp og bærekraftige vannforbruk før 2050 innen Darlings egen virksomhet.

Ved å fokusere på disse målene vil selskapets ledelse sikre at selskapet opptrer i samsvar med ansvarlig kapitalallokering, overholder finansielle mål og oppnår kontinuerlig verdiskaping. Selskapet mener at å oppnå bærekrafts- og forretningsmål vil forbedre langsiktige økonomiske resultater og avkastning, samtidig som selskapet kan bidra til bærekraften på planeten vår.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdensledende produsent av organiske ingredienser, og produserer et bredt spekter av bærekraftige protein- og fettprodukter. Selskapet er også en av de største produsentene av fornybar, ren energi. Darling har virksomhet på fem kontinenter. Selskapet samler inn avfall fra matindustrien, og deretter omdannes dette til spesialingredienser som hydrolysert kollagen, spiselig fett og matfett, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, drivstoffråvarer og grønn bioenergi. Darling Ingredients er anerkjent av «50 Sustainability and Climate Leaders in 2021». Les mer her: Darling Ingredients: The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Selskapet selger ingredienser over hele verden og jobber med å styrke løftet om en bedre fremtid. Vi skaper produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi samtidig som vi optimaliserer våre tjenester til næringskjeden. Darling eies 50 % av joint venture-partneren Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største produsent av fornybar diesel. Produktene reduserer klimagassutslippene med opptil 85 % sammenlignet med fossilt drivstoff. For ytterligere informasjon, besøk selskapets nettsted på http://www.darlingii.com.

