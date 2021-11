Darling Ingredients valittiin vuoden 2021 Investor's Business Dailyn sadan parhaan ESG-yrityksen listalle

IRVING, Texas, 4. marraskuuta 2021 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on valittu Investor's Business Dailyn (IBD) vuoden 2021 sadan parhaan ESG-yrityksen listalle. IBD kokosi tämän listan vahvan osakehinnan, yrityksen kasvun ja vahvojen dokumentoitujen ympäristö-, yhteisö- ja hallinto-ohjelmien perusteella. Kaikki valitut yritykset yhdistävät kannattavuuteensa eettisen ja yhteisövastuun.

IBD seuloi ensin Dow Jonesin ESG-luokitukset, mihin kuuluu yli 6 000 yritystä. 2 360 yrityksestä valittiin parhaat 15 %, joiden osakekurssi oli vähintään 10 dollaria ja joihin on mahdollista sijoittaa Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen seulottiin yritykset, joiden IBD-kokonaisluokitus oli vähintään 85, mikä kuvastaa laajaa vahvuutta perusteissa ja teknisillä alueilla, jotka liittyvät osakehinnan kehitykseen. Lopuksi lista laitettiin järjestykseen Dow Jonesin ESG-luokitusten perusteella.

"Näemme itsemme osana ratkaisua kiertotalousjärjestelmässä, jolla maailman elintarvikejäte muutetaan arvokkaiksi ja kestäviksi ainesosiksi samalla kun autamme planeettaa vähentämään hiilen käyttöä", toteaa Darling Ingredientsin toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja Randall C. Stuewe. "Meillä on vastuu tulevista sukupolvista ja olemme sitoutuneet taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Tämä auttaa valitsemaan oikean reitin ja tarjoaa meille jatkuvan alustan, jolla voimme jatkaa rakentamista monien vuosien ajan."

Darlingin kansainvälinen strategia linjaa yrityksen yhteiskuntavastuun pilarit noudattamaan YK:n maailmanlaajuisen sopimuksen asettamiin erityisiin kestävän kehityksen tavoitteita. Ympäristöä, sosiaalipolitiikkaa ja hallintoa koskeva raportti (ESG) on julkaistu yrityksen sivustolla osoitteessa https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report. Uusi ESG-raportti havainnollistaa aloitteita lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi ja osoittaa kehittymässä olevan keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisen etenemissuunnitelman, jolla saavutetaan kunnianhimoiset kasvihuonekaasujen nollapäästöt ja kestävän veden käytön tavoitteet vuoteen 2050 mennessä Darlingin omissa toiminnoissa.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen johto varmistaa, että sen toimet ovat yhdenmukaisia vastuullisen pääoman allokoinnin, taloudellisiin tavoitteisiin sitoutumisen ja omistaja-arvon jatkuvan luomisen kanssa. Yritys uskoo, että kestävän kehityksen ja liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen parantaa sen pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä ja tuottoa ja antaa samalla mahdollisuuden edistää planeettamme kestävyyttä.

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on maailman johtava orgaanisten ainesten valmistaja, joka tuottaa lukuisia kestäviä proteiini- ja rasvatuotteita. Se on samalla yksi suurimmista uusiutuvan ja puhtaan energian tuottajista. Viidellä mantereella toimiva Darling kerää maatalouden ja elintarviketeollisuuden jätevirtoja ja käyttää niitä uudelleen erikoisaineina, kuten hydrolysoituna kollageenina, syötävinä ja rehulaatuisina rasvoina, eläinproteiineina ja aterioina, plasmana, lemmikkieläinruokien ainesosina, polttoaineen raaka-aineina ja vihreänä bioenergiana. Darling Ingredients nimettiin yhdeksi maailman 50 johtavasta kestävän kehityksen ja ilmaston johtajasta vuonna 2021. Lisätietoja: Darling Ingredients: planeetan vihrein yritys - 50 kestävän kehityksen ja ilmaston johtajaa (50climateleaders.com). Yritys myy aineksia ympäri maailman ja pyrkii vahvistamaan lupaustaan paremmasta huomisesta luomalla terveyteen, ravinteisiin ja bioenergiaan liittyviä tuotesovelluksia optimoiden samalla omia elintarvikeketjun palvelujaan. Darling on 50-prosenttinen yhteisyrityskumppani Diamond Green Dieselissä (DGD), joka on Pohjois-Amerikan suurin uusiutuvan dieselin tuottaja. Sen tuotteet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Lisätietoja saa yrityksen sivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com.

