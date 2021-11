Darling Ingredients sélectionnée pour figurer parmi les 100 meilleures sociétés ESG de 2021 selon Investor's Business Daily

IRVING, Texas, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) a été sélectionnée pour faire partie du classement des 100 meilleures entreprises ESG de 2021 établi par Investor's Business Daily (IBD). IBD a établi cette liste sur la base d'un prix de l'action élevé, de la croissance de l'entreprise et de programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance solides et documentés. Toutes les entreprises sélectionnées mêlent rentabilité et responsabilité éthique et sociale.

IBD a d'abord passé au crible le classement ESG du Dow Jones, qui comprend plus de 6 000 entreprises. Les 15 % les plus performants ont été recherchés parmi les 2 360 entreprises dont le prix de l'action était de 10 dollars ou plus et qui étaient investissables aux États-Unis. Les sociétés ont ensuite été sélectionnées en fonction d'une cote composite IBD de 85 ou plus, reflétant une force générale dans les domaines fondamentaux et techniques liés à la performance du prix de l'action. Enfin, la liste a été classée selon les notations ESG de Dow Jones.

« Nous nous considérons comme une partie de la solution grâce à notre modèle d'entreprise circulaire qui consiste à transformer les flux de déchets agroalimentaires mondiaux en ingrédients précieux et durables, tout en contribuant à la décarbonisation de la planète » a déclaré Randall C. Stuewe, président et PDG de Darling Ingredients. « Nous avons une responsabilité pour les générations à venir, soutenue par un engagement en faveur du changement climatique qui nous aidera à trouver une voie et nous fournira une plateforme continue sur laquelle nous pourrons nous appuyer pendant de nombreuses années à l'avenir. »

La stratégie mondiale de Darling aligne les objectifs de ses piliers de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) sur les objectifs de développement durable (ODD) spécifiques définis par le Pacte mondial des Nations Unies. Le rapport ESG est publié sur le site Web de notre entreprise à l'adresse https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-report. Le nouveau rapport ESG illustre les initiatives prises visant à atteindre les objectifs à court terme et présente une feuille de route stratégique à moyen et à long terme pour atteindre les objectifs ambitieux de zéro émission nette de GES et d'utilisation durable de l'eau d'ici 2050 dans le cadre des opérations de Darling.

Dans la poursuite de ces objectifs, les dirigeants de la société veilleront à ce que leurs actions soient compatibles avec une allocation responsable du capital, un engagement envers ses objectifs financiers et la création continue de valeur pour les actionnaires. La société est convaincue que la réalisation de ses objectifs commerciaux et de développement durable améliorera ses performances financières et ses rendements à long terme, tout en lui permettant de contribuer au développement durable de notre planète.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est un producteur leader mondial d'ingrédients biologiques, générant une large gamme de produits durables à base de protéines et de graisses tout en étant l'un des plus grands producteurs d'énergie propre renouvelable. Présente sur cinq continents, Darling recueille les flux de déchets de l'industrie agroalimentaire et les transforme en ingrédients spécialisés, tels que le collagène hydrolysé, les graisses comestibles et de qualité alimentaire, les protéines et les farines animales, le plasma, les ingrédients pour aliments pour animaux, les matières premières pour carburants et la bioénergie verte. Darling Ingredients a été nommé l'un des 50 leaders en matière de durabilité et de climat en 2021. Pour en savoir plus, l'article Darling Ingredients : The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com) est disponible. La société vend ses ingrédients dans le monde entier et s'efforce de renforcer notre promesse d'un avenir meilleur, en créant des applications de produits pour la santé, les nutriments et la bioénergie tout en optimisant nos services à la chaîne alimentaire. Darling est un partenaire de coentreprise à 50 % dans Diamond Green Diesel (DGD), le plus grand fabricant de diesel renouvelable d'Amérique du Nord, dont les produits réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) jusqu'à 85 % par rapport aux combustibles fossiles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet de la société à l'adresse http://www.darlingii.com.

