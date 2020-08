Darling Ingredients Inc. communique ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2020

IRVING, Texas, 7 août 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR, « Darling ») --

Deuxième trimestre 2020

Revenu net de 65,4 millions de dollars, soit 0,39 dollar par action diluée PCGR

par action diluée PCGR Ventes nettes de 848,7 millions de dollars

BAIIA ajusté combiné de 195,2 millions de dollars

BAIIA des activités principales de 126,1 millions de dollars, soit 16 millions de dollars de plus que le premier trimestre 2020 ; 24 millions de dollars de plus que le deuxième trimestre 2019, sans le gain de 13,1 millions de dollars sur la vente d'actifs au deuxième trimestre 2019

Diamond Green Diesel (« DGD ») a dégagé un BAIIA de 1,91 dollar par gallon sur environ 86 384 261,12 gallons vendus

(« DGD ») a dégagé un BAIIA de par gallon sur environ 86 384 261,12 gallons vendus En juillet, Darling a reçu de DGD une distribution de 80 millions de dollars, les distributions totales reçues en 2020 étant de 205 millions de dollars

Darling a rapporté des ventes nettes de 848,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, par rapport à des ventes nettes de 827,3 millions de dollars pour la même période il y a un an. Le revenu net imputable à Darling pour la période de trois mois qui s'est achevée le 27 juin 2020 s'est élevé à 65,4 millions de dollars, soit 0,39 dollar par action diluée, par rapport à un revenu net de 26,3 millions de dollars, soit 0,16 dollar par action diluée, pour le deuxième trimestre de 2019.

« Nous avons connu un nouveau robuste trimestre d'exécution de nos employés à travers le monde qui ont donné d'excellentes performances financières au deuxième trimestre, générant 195 millions de dollars de BAIIA ajusté combiné », explique Randall C. Stuewe, PDG de Darling Ingredients Inc. « Nos activités principales ont traversé un deuxième trimestre turbulent, notre segment aliments affichant son meilleur BAIIA trimestriel de 85,2 millions de dollars depuis ses trois dernières années et plus. Nous avons profité de plus de 40 millions de livres de volumes porcins dépeuplés grâce à nos sites de traitement pendant le trimestre. »

« La diversification de Darling confère à notre plateforme d'activités mondiales une durabilité de recettes, comme cela ressort du deuxième trimestre. Nos performances financières DGD JV ont subi l'effet du déclin sensible dans le secteur énergétique en raison de la pandémie de COVID, mais les résultats ont tout de même été satisfaisants, lesquels ont été consolidés par de meilleures performances dans notre segment aliments. Sans le gain réalisé sur la vente d'actifs dans le segment alimentation il y a un an, les performances du segment alimentation cette année ont correspondu à 2019 », ajoute Stuewe.

« Nous avons utilisé le produit de la distribution DGD réalisé en avril pour rembourser l'encours des dettes au deuxième trimestre, abaissant ainsi notre ratio de levier à 2,39, tel que mesuré par notre covenant bancaire. Nous demeurons diligents quant à nos dépenses en capitaux, investissant environ 123 millions de dollars durant les six premiers mois de 2020. Nous continuons de viser des charges reportées de 15 % à 20 % en dépenses en capitaux, dès lors que persiste l'incertitude liée à la COVID-19 », explique Stuewe.

Le Darling Ingredients Board a autorisé la réalimentation du programme de rachat d'actions annoncé par la société à 200 millions de dollars de disponibilité, et il a prorogé le terme de ce programme de deux années, soit jusqu'au 13 août 2022, à exercer en fonction des conditions du marché. Ces rachats pourront être effectués de temps en temps sur le marché ouvert, au prix du marché en vigueur ou dans le cadre de transactions négociées en dehors du marché. Les rachats pourront survenir sur une période agréée, à moins que le conseil d'administration décide de les prolonger ou de les écourter.

Conformément à la politique de distribution qui prévaut chez Diamond Green Diesel, Darling a reçu une distribution de 80 millions de dollars de DGD en juillet 2020. Le total des distributions reçues au cours des six premiers mois de 2020 s'élève à 205 millions de dollars.

Pour la période de six mois qui s'est clôturée le 27 juin 2020, Darling a rapporté des ventes nettes de 1,7 milliard de dollars, par rapport à des ventes nettes de 1,7 milliard de dollars pour la même période de 2019. Les revenus nets imputables à Darling pour les six premiers mois de 2020 se sont élevés à 150,9 millions de dollars, soit 0,90 dollar par action diluée, par rapport à un revenu net de 44,3 millions de dollars, soit 0,26 dollar par action diluée, pour les six premiers mois de 2019.

Au 27 juin 2020, Darling disposait de 76,2 millions de dollars en liquidités et équivalents, et de 939,7 millions de dollars disponibles en vertu d'accords de facilité de crédit renouvelable consentie. Le total de l'encours de dettes à la fin du deuxième trimestre de 2020 s'élevait à 1,6 milliard de dollars.

Le BAIIA ajusté combiné était de 195,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020, par rapport à 159,4 millions de dollars pour la même période en 2019. Depuis le début de l'exercice, le BAIIA ajusté combiné s'est élevé à 408,5 millions de dollars pour 2020, par rapport à 292,7 millions de dollars en 2019 par rapport à la portion écoulée de l'exercice.

Pour plus d'informations, contacter : Jim Stark, vice-président des relations avec les investisseurs Adresse électronique : [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Téléphone : 972-281-4823

