Darling Ingredients Inc. rapporterer resultater for andre kvartal av 2020

IRVING i Texas, 8. august 2020 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, «Darling») –

Andre kvartal 2020

Nettoinntekter på 65,4 millioner dollar, eller 0,39 dollar per utvannet aksje etter GAAP

per utvannet aksje etter GAAP Nettoomsetning på 848,7 millioner dollar

Kombinert justert EBITDA på 195,2 millioner dollar

Kjernevirksomhet EBITDA på 126,1 millioner dollar, som er 16 millioner bedre enn første kvartal 2020 og 24 millioner bedre enn andre kvartal 2019, eksklusive gevinsten på 13,1 millioner dollar ved salg av eiendeler i andre kvartal 2019

Diamond Green Diesel («DGD») tjente 1,91 dollar EBITDA per gallon på omtrent 72 millioner solgte gallons

Darling rapporterte en nettoomsetning på 848,7 millioner dollar for første kvartal 2020, sammenlignet med en nettoomsetning på 827,3 millioner dollar for samme periode for ett år siden. Nettoinntekten som kan tilskrives Darling for de tre månedene som ble avsluttet 27. juni 2020, var 65,4 millioner dollar, eller 0,39 dollar per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på 26,3 millioner dollar, eller 0,16 dollar per utvannet aksje, for andre kvartal 2019.

«Vi hadde nok et sterkt økonomisk kvartal etter solid innsats fra ansatte over hele verden, og vi genererte 195 millioner dollar i kombinert justert EBITDA», fortalte styreleder og administrerende direktør Randall C. Stuewe i Darling Ingredients Inc. «Kjernevirksomheten vår navigerte seg gjennom et turbulent andre kvartal, og fôrsegmentet oppnådde sitt beste kvartalsvise EBITDA på 85,2 millioner dollar i løpet av de tre siste årene. Vi dro fordel av over 40 millioner pund avfolket svin gjennom prosesseringslokalitetene våre i løpet av kvartalet.»

«Darlings diversifisering gir vår globale forretningsplattform bærekraftige inntekter, slik demonstrert i andre kvartal. Våre økonomiske resultater fra DGD JV ble påvirket av den kraftige nedgangen i energisektoren som et resultat av covid-pandemien, men vi produserte likevel gode resultater som ble ytterligere forbedret av bedre resultater i fôrsegmentet vårt. Ekskludert gevinsten ved salg av eiendeler i matvaresegmentet for ett år siden var årets resultat i matsegmentet på nivå med 2019», la Stuewe til.

«Vi brukte DGD-distribusjonsinntektene fra april til å betale ned vår utestående gjeld i andre kvartal, noe som reduserte utnyttegraden til 2,39 slik målt av vår bankkontrakt. Vi er fortsatt flittige med investeringene våre, og vi investerte omtrent 123 millioner dollar de første seks månedene av 2020. I samsvar med denne tilnærmingen har vi satt oss mål om en utsettelse på 15 % til 20 % i kapitalutgiftene til usikkerheten rundt covid-19-utbruddet letter.»

Darling Ingredients Board har godkjent påfyll av selskapets tidligere kunngjorte aksjekjøpsprogram tilbake til 200 millioner dollar i tilgjengelighet og har forlenget programmets løpetid i ytterligere to år til 13. august 2022, og det skal utøves avhengig av markedsforhold. Tilbakekjøpene kan bli gjort fra tid til annen på det åpne markedet til rådende markedspriser eller i forhandlede transaksjoner utenfor markedet. Tilbakekjøp kan skje over den autoriserte perioden med mindre styret forlenger eller forkorter det.

I samsvar med distribusjonspolitikken på Diamond Green Diesel mottok Darling en utdeling på 80 millioner dollar fra DGD i juli 2020. Totalt mottatte distribusjoner i løpet av de første seks månedene av 2020 utgjorde 205 millioner dollar.

Darling rapporterte en nettoomsetning på 1,7 milliarder dollar for de seks månedene frem til 27. juni 2020, sammenlignet med en nettoomsetning på 1,7 milliarder dollar for samme periode i 2019. Nettoinntekten som kan tilskrives Darling for de første seks månedene av 2020, var 150,9 millioner dollar, eller 0,90 dollar per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på 44,3 millioner dollar, eller 0,26 dollar per utvannet aksje, for de første seks månedene av 2019.

Fra 27. juni 2020 hadde Darling 76,2 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter og 939,7 millioner dollar tilgjengelig under forpliktede løpende kredittavtaler. Total gjeld utestående ved utgangen av andre kvartal i 2020 var 1,6 milliarder dollar.

Kombinert justert EBITDA var 195,2 millioner dollar for andre kvartal i 2020, mot 159,4 millioner dollar for samme periode i 2019. På en år-til-år-basis var kombinert justert EBITDA til sammen 408,5 millioner dollar for 2020, mot 292,7 millioner dollar for en år-til-år-basis i 2019.

Hvis du vil vite mer, kan du kontakte: Visepresident Jim Stark i Investor Relations E-post: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefon: 972-281-4823

