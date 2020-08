Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten van het tweede kwartaal van 2020 bekend

IRVING, Texas, 6 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") —

Tweede kwartaal 2020

Netto inkomsten van $ 65,4 miljoen, oftewel $ 0,39 per GAAP-verwaterd aandeel

miljoen, oftewel per GAAP-verwaterd aandeel Netto omzet van $ 848,7 miljoen

miljoen Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 195,2 miljoen

miljoen Hoofdactiviteiten EBITDA van $ 126,1 miljoen, $ 16 miljoen beter dan eerste kwartaal 2020; $ 24 miljoen beter dan tweede kwartaal 2019, exclusief de winst van $ 13,1 miljoen op de verkoop van activa in tweede kwartaal 2019

miljoen, miljoen beter dan eerste kwartaal 2020; miljoen beter dan tweede kwartaal 2019, exclusief de winst van miljoen op de verkoop van activa in tweede kwartaal 2019 Diamond Green Diesel ("DGD") verdiende $ 1,91 EBITDA per gallon op ongeveer 72 miljoen gallon verkocht

("DGD") verdiende EBITDA per gallon op ongeveer 72 miljoen gallon verkocht In juli ontving Darling een uitkering van $ 80 miljoen van DGD; $ 205 miljoen aan totale uitkeringen ontvangen in 2020

Darling meldde een netto omzet van $ 848,7 miljoen voor het tweede kwartaal van 2020, in vergelijking met de netto omzet van $ 827,3 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De netto inkomsten van Darling in de drie maanden eindigend op 27 juni 2020 bedroegen $ 65,4 miljoen, oftewel $ 0,39 per verdund aandeel, in vergelijking met netto inkomsten van $ 26,3 miljoen, oftewel $ 0,16 per verdund aandeel, voor het tweede kwartaal van 2019.

"Wij hadden weer een solide kwartaal samen met onze medewerkers wereldwijd, die voor een sterke financiële prestatie in het tweede kwartaal zorgden, met $ 195 miljoen aan gecombineerde aangepaste EBITDA," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en algemeen directeur van Darling Ingredients Inc. "Onze hoofdactiviteiten navigeerden doorheen een turbulent tweede kwartaal waarin ons diervoedersegment de beste driemaandelijkse EBITDA bedroeg van $ 85,2 miljoen in de afgelopen drie jaar. We hebben tijdens het kwartaal geprofiteerd van meer dan 40 miljoen pond getroffen varkensvolumes via onze verwerkingslocaties."

"De diversificatie van Darling zorgt voor inkomstenduurzaamheid van ons wereldwijde bedrijfsplatform, zoals aangetoond in het tweede kwartaal. De financiële prestaties van onze DGD JV werden beïnvloed door de sterke daling van de energiesector als gevolg van de COVID pandemie, maar leverden nog steeds goede resultaten op die werden versterkt door een betere prestatie in ons diervoedersegment. Met uitzondering van de winst op de verkoop van activa in het voedingssegment van een jaar geleden, waren de prestaties in het voedingssegment van dit jaar gelijk aan 2019," voegde Stuewe hieraan toe.

"We hebben de in april uitgekeerde en ontvangen inkomsten van DGD gebruikt om onze uitstaande schuld in het tweede kwartaal af te lossen, waardoor onze hefboomwerkingsratio werd verlaagd tot 2,39, gemeten door ons bankconvenant. Wij blijven ijverig wat betreft onze kapitaaluitgaven en investeerden in de eerste zes maanden van 2020 ongeveer $ 123 miljoen. Wij blijven ons richten op een uitstel van 15% tot 20% van de kapitaaluitgaven naarmate de onzekerheid rond COVID-19 blijft bestaan," aldus Stuewe.

De Raad van Bestuur van Darling Ingredients heeft ingestemd met het aanvullen van het eerder aangekondigde programma voor terugkoop van aandelen van het bedrijf terug naar $ 200 miljoen beschikbaarheid en heeft de looptijd van het programma verlengd met nog eens twee jaar tot 13 augustus 2022, voor uitoefening afhankelijk van de marktomstandigheden. De terugkoop kan van tijd tot tijd op de open markt plaatsvinden tegen gangbare marktprijzen of bij via onderhandelingen gesloten transacties buiten de markt. De terugkoop kan plaatsvinden gedurende de toegestane periode, tenzij verlengd of verkort door de Raad van Bestuur.

In overeenstemming met het uitkeringsbeleid van Diamond Green Diesel ontving Darling in juli 2020 een uitkering van $ 80 miljoen van DGD. De totale uitkeringen ontvangen in de eerste zes maanden van 2020 bedroegen in totaal $ 205 miljoen.

Voor de zes maanden eindigend op 27 juni 2020, meldde Darling een netto omzet van $ 1,7 miljard, in vergelijking met een netto omzet van $ 1,7 miljard voor dezelfde periode van 2019. De netto inkomsten toerekenbaar aan Darling voor de eerste zes maanden van 2020 bedroegen $ 150,9 miljoen, oftewel $ 0,90 per verdund aandeel, vergeleken met netto inkomsten van $ 44,3 miljoen, oftewel $ 0,26 per verwaterd aandeel, voor de eerste zes maanden van 2019.

Per 27 juni 2020 had Darling $ 76,2 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten, en $ 939,7 miljoen beschikbaar onder toegezegde doorlopende kredietovereenkomsten. De totale uitstaande schuld aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 bedroeg $ 1,6 miljard.

De gecombineerde aangepaste EBITDA bedroeg $ 195,2 miljoen voor het tweede kwartaal van 2020, vergeleken met $ 159,4 miljoen voor dezelfde periode in 2019. Voor het lopende jaar bedroeg de gecombineerde aangepaste EBITDA $ 408,5 miljoen voor 2020, vergeleken met $ 292,7 miljoen in dezelfde periode voor 2019.

Neem voor meer informatie contact op met: Jim Stark, Vice President, Investor Relations E-mail : [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefoon: 972-281-4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.