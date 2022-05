Darling Ingredients Inc. finalise l'acquisition de Valley Proteins

IRVING, Texas, 3 mai 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), le chef de file mondial qui transforme les déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Valley Protein, l'une des plus grandes entreprises d'équarrissage indépendantes des États-Unis.

La société a initialement annoncé l'acquisition en décembre 2021 pour un prix d'achat de 1,1 milliard de dollars, plus ou moins divers rajustements de clôture. Dans le cadre de la transaction, Darling Ingredients a acquis 18 grandes usines d'équarrissage et des installations d'huile de cuisson usagée dans les régions du sud, du sud-est et du centre de l'Atlantique des États-Unis.

« Nous sommes ravis d'accueillir Valley Proteins dans la famille Darling Ingredients », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général. « Valley Proteins a bâti une entreprise d'équarrissage et d'huile de cuisson usagée qui renforce directement notre activité de base et accroît notre capacité à fournir des matières premières supplémentaires à faible intensité en carbone pour alimenter la demande croissante de diesel renouvelable. »

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant les déchets alimentaires en produits durables et un producteur majeur d'énergie renouvelable. Reconnue comme un leader du développement durable, la société exploite 250 usines dans 17 pays et réutilise près de 10 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, consultez le site : darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Contact : Suann Guthrie

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.