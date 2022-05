Darling Ingredients Inc. Voltooit de overname van Valley Proteins

IRVING, Texas, 3 mei 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), 's werelds toonaangevende bedrijf dat van voedselafval duurzame producten en een producent van hernieuwbare energie maakt, kondigde vandaag aan dat het de overname van Valley Proteins, een van de grootste onafhankelijke destructiebedrijven in de Verenigde Staten, heeft afgerond.

Het bedrijf kondigde de overname voor het eerst in december 2021 aan, voor een aankoopprijs van 1,1 miljard dollar, plus of min verschillende afsluitende aanpassingen. Als onderdeel van de transactie heeft Darling Ingredients 18 belangrijke destructiebedrijven overgenomen en faciliteiten voor het verwerken van gebruikte olie in het zuiden, zuidoosten en midden van de Atlantische gebieden van de VS.

"We zijn verheugd om Valley Proteins te mogen verwelkomen bij de Darling Ingredients-familie," aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en Chief Executive Officer. "Valley Proteins heeft een succesvol bedrijf voor het renderen en gebruiken van kookolie opgebouwd, dat onze basisactiviteiten onmiddellijk versterkt en ons vermogen om aanvullende grondstoffen met een lage koolstofintensiteit te leveren, uitbreidt, om aan de groeiende vraag naar duurzame diesel te voldoen."

Over Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat voedselafval omzet in duurzame producten. Het bedrijf is een toonaangevende producent van duurzame energie. Darling Ingredients wordt gezien als een leider op het gebied van duurzaamheid, heeft 250 vestigingen in 17 landen en zet bijna 10% van 's werelds vleesafvalstromen om in waardevolle producten, zoals groene energie, duurzame diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden, en ingrediënten voor huisdierenvoeding. Kijk voor meer informatie op darlingii.com. Volg ons on LinkedIn.

