Darling Ingredients Inc. fullfører oppkjøpet av Valley Proteins

IRVING i Texas, 3. mai 2022 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), verdens ledende selskap innenfor forvandling av matavfall til bærekraftige produkter og produsent av fornybar energi, kunngjorde i dag at selskapet har fullført oppkjøpet av Valley Proteins, et av de største uavhengige selskapene innen gjenbruk av animalistisk avfall i USA.

Selskapet offentliggjorde oppkjøpet i desember 2021 med en kjøpspris på 1,1 milliarder dollar, pluss eller minus forskjellige sluttjusteringer. Som en del av transaksjonen har Darling Ingredients kjøpt 18 store anlegg for gjenbruk av animalistisk avfall og brukt matlagingsolje i hele det sørlige, sørøstlige og midt-atlantiske området i USA.

«Vi gleder oss til å ønske Valley Proteins inn i Darling Ingredients-familien», sier Randall C. Stuewe, som er styreleder og administrerende direktør. «Valley Proteins har skapt en vellykket virksomhet for gjenbruk av animalistisk avfall og brukt matlagingsolje som styrker grunnvirksomheten vår og utvider kapasiteten til å tilby ytterligere råstoffer med lav karbonintensitet for å dekke den økende etterspørselen etter fornybar diesel."»

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er det største børsnoterte selskapet som omdanner matavfall til bærekraftige produkter, og er en ledende produsent av fornybar energi. Selskapet er ledende innen bærekraft og driver 250 fabrikker i 17 land. Det gjenvinner nesten 10 % av avfallet fra verdens kjøttindustri og omvandler det til verdiskapende produkter, som grønn energi, fornybar diesel, kollagen, gjødsel, animalske proteiner og måltider og ingredienser til kjæledyrefôr. Hvis du vil vite mer, kan du gå til darlingii.com. Følg oss på LinkedIn.

