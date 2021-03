Darling Ingredients Inc. maakt financiële resultaten vierde kwartaal en boekjaar 2020 bekend

IRVING, Texas, 6 maart 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Vierde kwartaal 2020

Nettowinst van $ 44,7 miljoen, of $ 0,27 per verwaterd aandeel volgens GAAP

miljoen, of per verwaterd aandeel volgens GAAP Aangepaste nettowinst van $ 75,3 miljoen, of $ 0,45 per verwaterd aandeel, exclusief de $ 30,6 miljoen na belasting aan herstructureringskosten en kosten voor bijzondere waardevermindering van activa, welke gerelateerd zijn aan de sluiting van de biodieselfabrieken van het bedrijf in Montreal, Quebec en Butler, Kentucky .

miljoen, of per verwaterd aandeel, exclusief de miljoen na belasting aan herstructureringskosten en kosten voor bijzondere waardevermindering van activa, welke gerelateerd zijn aan de sluiting van de biodieselfabrieken van het bedrijf in en . Netto-omzet van $ 1,0 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 214,5 miljoen

miljoen Wereldwijde ingrediëntenhandel record Q4 EBITDA van $ 146,3 miljoen

Boekjaar 2020

Nettowinst van $ 296,8 miljoen, of $ 1,78 per verwaterd aandeel volgens GAAP

miljoen, of per verwaterd aandeel volgens GAAP Aangepaste nettowinst van $ 327,4 miljoen, of $ 1,96 per verwaterd aandeel, exclusief de $ 30,6 miljoen na belasting aan herstructureringskosten en kosten voor bijzondere waardevermindering van activa, welke gerelateerd zijn aan de sluiting van de biodieselfabrieken van het bedrijf in Montreal, Quebec en Butler, Kentucky .

miljoen, of per verwaterd aandeel, exclusief de miljoen na belasting aan herstructureringskosten en kosten voor bijzondere waardevermindering van activa, welke gerelateerd zijn aan de sluiting van de biodieselfabrieken van het bedrijf in en . Netto-omzet van $ 3,6 miljard

miljard Gecombineerde aangepaste EBITDA van $ 841,5 miljoen

miljoen Wereldwijde ingrediëntenhandel BJ 2020 EBITDA van $ 504,2 miljoen

miljoen Diamond Green Diesel ('DGB') verkocht een recordvolume van 288 miljoen gallon hernieuwbare diesel voor gemiddeld $ 2,34 EBITDA per gallon

Darling rapporteerde een netto-omzet van $ 1,0 miljard voor het vierde kwartaal van 2020, vergeleken met een netto-omzet van $ 859,4 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De nettowinst dat toe te rekenen is aan Darling voor de drie maanden eindigend op 2 januari 2021 was $ 44,7 miljoen, of $ 0,27 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 242,6 miljoen, of $ 1,44 per verwaterd aandeel, voor het vierde kwartaal van 2019. Exclusief de herstructureringskosten en kosten voor bijzondere waardevermindering van activa, welke gerelateerd zijn aan de sluiting van de 2 biodiesellocaties van het bedrijf, was de aangepaste nettowinst voor de drie maanden eindigend op 2 januari 2021 $ 75,3 miljoen, of $ 0,45 per verwaterd aandeel. De resultaten voor de drie maanden eindigend op 28 december 2019, waren inclusief blenders tax credit (BTC, belastingvoordeel voor mengers) met terugwerkende kracht voor 2018 en heel 2019. De aangepaste nettowinst voor het vierde kwartaal van 2019, exclusief het BTC met terugwerkende kracht voor 2018 en de eerste drie kwartalen van 2019, was $ 50,1 miljoen, of $ 0,30 per verwaterd aandeel.

"Onze wereldwijde ingrediëntenhandel presteerde goed in het vierde kwartaal van 2020 en genereerde een EBITDA van $ 146,3 miljoen", zei Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients Inc. "We hebben de beslissing genomen om de bedrijfsactiviteiten van onze twee biodieselfabrieken te stoppen vanwege een ongunstige economische situatie in de biodieselindustrie en er zijn momenteel geen plannen voor de toekomst om de biodieselproductie in deze fabrieken te hervatten. De sluiting van de fabrieken zal extra grondstoffen creëren voor groei van hernieuwbare diesel in onze DGB joint venture."

"DGD voldeed aan onze verwachting voor 2020 en verkocht 288 miljoen gallon aan hernieuwbare diesel voor gemiddeld $ 2,34 EBITDA per gallon", voegde Stuewe toe. "De omzet van DGB is gedurende de laatste drie jaar consistent en stabiel geweest en op basis van de huidige omgeving, denken we dat DGB ongeveer $ 2,25 EBITDA per gallon in 2021 zal genereren. Ook anticiperen we dat de start van de uitbreiding van 400 miljoen gallon in Norco, LA in het vierde kwartaal in bedrijf gesteld zal worden, wat mogelijk wat capaciteit toevoegt om het jaar af te sluiten", voegde Stuewe toe.

De hefboomverhouding, zoals gemeten door het bankconvenant van het bedrijf, was 1,90x aan het einde van het jaar. Het bedrijf verlaagde het uitstaande saldo van zijn termijnlening B met $ 195 miljoen tijdens 2020. De investeringsuitgaven bedroegen in totaal ongeveer $ 280 miljoen voor heel 2020, wat $ 79 miljoen minder is dan 2019. Dit werd veroorzaakt doordat het bedrijf een tijdelijke verlaging van niet-essentiële investeringsuitgaven doorvoerde in 2020.

Voor het boekjaar 2020 rapporteerde Darling een netto-omzet van $ 3,6 miljard, vergeleken met een netto-omzet van $ 3,4 miljard voor 2019. De nettowinst dat toe te rekenen is aan Darling voor 2020 was $ 296,8 miljoen, of $ 1,78 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettowinst van $ 312,6 miljoen, of $ 1,86 per verwaterd aandeel, voor 2019. Exclusief de herstructureringskosten en kosten voor bijzondere waardevermindering van activa, welke gerelateerd zijn aan de sluiting van de twee biodiesellocaties van het bedrijf, was de aangepaste nettowinst voor 2020 $ 327,4 miljoen, of $ 1,96 per verwaterd aandeel. Exclusief het BTC met terugwerkende kracht voor 2018, was de aangepaste nettowinst voor boekjaar 2019 $ 226,0 miljoen, of $ 1,34 per verwaterd aandeel.

Op 2 januari 2021 had Darling $ 81,7 miljoen aan contanten en kasequivalenten en $ 893,9 miljoen beschikbaar onder gecommitteerde, doorlopende kredietovereenkomsten. De totale uitstaande schuld aan het einde van het boekjaar bedroeg $ 1,5 miljard.

De gecombineerde aangepaste EBITDA was $ 214,5 miljoen voor het vierde kwartaal van 2020, vergeleken met $ 193,3 miljoen voor dezelfde periode in 2019, exclusief BTC's met terugwerkende kracht in het vierde kwartaal van 2019. De gecombineerde aangepaste EBITDA bedroeg $ 841,5 miljoen voor het boekjaar 2020, vergeleken met $ 739,7 miljoen voor het boekjaar 2019, exclusief de BTC met terugwerkende kracht van 2018.

