Darling Ingredients Inc. rapporterar finansiella resultat för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020

IRVING, Texas, 8 mars 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Fjärde kvartalet 2020

Nettoresultat på 44,7 miljoner dollar eller 0,27 dollar per utspädd GAAP-aktie

per utspädd GAAP-aktie Justerat nettoresultat på 75,3 miljoner dollar eller 0,45 dollar per utspädd aktie, exklusive 30,6 miljoner dollar efter omstrukturering efter skatt och nedskrivning av tillgångar relaterade till avstängningen av företagets biodieselanläggningar i Montreal, Quebec och Butler, Kentucky

per utspädd aktie, exklusive 30,6 miljoner dollar efter omstrukturering efter skatt och nedskrivning av tillgångar relaterade till avstängningen av företagets biodieselanläggningar i och Nettoomsättning på 1,0 miljarder dollar

Kombinerad justerad EBITDA på 214,5 miljoner dollar

Global Ingredients affärsrekord EBITDA för fjärde kvartalet på 146,3 miljoner dollar

Räkenskapsåret 2020

Nettoresultat på 296,8 miljoner dollar eller 1,78 dollar per GAAP-utspädd aktie

per GAAP-utspädd aktie Justerat nettoresultat på 327,4 miljoner dollar eller 1,96 dollar per utspädd aktie, exklusive 30,6 miljoner dollar efter omstrukturering efter skatt och nedskrivning av tillgångar relaterade till avstängningen av företagets biodieselanläggningar i Montreal, Quebec och Butler, Kentucky

per utspädd aktie, exklusive 30,6 miljoner dollar efter omstrukturering efter skatt och nedskrivning av tillgångar relaterade till avstängningen av företagets biodieselanläggningar i och Nettoomsättning på 3,6 miljarder dollar

Kombinerad justerad EBITDA på 841,5 miljoner dollar

Global ingrediensverksamhet FY 2020 EBITDA på $ 504,2 miljoner

miljoner Diamond Green Diesel sålde rekord 288 miljoner liter förnybar diesel till i genomsnitt 2,34 USD EBITDA per gallon

Darling rapporterade en nettoomsättning på $ 1,0 miljarder för fjärde kvartalet 2020, jämfört med en nettoomsättning på $ 859,4 miljoner för samma period för ett år sedan. Nettoresultatet hänförligt till Darling för de tre månader som slutade den 2 januari 2021 var 44,7 miljoner dollar, eller 0,27 dollar per utspädd aktie, jämfört med ett nettoresultat på 242,6 miljoner dollar eller 1,44 dollar per utspädd aktie för fjärde kvartalet 2019. Exklusive omstrukturerings- och nedskrivningsbehovet i samband med avstängningen av företagets två biodieselplatser var justerat nettoresultat för de tre månader som slutade den 2 januari 2021 75,3 miljoner dollar eller 0,45 dollar per utspädd aktie. Resultaten för de tre månaderna som slutade den 28 december 2019 inkluderade retroaktivt blandat skatteavdrag (BTC) för 2018 och hela 2019. Justerat nettoresultat för fjärde kvartalet 2019, exklusive den retroaktiva BTC 2018 och de tre första kvartalen 2019, var 50,1 miljoner dollar eller 0,30 dollar per utspädd aktie.

"Vår globala ingrediensverksamhet utvecklades bra under fjärde kvartalet 2020 och genererade 146,3 miljoner USD i EBITDA", säger Randall C. Stuewe, styrelseordförande och verkställande direktör för Darling Ingredients Inc. "På grund av ogynnsam ekonomi för biodieselindustrin fattade vi beslutet om att stänga ner och det finns inga aktuella planer på att återuppta biodieselproduktionen vid dessa anläggningar i framtiden. Stängningen av anläggningarna kommer att skapa ytterligare råvara för tillväxt av förnybar diesel i vårt DGD Joint Venture". "

"DGD uppfyllde våra förväntningar för 2020 att sälja 288 miljoner liter förnybar diesel till i genomsnitt 2,34 USD EBITDA per gallon," tillade Stuewe. "DGD: s intäkter har varit stabila och stabila under de senaste tre åren och baserat på den nuvarande miljön anser vi att DGD bör generera cirka 2,25 USD EBITDA per gallon för 2021. Vi förväntar oss också att 400 miljoner gallons expansion i Norco, LA kommer att tas i drift under fjärde kvartalet, vilket eventuellt kommer att lägga till en viss kapacitet för att avsluta året," tillade Stuewe.

Bruttosoliditetsgraden mätt med företagets bankavtal var 1,90 gånger vid årets slut. Företaget minskade sitt utestående saldo B med 195 miljoner dollar under 2020. Investeringarna uppgick till cirka 280 miljoner dollar för hela 2020, en minskning med 79 miljoner dollar från 2019, vilket berodde på att företaget påbörjade en tillfällig minskning av icke-väsentliga investeringar under 2020.

För räkenskapsåret 2020 rapporterade Darling en nettoomsättning på 3,6 miljarder dollar, jämfört med en nettoomsättning på 3,4 miljarder dollar för 2019. Nettoresultatet hänförligt till Darling år 2020 uppgick till 296,8 miljoner dollar, eller 1,78 dollar per utspädd aktie, jämfört med nettoresultatet på 312,6 miljoner dollar eller 1,86 dollar per utspädd aktie för 2019. Exklusive omstrukturerings- och nedskrivningsbehov relaterade till avstängningen av företagets två biodieselplatser var det justerade nettoresultatet för 2020 327,4 miljoner dollar eller 1,96 dollar per utspädd aktie. Exklusive den retroaktiva BTC relaterade till 2018 var justerat nettoresultat för räkenskapsåret 2019 $ 226,0 miljoner, eller $ 1,34 per utspädd aktie.

Från och med den 2 januari 2021 hade Darling 81,7 miljoner dollar i kontanter och likvida medel och 893,9 miljoner dollar tillgängliga under sitt engagerade revolverande kreditavtal. Den totala utestående skulden vid räkenskapsårets slut var 1,5 miljarder dollar.

Kombinerad justerad EBITDA uppgick till 214,5 miljoner dollar för fjärde kvartalet 2020, jämfört med 193,3 miljoner dollar för samma period 2019, exklusive retroaktiva BTC: er registrerade under fjärde kvartalet 2019. För räkenskapsåret 2020 uppgick den kombinerade justerade EBITDA till 841,5 miljoner USD, jämfört med 739,7 miljoner USD för räkenskapsåret 2019, exklusive BTC med retroaktiv 2018.

För mer information, kontakta:

Jim Stark, Vice VD, Investerarrelationer E-post: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038 Telefon: 972-281-4823

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.