Darling Ingredients Inc. rapporterer finansielle resultater for fjerde kvartal og regnskapsår 2020

Tredje kvartal 2020

Nettoinntekter på $ 44,7 millioner, eller $ 0,27 per GAAP utvannet aksje

millioner, eller per GAAP utvannet aksje Justert nettoinntekt på $ 75,3 millioner, eller $ 0,45 per utvannet aksje, eksklusiv $ 30,6 millioner restrukturering etter skatt og nedskrivning av eiendeler knyttet til nedleggelse av selskapets biodieselanlegg i Montreal, Quebec og Butler, Kentucky

millioner, eller per utvannet aksje, eksklusiv millioner restrukturering etter skatt og nedskrivning av eiendeler knyttet til nedleggelse av selskapets biodieselanlegg i og Nettoomsetning på $ 1,0 millioner

millioner Kombinert justert EBITDA på $ 214,5 millioner

millioner Global Ingredients virksomhetsrekord 4. kvartal EBITDA på $ 146,3 millioner

Regnskapsåret 2020

Nettoinntekter på $ 296,8 millioner, eller $ 1,78 per GAAP utvannet aksje

millioner, eller per GAAP utvannet aksje Justert nettoinntekt på $ 327,4 millioner, eller $ 1,96 per utvannet aksje, eksklusiv 30,6 millioner dollar etter omstrukturering etter skatt og nedskrivning av eiendeler knyttet til nedleggelse av selskapets biodieselanlegg i Montreal, Quebec og Butler, Kentucky

millioner, eller per utvannet aksje, eksklusiv 30,6 millioner dollar etter omstrukturering etter skatt og nedskrivning av eiendeler knyttet til nedleggelse av selskapets biodieselanlegg i og Nettoomsetning på $3,6 millioner

millioner Kombinert justert EBITDA på $841,5 millioner

millioner Global Ingredients-virksomhet FY 2020 EBITDA på $ 504,2 millioner

millioner Diamond Green Diesel sold a record 288 million gallons of renewable diesel at an average of $2.34 EBITDA per gallon

Darling rapporterte en nettoomsetning på $1,0 millioner i tredje kvartal 2020, sammenlignet med en nettoomsetning på $859,4 millioner for samme periode i fjor. Nettoinntekter knyttet til Darling for kvartalet som ble avsluttet lørdag 2. januar 2021, var $44,7 millioner, eller $0,27 per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på $242,6 millioner, eller $1,44 per utvannet aksje, for tredje kvartal 2019. Eksklusiv restrukturering og nedskrivning av eiendeler knyttet til nedleggelse av selskapets to biodieselsteder, var justert nettoinntekt for de tre månedene som endte 2. januar 2021 $ 75,3 millioner, eller $ 0,45 per utvannet aksje. Resultatene for de tre månedene som avsluttet 28. desember 2019 inkluderte skattekreditt (BTC) for tilbakevirkende kraftverk for 2018 og hele 2019. Justert nettoinntekt for fjerde kvartal 2019, eksklusive BTC med tilbakevirkende kraft i 2018 og de tre første kvartalene i 2019, var $ 50,1 millioner, eller $ 0,30 per utvannet aksje.

"Vår globale ingrediensvirksomhet klarte seg godt i fjerde kvartal 2020 og genererte $ 146,3 millioner i EBITDA," sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. "Vi tok beslutningen om å stenge driften av våre to biodieselanlegg på grunn av til ugunstig biodieselindustriøkonomi, og det er ingen nåværende planer om å gjenoppta produksjonen av biodiesel på disse anleggene i fremtiden. Stengingen av anleggene vil skape ytterligere råstoff for vekst av fornybar diesel i vårt DGD Joint Venture. "

"DGD innfridde forventningene våre for 2020 å selge 288 millioner liter fornybar diesel til et gjennomsnitt på $ 2,34 EBITDA per gallon," la Stuewe til. "Inntjeningen til DGD har vært jevn og stabil de siste tre årene, og basert på dagens miljø, mener vi at DGD bør generere rundt $ 2,25 EBITDA per gallon i 2021. Vi forventer også oppstarten av 400 millioner gallons utvidelse i Norco, LA til igangsetting i fjerde kvartal, og potensielt legge til litt kapasitet til å fullføre året, "la Stuewe til.

Bruttosoliditetsgrad målt ved selskapets bankkonvensjon var 1,90 ganger ved utgangen av året. Selskapet reduserte sin utestående løpetid B med 195 millioner dollar i løpet av 2020. Investeringene utgjorde omtrent 280 millioner dollar for hele 2020, en nedgang på 79 millioner dollar fra 2019, noe som skyldtes at selskapet startet en midlertidig reduksjon i ikke-vesentlige investeringer i 2020.

I løpet av de ni månedene som endte 26. september 2020, rapporterte Darling en nettoomsetning på 2,6 milliarder dollar, sammenlignet med en nettoomsetning på 2,5 milliarder dollar for samme periode i 2019. Nettoinntektene knyttet til Darling for de ni første månedene av 2020 var $296,8 millioner, eller $1,78 per utvannet aksje, sammenlignet med en nettoinntekt på $312,6 millioner, eller $1,86 per utvannet aksje, for tredje kvartal 2019. Eksklusiv restrukturering og nedskrivning av eiendeler knyttet til nedleggelse av selskapets to biodieselsteder, var justert nettoinntekt for 2020 $ 327,4 millioner, eller $ 1,96 per utvannet aksje. Eksklusive BTC med tilbakevirkende kraft relatert til 2018, var justert nettoinntekt for regnskapsåret 2019 $ 226,0 millioner, eller $ 1,34 per utvannet aksje.

Per lørdag 2. januar 2021 hadde Darling $81,7 millioner i kontanter og kontantekvivalenter, og $893,9 millioner tilgjengelig gjennom forpliktende roterende kredittavtaler. Samlet utestående gjeld ved utgangen av tredje kvartal 2020 var $ 1,5 milliarder.

Kombinert justert EBITDA var $ 214,5 millioner for fjerde kvartal 2020, sammenlignet med $ 193,3 millioner for samme periode i 2019, eksklusive retroaktive BTC registrert i fjerde kvartal 2019. For regnskapsåret 2020 utgjorde samlet justert EBITDA $ 841,5 millioner, sammenlignet med $ 739,7 millioner for regnskapsåret 2019, eksklusive BTC med tilbakevirkende kraft i 2018.

