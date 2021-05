Darling Ingredients Inc. rapporterar finansiella resultat för första kvartalet 2021

IRVING, Texas, den 13 maj 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Första kvartalet 2021

Nettoresultat på 151,8 miljoner dollar eller 0,90 dollar per GAAP utspädd aktie

per GAAP utspädd aktie Nettoomsättning på 1,05 miljarder dollar

Kombinerad justerad EBITDA om 284,8 miljoner dollar

Global Ingredients business Q1 EBITDA om 176,6 miljoner dollar, bästa kvartalet i företagets historia

Diamond Green Diesel ("DGD") slog vinstrekord med 2,77 dollar EBITDA per gallon, vilket ger hela 108,2 miljoner dollar EBITDA tillfört till Darlings bränslesegment

Darling rapporterade en nettoomsättning om 1,05 miljarder dollar för första kvartalet 2021, jämfört med en nettoomsättning på 852,8 miljoner dollar för samma period för ett år sedan. Nettoresultatet hänförs till Darling för de tre månader som slutade den 3 april 2021 om 151,8 miljoner dollar eller 0,27 dollar per utspädd aktie, jämfört med ett nettoresultat på 85,5 miljoner dollar eller 0,51 dollar per utspädd aktie för första kvartalet 2020.

"Vårt världsomspännande team levererade under det bästa kvartalet i företags historia genom globala ingrediensaffärer som genererade 176,6 milljoner dollar EBITDA under det första kvartalet," sade Randall C. Stuewe, styrelseordförande och verkställande direktör för Darling Ingredients Inc. "Lägg därtill den starka utveckling under första kvartalet vilket gör att 2021 började bra med 284,8 miljoner dollar i kombinerad justerad EBITDA".

"Både vad det gäller förnyelsebara dieselprojekt hos DGD som fick oss tillbaka på spåret med expansionen hos Norco, LA beroende på produktionen i mitten av fjärde kvartalet 2021 och vår 470 miljoner gallon-anläggning under konstruktion i Port Arthur, som förväntas vara startklar under andra halvan av 2023," lade Stuewe till. "Med uppstarten av Norco-expansionen tror vi att DGD kommer kunna sälja cirka 365 miljoner gallon förnyelsebar diesel i år. Rekordet på 2,77 dollar EBITDA per gallon rapporterades under första kvartalet av DGD, vilket får oss att tro att DGD-EBITDA per gallon kommer att lika på i genomsnitt 2,25 dollar till 2,40 EBITDA per gallon under hela 2021," konstaterade Stuewe.

"Som ett resultat av denna solida förmåga för våra globala ingrediensaffärer som startade året och en förbättrad ställning för DGD, ökar vi vår kombinerade justerade EBITDA-ledning till intervallet 1,075 miljarder till 1,150 miljarder under 2021. Detta nya intervall är 28 till 35 % bättre än under 2020 och ger våra globala affärer fortsatt tillväxt och förbättrad vinst i framtiden," kommenterade Stuewe.

Från och med den 3 april 2021 hade Darling 71,4 miljoner dollar i kontanter och likvida medel och 879,9 miljoner dollar tillgängliga under sitt engagerade rullande kreditavtal. Den totala utestående skulden i slutet av tredje kvartalet som slutade den 3 april 2021 var 1,4 miljarder dollar.

Sammanlagd justerad EBITDA uppgick till 284,8 miljoner dollar för första kvartalet 2021, jämfört med 213,3 miljoner dollar för samma period 2020.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) är en av världens ledande producenter av ekologiska ingredienser och producerar ett brett utbud av hållbara protein- och fettprodukter samtidigt eftersom de är en av de största producenterna av förnybar ren energi. Med verksamhet på fem kontinenter samlar Darling in avfallsströmmar från livsmedelsindustrin och återanvänder dem till specialingredienser som hydrolyserat kollagen, ätbara fetter och fetter av foderkvalitet, animaliska proteiner och måltider, plasma, ingredienser i djurfoder, bränsleråvaror och grön bioenergi. Darling Ingredients har utsett till en av 50 ledare inom hållbarhet och klimatvänlighet under 2021, för att få veta mer se Darling Ingredients:The greenest Company on the planet - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Företaget säljer sina produkter över hela världen och arbetar för att stärka vårt löfte om en bättre morgondag, genom att skapa produkttillämpningar för hälsa, näringsämnen och bioenergi och samtidigt optimera våra tjänster för livsmedelskedjan. Darling är en 50 % gemensam partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas största tillverkare av förnybar diesel, som för närvarande producerar cirka 290 miljoner gallons förnybar diesel årligen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 85 % jämfört med fossila bränslen. Mer information finns på bolagets webbplatspå http://www.darlingii.com.

