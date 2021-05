Darling Ingredients Inc. rapporterer resultat for første kvartal 2021

IRVING, Texas, 12. maj 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Første kvartal 2021

Nettoresultat 151,8 millioner USD eller 0,90 USD per aktie delt iht. GAAP-split

per aktie delt iht. GAAP-split Nettoomsætning 1,05 milliarder USD

Total justeret EBITDA 284,8 millioner USD

Forretningsområde Global Ingredients 1. kvartal EBITDA på 176,6 millioner USD, det bedste kvartal i virksomhedens historie

Diamond Green Diesel ("DGD") tjente 2,77 USD i EBITDA per gallon, en rekord, der bidrog med 108,2 millioner USD i EBITDA til Darlings brændstofsegment

Darling rapporterede en nettoomsætning på 1,05 milliard USD i første kvartal 2021 sammenlignet med en nettoomsætning på 852,8 millioner USD i samme periode sidste år. Darlings nettoresultat for de tre måneder, der sluttede den 3. april 2021, var 151,8 millioner USD eller 0,90 USD per delt aktie sammenlignet med et nettoresultat på 85,5 millioner USD eller 0,51 USD per delt aktie i første kvartal 2020.

"Vores verdensomspændende team har leveret det bedste kvartal i virksomhedens historie, hvor vores forretningsområde globale ingredienser opnåede 176,6 millioner USD i EBITDA i første kvartal," siger Randall C. Stuewe, Chairman og CEO for Darling Ingredients Inc. "Med DGD's imponerende resultat i 1. kvartal har 2021 fået en stærk start med 284,8 millioner USD i samlet justeret EBITDA."

"Begge DGD's projekter for fornybar diesel lever op til forventningerne. Udvidelsen i Norco i Los Angeles skal påbegynde produktion midt i 4. kvartal 2021, og anlægget med en kapacitet på 470 millioner gallons, der er under opførelse i Port Arthur, forventes at være i drift i anden halvdel af 2023," tilføjer Stuewe. "Når udvidelsen af Norco går i gang, tror vi, at DGD vil kunne sælge cirka 365 millioner gallons fornybar diesel i år. Rekorden på 2,77 USD i EBITDA per gallon, som DGD har rapporteret i 1. kvartal, får os til at tro, at DGD's EBITDA per gallon vil ligge mellem 2,25 og 2,40 USD for hele 2021," Stuewe stated.

"Som konsekvens af det solide resultat for vores forretningsområde globale ingredienser i begyndelsen af året og de forbedrede udsigter for DGD, øger vi vores mål for justeret EBITDA til mellem 1,075 milliarder og 1,150 milliarder USD for hele 2021. Dette nye mål ligger mellem 28 % og 35 % højere end vores resultat for 2020 og positionerer vores globale forretning mod fortsat vækst og forbedret lønsomhed ud i fremtiden," kommenterer Stuewe.

Per 3. april 2021 havde Darling 71,4 millioner USD i likvide midler og 879,9 millioner USD tilgængelige i henhold til gældende indgåede kreditaftaler. Den samlede udestående gæld ultimo de tre måneder, som afsluttedes den 3. april 2021, beløb sig til 1,4 milliarder USD.

Den samlede justerede EBITDA var 284,8 millioner USD i første kvartal 2021 sammenlignet med 213,3 millioner USD i samme periode 2020.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdens førende producenter af organiske ingredienser, der producerer et bredt sortiment af bæredygtige proteiner og fedtprodukter, samtidig med at Darling er en af de største producenter af bæredygtig, ren energi. Med aktiviteter i fem verdensdele opsamler Darling affaldsstrømme fra landbrugs- og fødevareindustrien og giver dem et nyt formål som specialingredienser, eksempelvis hydrolyseret kollagen, fedt til human og foderkonsumption, animalske proteiner og fodermel, plasma, ingredienser til dyrefoder, brændstofråvarer og grøn bioenergi. Darling Ingredients er udnævnt til en af 50 Sustainability and Climate Leaders i 2021. For at få mere at vide, se Darling Ingredients:Den grønneste virksomhed på kloden - 50 Sustainability & Climate Leaders (50climateleaders.com). Virksomheden sælger sine produkter i hele verden og arbejder for at styrke sit løfte om en bedre fremtid ved at skabe produktapplikationer til sundhed, ernæring og bioenergi og optimere sine ydelser til fødekæden. Darling har en 50 % andel i Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas største producent af fornybar diesel, som for øjeblikket producerer ca. 290 millioner gallons fornybar diesel årligt, der reducerer udledningen af drivhusgas med op til 85 % sammenlignet med fossilt brændstof. For yderligere oplysninger, se virksomhedens hjemmeside på http://www.darlingii.com.

For yderligere oplysninger kontakt:

Jim Stark, vicedirektør, Investor Relations E-mail: [email protected] 5601 MacArthur Blvd., Irving, Texas 75038, USA Telefon: 972-281-4823

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

