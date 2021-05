Darling Ingredients Inc. rapporterer økonomiske resultater for første kvartal i 2021

IRVING, Texas, 12.Mai 2021 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR, "Darling") --

Første kvartal 2021

Nettoinntekt på 151,8 millioner dollar eller 0,90 dollar per GAAP utvannet aksje

per GAAP utvannet aksje Nettoomsetning på 1,05 milliarder dollar

Kombinert justert EBITDA på 284,8 millioner dollar

Global Ingredients virksomhet har EBITDA på 176,6 millioner dollar i første kvartal, det beste kvartalet i selskapets historie

Diamond Green Diesel ("DGD") hadde rekordhøy 2,77 dollar EBITDA per gallon og bidro med 108,2 millioner dollar EBITDA til Darlings drivstoffsegment

Darling rapporterte en nettoomsetning på 1,05 milliarder dollar for første kvartal i 2021, sammenlignet med en omsetning på 852,8 millioner dollar for samme periode for ett år siden. Nettoinntekten som kan tilskrives Darling for de tre månedene som ble avsluttet 3. april 2021, var 151,8 millioner dollar eller 0,90 dollar per utvannet aksje, sammenlignet med nettoinntekten på 85,5 millioner dollar eller 0,51 dollar per utvannet aksje, for første kvartal i 2020.

"Vårt verdensomspennende team leverte det beste kvartalet i selskapets historie siden vår globale ingrediensvirksomhet genererte 176,6 millioner dollar EBITDA i første kvartal," sa Randall C. Stuewe, styreleder og administrerende direktør i Darling Ingredients Inc. "Hvis man legger til den sterke ytelsen til DGD i første kvartal, har 2021 hatt en god start for oss med 284,8 millioner dollar i kombinert justert EBITDA."

"Begge fornybare dieselprosjekter hos DGD holder seg på sporet, med utvidelsen i Norco, LA der fristen for produksjonsstart er i midten av 4. kvartal i 2021 og anlegget på 470 millioner gallon i byggingsfasen i Port Arthur forventes å være i drift i den andre halvdelen av 2023, " la Stuewe til. "Med oppstarten av Norco-utvidelsen, tror vi at DGD vil klare å selge cirka 365 millioner gallon fornybar diesel i år. Rekorden på 2,77 dollar EBITDA per gallon rapportert av DGD i første kvartal, får oss til å tro at DGDs EBITDA per gallon vil være mellom 2,25 dollar og 2,40 dollar EBITDA per gallon for hele 2021, "uttalte Stuewe.

"Som et resultat av den gode ytelsen til vår globale ingrediensvirksomhet i begynnelsen av året og forbedrede utsikter for DGD, øker vi vår samlede justerte EBITDA-veiledning til et område på 1,075 milliarder dollar til 1,150 milliarder dollar for 2021. Det nye veiledningsområdet er 28% til 35% bedre enn vår ytelse i 2020 og setter opp vår globale virksomhet for videre vekst og forbedret lønnsomhet i fremtiden, " kommenterte Stuewe.

Per 3. april 2021 hadde Darling 71,4 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter og 879,9 millioner dollar tilgjengelig under sitt forpliktende revolverende kredittavtale. Samlet utestående gjeld ved utgangen av de tre månedene som endte 3. april 2021, var 1,4 milliarder dollar.

Den kombinerte justerte EBITDA var 284,8 millioner dollar i første kvartal i 2021, sammenlignet med 213,3 millioner dollar den samme perioden i 2020.

Om Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) er en verdensledende produsent av organiske ingredienser og lager et bredt utvalg av bærekraftige protein- og fettprodukter, samtidig som den er en av de største produsentene av fornybar ren energi. Med drift på fem kontinenter, samler Darling avfallsstrømmer fra landbruksindustrien og omarbeider dem til spesialingredienser som hydrolysert kollagen, spiselige og fôrholdige fettstoffer, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrmat, drivstoffråvarer og grønn bioenergi. Darling Ingredients kåret til en av 50 ledende aktører innenfor bærekraft og klima i 2021, les mer Darling Ingredients:Det grønneste selskapet på planeten - 50 ledende aktører innenfor bærekraft og klima (50climateleaders.com). Selskapet selger sine ingredienser over hele verden og arbeider for å styrke sitt løfte om en bedre fremtid ved å skape produktapplikasjoner for helse, næringsstoffer og bioenergi, samtidig som de optimaliserer sine tjenester til næringskjeden.Darling er en 50% felles partner i Diamond Green Diesel (DGD), Nord-Amerikas største produsent av fornybar diesel og produserer for tiden cirka 290 millioner gallon fornybar diesel årlig. Deres produkter reduserer utslipp av klimagasser (GHG) med opptil 85% sammenlignet med fossile drivstoff. For ytterligere informasjon, besøk selskapets nettside http://www.darlingii.com .

