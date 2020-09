Darling Ingredients offentliggjør selskapets årlige rapport om bærekraft for 2020

Det er nå offentliggjort mål for 2025 som omfatter redusert vann- og energiintensitet og innsats for å redusere karbonutslippet

IRVING i Texas, 2. september 2020 /PRNewswire/ – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) kunngjorde i dag selskapets globale bærekraftstrategi og bærekraftmål for 2025 – som er utviklet for å muliggjøre både vekst og økt bærekraft. Som et globalt selskap har vi en strategi som samordner målene til Corporate Social Responsibility (CSR)-søylene våre med spesifikke mål for bærekraftig utvikling (SDG-er) slik beskrevet i FNs Global Compact. Environmental, Social, and Governance (ESG) Factsheet for 2020 er lagt ut på vår oppgraderte nettside, her: https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-factsheet.

«Vi ser på oss selv som en del av løsningen for å beskytte planeten og livet den opprettholder, ved å omdanne verdens matavfallsstrømmer til verdifulle, bærekraftige ingredienser, samtidig som vi hjelper til med å avkarbonisere verden», sa styreleder og administrerende direktør Randall C. Stuewe i Darling Ingredients. Vi har et ansvar for kommende generasjoner, og målene vi angir i dag, vil bidra til å sikre en vei og gi oss en kontinuerlig plattform å utvide og bygge videre på i mange år fremover.»

Selskapet har satt seg meningsfulle kortsiktige globale mål for å redusere vann- og energiintensiteten med fem prosent innen 2025 fra det nye basisåret 2020. Selskapet utvider også produksjonen av fornybar diesel med 150 prosent, et tall selskapet forventer å nå i 2022.

Darlings mål for samfunnsansvar bygger på tre søyler:

Renere luft og vann. Respektere og utnytte naturressurser til å takle dagens klimautfordringer. Selskapet foretar strategiske investeringer som bidrar til paradigmeskiftet i verdens langsiktige energibalanse gjennom å produsere fornybart drivstoff fra omdannet animalsk fett, organiske rester og olje og fett samlet fra restauranter. Darlings prosess genererer mer vann enn det trekker ut – en nettopositiv innvirkning på vannbidraget. Gjenvunnet vann blir behandlet og resirkulert for gjenbruk i prosessen og brukt til vanning eller returnert til lokale vannskiller. Tryggere mat og fôr. Levere ingredienser og løsninger av høy kvalitet til landbruksindustrien. Darling er forpliktet til å bidra til å øke livskvaliteten for mennesker og dyr. Mye av selskapets FoU-innsats fokuserer på utvikling og produksjon av innovative ingredienser som bidrar til å fremme et sunt kosthold og bedre livskvalitet. Bedre fellesskap og arbeidsplasser. Bidra til et økonomisk og sosialt velstående samfunn. Trygge og sunne miljøer er avgjørende ikke bare for Darlings ansatte, men for menneskene, dyrene og naturen som omgir våre kontorer og anlegg. Darling investerer tungt i å optimalisere ny teknologi og prosesser som minimerer miljøpåvirkningen fra produksjonsanleggene våre.

Ved å streve etter disse målene vil selskapets ledelse sørge for at selskapets handlinger er i samsvar med ansvarlig kapitaltildeling, forpliktelse til selskapets økonomiske mål og den videre skapelsen av aksjonærverdier. Selskapet tror at oppnåelse av bærekraft og forretningsmål vil forbedre den langsiktige økonomiske ytelsen og avkastningen, samtidig som den kan bidra til planetens bærekraft.

Darlings bærekraftsforpliktelse om å bygge en bedre fremtid for alle selskapets interessenter er forankret i troen som har drevet selskapet siden etableringen i 1882: «Vi forbinder økonomiske og økologiske verdier for å utgjøre en forskjell. Vi gjør dette hvor vi kan, og hvor det bidrar og betyr mest.»

Darlings globale virksomheter spiller viktige roller i å unngå karbonutslipp og kritisk vannforvaltning. Selskapets formål er å endre organisk avfall til bærekraftig mat, fôr og drivstoff som forbedrer livskvaliteten for mennesker og dyr samtidig som det beskytter planeten og livet den opprettholder, for fremtidige generasjoner. «Hva vi produserer, er viktig, men det er også viktig hvordan vi produserer det.»

Om Darling

Darling Ingredients Inc. er en global utvikler og produsent av bærekraftige naturlige ingredienser fra spiselige og uspiselige bionæringsstoffer. Selskapet produserer et bredt spekter av ingredienser og spesialløsninger for kunder innen farmasi, mat, kjæledyrfôr, hysdyrfôr, teknisk, drivstoff, bioenergi og gjødselindustri. Med produksjon på fem kontinenter samler selskapet inn og omformer alle aspekter av animalske biproduktstrømmer til brukbare spesialingredienser, for eksempel gelatin, spiselige fettstoffer, fettstoffer til fôr, animalske proteiner og måltider, plasma, ingredienser til kjæledyrfôr, organisk gjødsel, gult fett, råstoffer, grønn energi, naturlige foringsrør og skinn. Selskapet utvinner og omdanner resirkulerte oljer (brukt matolje og animalsk fett) til verdifulle fôr- og drivstoffingredienser og samler og bearbeider resterende bakeriprodukter til fôringredienser. I tillegg leverer selskapet miljøtjenester, slik som mattjenester og innsamling og fjerning av fettfeller. Selskapet selger sine produkter innenlands og internasjonalt og opererer innen tre bransjesegmenter: fôringredienser, matingredienser og brenselingredienser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke selskapets hjemmeside: http://www.darlingii.com.

Fremtidsrettede uttalelser

Noen av uttalelsene i denne pressemeldingen er fremtidsrettede uttalelser. Disse fremtidsrettede uttalelsene er basert på våre nåværende forventninger og anslag om fremtidige hendelser og forholder seg generelt til våre planer, mål og forventninger til utviklingen av vår virksomhet. Selv om ledelsen tror at planene og målene som er gjenspeilet i eller foreslått av disse fremtidsrettede uttalelsene, er rimelige, innebærer alle fremtidsrettede uttalelser risikoer og usikkerheter, og faktiske fremtidige resultater kan være vesentlig forskjellige fra planene, målene og forventningene uttrykt i denne pressemeldingen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

