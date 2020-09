Darling Ingredients publie son rapport de durabilité 2020

La divulgation élargie définit des objectifs pour 2025 qui comprennent la réduction de l'intensité hydrique et énergétique de même que la volonté de réduire les émissions de carbone

IRVING, Texas, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR), a annoncé aujourd'hui la stratégie globale de l'entreprise ainsi que les objectifs pour 2025 en matière de durabilité, conçus pour permettre la croissance de l'entreprise tout en améliorant ses performances en matière de durabilité. En tant qu'entreprise mondiale, notre stratégie aligne les objectifs de nos piliers en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) sur les objectifs de développement durable (SDG) spécifiques tels que définis par le Pacte mondial des Nations unies. La fiche d'information Environnement, société et gouvernance (ESG) 2020 est disponible sur notre site Web actualisé à l'adresse suivante https://www.darlingii.com/csr/resources/esg-factsheet.

« Nous nous considérons comme faisant partie de la solution pour protéger la planète et la vie qu'elle abrite en transformant les flux de déchets alimentaires mondiaux en ingrédients précieux et durables tout en contribuant à la décarbonisation du monde », a déclaré Randall C. Stuewe, le président-directeur général de Darling Ingredients. « Nous avons une responsabilité envers les générations à venir et les objectifs que nous nous sommes fixés aujourd'hui nous aideront à trouver une voie et nous fourniront une plateforme continue pour nous étendre et nous développer pendant de nombreuses années. »

La société a fixé des objectifs mondiaux à court terme significatifs visant à réduire de cinq pour cent son intensité hydrique et énergétique d'ici 2025 par rapport à sa nouvelle année de référence, 2020. L'entreprise augmente également la production de diesel renouvelable de 150 pour cent, ce qu'elle espère atteindre en 2022.

Les objectifs de Darling en matière de responsabilité sociale des entreprises reposent sur trois piliers :

Un air et une eau plus propres. Respecter et utiliser les ressources naturelles pour faire face aux défis climatiques actuels. L'entreprise réalise des investissements stratégiques qui contribuent au changement de paradigme du bilan énergétique mondial à long terme en produisant du carburant renouvelable à partir de graisses animales réutilisées, de résidus organiques, ainsi qu'à partir d'huiles et de graisses collectées dans les restaurants. Le processus d'équarrissage de Darling génère plus d'eau qu'il n'en prélève, un impact net positif sur la contribution en eau. L'eau récupérée est traitée et recyclée pour être réutilisée dans le processus, utilisée pour l'irrigation ou renvoyée dans les bassins versants locaux. Des denrées alimentaires et des aliments pour animaux plus sûrs. Fournir des ingrédients de haute qualité et des solutions pour l'industrie agroalimentaire. Darling s'engage à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes et des animaux. Une grande partie des activités de R&D de l'entreprise se concentre sur le développement et la production d'ingrédients innovants qui contribuent à promouvoir une alimentation saine et une meilleure qualité de vie. Améliorer les communautés et les lieux de travail. Contribuer à une société économiquement et socialement prospère. Des environnements sûrs et sains sont essentiels non seulement pour les employés de Darling, mais aussi pour les personnes, les animaux et la nature qui entourent nos bureaux et nos établissements. Darling investit massivement dans l'optimisation des nouvelles technologies et des nouveaux procédés qui minimisent l'impact environnemental de nos établissements de production.

Dans la poursuite de ces objectifs, les dirigeants de l'entreprise veilleront à ce que leurs actions soient en accord avec l'allocation responsable du capital, l'engagement à l'égard de ses objectifs financiers et la création continue de valeur pour les actionnaires. L'entreprise est convaincue que la réalisation de ses objectifs de durabilité et commerciaux améliorera ses performances financières et ses rendements à long terme, tout en lui permettant de contribuer à la durabilité de notre planète.

L'engagement de Darling en faveur du développement durable, qui consiste à construire un avenir meilleur pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, est ancré dans la conviction qui anime l'entreprise depuis sa création en 1882 : « Nous associons la valeur économique à la valeur écologique pour faire la différence. Nous le faisons partout où nous le pouvons, et là où cela contribue et compte le plus. »

Les activités mondiales de Darling jouent un rôle essentiel dans la prévention des émissions de carbone et la gestion critique de l'eau. L'objectif de l'entreprise est de transformer les déchets organiques en denrées alimentaires, en aliments pour animaux et en combustibles durables qui améliorent la qualité de vie des êtres humains et des animaux tout en protégeant la planète et la vie qu'elle abrite pour les générations futures. « Ce que nous produisons est important, mais la façon dont nous le produisons l'est tout autant. »

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. est un important développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables provenant de bionutriments comestibles et non comestibles. L'entreprise propose une large gamme d'ingrédients et de solutions spécialisées destinés aux clients des secteurs pharmaceutique, de l'alimentation humaine, de l'alimentation pour les animaux de compagnie, de l'alimentation pour le bétail, technique, des carburants, de la bioénergie et des engrais. Active sur les cinq continents, la société collecte et transforme tous les aspects des flux de sous-produits animaux en ingrédients spécialisés et utilisables, tels que la gélatine, les graisses alimentaires, les graisses alimentaires pour le bétail, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie, les engrais biologiques, la graisse jaune, les matières premières de carburant, les énergies vertes, ainsi que les peaux et revêtements naturels. La société récupère également les huiles recyclées (huiles de cuisson usagées et graisses animales) et les transforme en ingrédients précieux pour les aliments destinés au bétail et pour les combustibles. Elle collecte par ailleurs les résidus des boulangeries pour en faire des ingrédients pour l'alimentation du bétail. La société fournit également des services environnementaux, comme des pièges à graisse et des services d'élimination des déchets, aux établissements de services de restauration. L'entreprise commercialise ses produits sur le marché national et international et opère dans trois segments industriels : ingrédients pour l'alimentation animale, ingrédients alimentaires et ingrédients pour les combustibles. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter le site Web de la société à l'adresse http://www.darlingii.com.

Déclaration de règle refuge

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et se rapportent pour l'essentiel à nos plans, objectifs et attentes pour le développement de notre activité. Bien que la direction estime que les plans et objectifs reflétés ou suggérés par ces énoncés prospectifs sont raisonnables, tous les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes et les résultats futurs réels peuvent être sensiblement différents des plans, objectifs et attentes exprimés dans le présent communiqué de presse.

