Das 6. HIIFF endet mit der Verleihung des Golden Coconut Award

Am Abend des 10. Dezember ging das siebentägige 6. Hainan Island International Film Festival (HIIFF) in Sanya in der südchinesischen Provinz Hainan zu Ende. Bei der Zeremonie auf der Phoenix-Insel der Küstenstadt wurden die Gewinner der mit Spannung erwarteten „Golden Coconut Awards" bekannt gegeben.

Luc Besson (center) gives out the award for Best Picture at the Golden Coconut Award ceremony in Sanya, Hainan, on December 10.

Der georgische Regisseur Tato Kotetishvili gewann mit Holy Electricity in der Kategorie Best Picture. Der Film der serbischen Regisseurin Emilija Gasic 78 Days gewann den Grand Jury Prize. Laetitia Dosch gewann den Preis für Best Director für Dog on Trial. Alberth Merma gewann den Preis als Best Actor für Through Rocks and Clouds. Preeti Panigrahi gewann Best Actress für Girls Will Be Girls. Ruth Becquart und Leonardo Van Dijl wurden als Best Scriptwriter für Julie Keeps Quiet ausgezeichnet. My Friend An Delie, das Spielfilmdebüt des chinesischen Regisseurs Dong Zijian, wurde sowohl für Best Visual Effect als auch für den Best Chinese Contribution of the Year ausgezeichnet. Der chilenisch-argentinische Regisseur Celeste Rojas Mugica gewann mit An Oscillating Shadow in der Kategorie Best Documentary Film. Vox Humana, ein Film des philippinischen Regisseurs Don Josephus Raphael Eblahan, wurde als Best Short Film ausgezeichnet.

Für das diesjährige Filmfestival, das von der China Media Group und der Volksregierung der Provinz Hainan mitorganisiert wurde, wurden 4.330 Filme aus 117 Ländern und Regionen eingereicht. Insgesamt wurden acht Dokumentarfilme, zehn Kurzfilme und 14 Spielfilme in die engere Auswahl genommen. Die Jury unter der Leitung des renommierten französischen Regisseurs Luc Besson wählte die zehn finalen Preisträger aus.

Zum ersten Mal fand auch das „HIIFF Talents"-Trainingslager für Risikokapitalgeber statt, um junge Regisseure beim Drehen von Kurzfilmen zu unterstützen. Das Programm bietet den ausgewählten Kandidaten eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, darunter Finanzierung, kostenlose Nutzung von Filmsets, Postproduktion und professionelle Anleitung durch erfahrene Filmemacher. Darüber hinaus unterzeichneten fünf herausragende inländische Film- und Fernsehanstalten während des Filmfestivals Lizenzverträge für Film- und Fernsehrechte im Ausland, was die erste bedeutende internationale Copyright-Transaktion in der Geschichte des HIIFF darstellt.

Neben der Preisverleihung fanden auf der diesjährigen HIIFF auch Sonderveranstaltungen wie das Coconut Forum, verschiedene Meisterklassen, die Spanische Filmwoche und Vorführungen von Filmen aus ASEAN-Mitgliedsländern statt. Das Festival dehnte seine Freiluftvorführungen auf vier Städte und Landkreise in Hainan aus, integriert Filme in die natürliche Umgebung und bietet dem Publikum ein reiches und farbenfrohes kulturelles Erlebnis.

