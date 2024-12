El VI HIIFF concluye con la entrega de los Golden Coconut Awards

HAIKOU, China, 11 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Un informe de Hainan International Media Center (HIMC):

El 10 de diciembre por la tarde finalizó el VI Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan (HIIFF), que duró siete días, en Sanya, en la provincia de Hainan, en el sur de China. En la ceremonia, celebrada en Phoenix Island de la ciudad costera, se anunciaron los ganadores de los tan esperados "Golden Coconut Awards."

Luc Besson (center) gives out the award for Best Picture at the Golden Coconut Award ceremony in Sanya, Hainan, on December 10.

Holy Electricity del director georgiano Tato Kotetishvili ganó Mejor Película. 78 Days de la directora serbia Emilija Gasic, ganó el Gran Premio del Jurado. Laetitia Dosch ganó el premio a la Mejor Dirección por Dog on Trial. Alberth Merma ganó el premio al Mejor Actor por Through Rocks and Clouds. Preeti Panigrahi ganó el premio a la Mejor Actriz por Girls Will Be Girls. Ruth Becquart y Leonardo Van Dijl ganaron el premio al Mejor Guionista por Julie Keeps Quiet. My Friend An Delie, el primer largometraje del director chino Dong Zijian, ganó el premio al Mejor Efecto Visual y a la Mejor Contribución China del Año. An Oscillating Shadow, de la directora chileno-argentina Celeste Rojas Mugica, ganó el premio al Mejor Documental. Vox Humana, una película del director filipino Don Josephus Raphael Eblahan, ganó el premio al Mejor Cortometraje.

El festival de cine de este año, coorganizado por China Media Group y el Gobierno Popular de la Provincia de Hainan, contó con 4.330 películas presentadas de 117 países y regiones. En total, ocho largometrajes documentales, diez cortometrajes y catorce largometrajes fueron seleccionados para los premios. El jurado, encabezado por el reconocido director francés Luc Besson, seleccionó los diez premios finales.

También se celebró por primera vez en el festival el campamento de formación de capital de riesgo "HIIFF Talents", cuyo objetivo era apoyar a los directores jóvenes en la filmación de cortometrajes. El programa ofrece una serie de apoyos a los candidatos seleccionados, que incluyen financiación, uso gratuito de sets de filmación a modo de prueba, postproducción completa y orientación profesional por parte de cineastas experimentados. Además, cinco destacadas obras nacionales de cine y televisión firmaron acuerdos de licencia de derechos de autor en el extranjero durante el festival de cine, lo que marca la primera transacción de derechos de autor internacional sustancial en la historia del HIIFF.

Además de la ceremonia de entrega de premios, el HIIFF de este año también celebró eventos especiales como el Coconut Forum, varias clases magistrales, la Semana del Cine Español y proyecciones de películas de los países miembros de la ASEAN. El festival también amplió las proyecciones al aire libre a cuatro ciudades y condados de Hainan, integrando las películas con el entorno natural y brindando a la audiencia una experiencia cultural rica y colorida.

