La 6e édition du HIIFF se termine par la cérémonie des Golden Coconut Awards

HAIKOU, Chine, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Rapport du Hainan International Media Center (HIMC) :

Le 10 décembre au soir, le 6e festival international du film de l'île de Hainan (HIIFF), qui a duré sept jours, s'est achevé à Sanya, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. La cérémonie, qui s'est tenue sur l'île Phoenix de la ville côtière, a vu l'annonce des lauréats des très attendus « Golden Coconut Awards ».

Luc Besson (center) gives out the award for Best Picture at the Golden Coconut Award ceremony in Sanya, Hainan, on December 10.

Holy Electricity du réalisateur géorgien Tato Kotetishvili a remporté le prix du Meilleur film. Le film de la réalisatrice serbe Emilija Gasic 78 Days a remporté le Grand Prix du Jury. Laetitia Dosch a remporté le prix de la Meilleure réalisation pour Dog on Trial. Alberth Merma a remporté le prix du Meilleur acteur pour Through Rocks and Clouds. Preeti Panigrahi a remporté le prix de la Meilleure actrice pour Girls Will Be Girls. Ruth Becquart et Leonardo Van Dijl ont remporté le prix du Meilleur scénariste pour Julie Keeps Quiet. My Friend An Delie, le premier long métrage du réalisateur chinois Dong Zijian, a remporté le prix du Meilleur effet visuel et de la Meilleure contribution chinoise de l'année. Le film de la réalisatrice chilienne Celeste Rojas Mugica An Oscillating Shadow a remporté le prix du Meilleur film documentaire. Vox Humana, un film du réalisateur philippin Don Josephus Raphael Eblahan, a remporté le prix du Meilleur court métrage.

Le festival du film de cette année, co-organisé par China Media Group et le gouvernement populaire de la province de Hainan, a vu 4 330 films en lice provenant de 117 pays et régions. Au total, huit documentaires, dix courts métrages et quatorze longs métrages ont été sélectionnés pour les prix. Le jury, présidé par le célèbre réalisateur français Luc Besson, a sélectionné les dix derniers prix.

La formation au capital-risque « HIIFF Talents », une première pour le festival, a également été organisée dans le but d'aider les jeunes réalisateurs à tourner des courts métrages. Le programme offre aux candidats sélectionnés toute une série d'aides, notamment un financement, l'utilisation gratuite de plateaux de tournage à titre d'essai, une postproduction complète et des conseils professionnels de la part de cinéastes chevronnés. Cinq œuvres cinématographiques et télévisuelles nationales ont signé des accords de licence de droits d'auteur cinématographiques et télévisuels à l'étranger pendant le festival du film, ce qui constitue la première transaction internationale importante en matière de droits d'auteur dans l'histoire du HIIFF.

Outre la cérémonie de remise des prix, le HIIFF a également organisé des événements spéciaux tels que le Coconut Forum, diverses master classes, la Semaine du cinéma espagnol et des projections de films des pays membres de l'ANASE. Le festival a également étendu les projections en plein air à quatre villes et comtés de Hainan, intégrant les films à l'environnement naturel et offrant au public une expérience culturelle riche et colorée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578744/Luc_Besson__center__award_Best_Picture_Golden_Coconut_Award_ceremony.jpg