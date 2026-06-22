Das ENGWE O20 Boost setzt neue Maßstäbe bei der Leistung von Klapp-E-Bikes - und das zu weniger als der Hälfte des Preises von Premium-Modellen

BERLIN, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit tätige Elektromobilitätsmarke ENGWE gab heute die Markteinführung des O20 Boost bekannt, ein faltbares E-Bike, das eine seit langem bestehende Einschränkung in dieser Produktkategorie beseitigen soll: den Kompromiss zwischen Portabilität und Leistung.

O20 Boost

Klappbare E-Bikes wurden bisher stets als Kompromisslösung definiert. Sie legen Wert auf Kompaktheit, auch wenn dies auf Kosten von Fahrkomfort, Reichweite und Leistung geht. Leistungsorientierte E-Bikes überwinden diese Einschränkungen, gehen dabei jedoch zu Lasten der Transportfähigkeit. Das O20 Boost soll diese Lücke schließen, indem es ein vollwertiges Fahrsystem im Klappformat auf den Markt bringt.

Das als kompromisslose Full-Performance-Faltrad-E-Bike positionierte O20 Boost erweitert das städtische Mobilitätsangebot von ENGWE, indem es Komfort, Federungsleistung und Antriebsleistung in einer Kategorie verbessert, die bislang eher durch funktionale Einschränkungen als durch Leistungsfähigkeit geprägt war.

In der Kategorie der Klapp-E-Bikes legen die meisten derzeit erhältlichen Modelle den Schwerpunkt auf Effizienz im Stadtverkehr, ein leichtes Design und Praktikabilität. Das O20 Boost verfolgt einen leistungsorientierten Ansatz bei gleichbleibender Bauform und bietet eine höhere Leistung, mehr Komfort und eine größere Reichweite im Alltag – und das zu weniger als der Hälfte des Preises von Premium-Klappfahrrädern.

Das O20 Boost ist ab 1.099 EUR erhältlich (vorher 1.299 EUR) . Vom 22. Juni bis zum 6. Juli gibt es ein zeitlich begrenztes Einführungsangebot, das Zubehör im Paket beinhaltet:.

Hauptmerkmale

50-mm-Vorderradaufhängung und pannensichere Reifen mit einer Breite von 2,215 Zoll für verbesserten Fahrkomfort

AirTag-kompatibles Diebstahlschutz-Aufbewahrungssystem zur Ortung und zum Schutz

Bis zu 140 km Reichweite, angetrieben von einem 720-Wh-Akku von LG mit BMS

Antriebssystem mit hohem Drehmoment von 75 Nm für den Einsatz im Stadtverkehr und in unterschiedlichem Gelände

4A Schnellladesystem mit einer Ladezeit von etwa 3,5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung

Pedalunterstützungssystem mit Drehmomentsensor für eine gleichmäßigere Leistungsentfaltung

Verstärkte Rahmenkonstruktion, optimiert für den täglichen Gebrauch und praktisches Zusammenklappen

„Das O20 Boost spiegelt einen strukturellen Wandel in den Erwartungen wider, die Fahrer heute an faltbare E-Bikes haben", sagte ein Sprecher von ENGWE.

„Mit dem O20 Boost widerlegen wir die Vorstellung, dass ein klappbares Design zwangsläufig auf Kosten der Leistung geht."

Informationen zu ENGWE

ENGWE ist ein im Jahr 2014 gegründete, weltweit tätige Marke für Elektromobilität, die sich auf E-Bikes und E-Scooter für den Stadt- und Freizeitgebrauch spezialisiert hat. Das Unternehmen bedient über 5 Millionen Fahrradfahrer in mehr als 40 Ländern und Regionen. Dank eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie integrierter Fertigungskapazitäten steuert ENGWE den gesamten Prozess von der Entwicklung bis zum weltweiten Vertrieb und bietet praktische Mobilitätslösungen für den täglichen Weg zur Arbeit.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von ENGWE.