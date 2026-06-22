L'ENGWE O20 Boost redéfinit les normes de performance pour les vélos électriques pliables à un prix inférieur de plus de moitié à celui des modèles haut de gamme

BERLIN, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de mobilité électrique ENGWE a annoncé aujourd'hui le lancement de l'O20 Boost, un vélo électrique pliable conçu pour pallier une limite de longue date dans cette catégorie : le compromis entre portabilité et performances.

O20 Boost

Les vélos électriques pliables ont toujours été considérés comme un modèle de compromis évident. Ils privilégient la compacité au détriment du confort de conduite, de l'autonomie et de la puissance. Les vélos électriques axés sur la performance pallient ces limites, mais au détriment de leur portabilité. L'O20 Boost est conçu pour combler cette lacune en proposant un système de conduite aux performances optimales dans un format pliable.

Présenté comme un vélo électrique pliable aux performances optimales, sans compromis, le modèle O20 Boost vient élargir la gamme de produits pour la mobilité urbaine d'ENGWE en améliorant le confort, les capacités de suspension et les performances de transmission, dans une catégorie traditionnellement caractérisée par des limitations fonctionnelles plutôt que par des capacités de performance.

Dans la catégorie des vélos électriques pliables, la plupart des modèles existants privilégient l'efficacité en milieu urbain, la légèreté et la praticité. L'O20 Boost adopte une approche axée sur la performance tout en conservant le même format, offrant une puissance de sortie supérieure, un confort accru et une autonomie réelle prolongée, le tout à moins de la moitié du prix des systèmes pliables haut de gamme.

L'O20 Boost est proposé à partir de 1 099 €, au lieu de 1 299 €. Une offre de lancement à durée limitée est disponible du 22 juin au 6 juillet et comprend des accessoires.

Principales caractéristiques

Suspension avant de 50 mm et pneus anti-crevaison de 2,215 pouces pour un confort de conduite accru

Système de rangement antivol compatible avec AirTag, pour le suivi et la protection

Autonomie pouvant atteindre 140 km grâce à une batterie LG de 720 Wh équipée d'un système de gestion de batterie (BMS)

Système d'entraînement à couple élevé de 75 Nm pour la conduite en milieu urbain et sur des terrains variés

Système de recharge rapide 4 A permettant une recharge complète en environ 3,5 heures

Système d'assistance au pédalage avec capteur de couple pour une transmission de puissance plus fluide

Structure de châssis renforcée, optimisée pour un usage quotidien et une grande facilité de pliage

« Le modèle O20 Boost reflète une évolution structurelle des attentes des cyclistes vis-à-vis des vélos électriques pliables », a déclaré un porte-parole d'ENGWE.

« Avec l'O20 Boost, nous battons en brèche l'idée selon laquelle un design pliable doit nécessairement se faire au détriment des performances. »

À propos d'ENGWE

ENGWE est une marque internationale de mobilité électrique fondée en 2014, spécialisée dans les vélos électriques et les trottinettes électriques destinés à un usage urbain et de loisirs. L'entreprise dessert plus de 5 millions d'usagers dans plus de 40 pays et régions. Grâce à son service de R&D interne et à ses capacités de fabrication intégrées, ENGWE gère l'ensemble du processus, du développement à la distribution mondiale, et propose des solutions de mobilité pratiques pour les trajets quotidiens.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel d'ENGWE.